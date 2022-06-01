В День защиты детей билайн делает 100%-ную скидку на оплату услуги для всей семьи

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Какой же День защиты детей без подарков. 1 июня билайн дарит скидку в размере 100% на оплату сервиса «Семья в билайне». Воспользоваться предложением можно только в течение одного дня. Акция распространяется как на действующих абонентов, так и на новых клиентов.

Чтобы воспользоваться скидкой, подключите 1 июня услугу «Дели гиги» или «Дели ВСЁ». После активации услуги вы получите соответствующее смс-уведомление. Теперь в течение полугода вы сможете делиться с близкими интернетом, минутами и смс. Пакеты трафика в вашем тарифе будут предоставлены бесплатно.

В билайне уточнили, что акция действует по всей стране, за исключением Крыма и Севастополя.

Подробнее о сервисе «Семья в билайне» смотрите здесь.