Уничтожены сотни районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины

В Донбассе идет рутинная боевая работа. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сортируются на тех, кто будет дальше жить на Донбассе мирной жизнью, и тех, кто не бросил оружие. Все чаще украинские националисты оказываются между бойцами территориальной обороны, что не хотят воевать и российскими военными.

Но бывает так, что выбирать не приходится: смерть прилетает откуда-то сверху.

- Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражен 61 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

- Всего в результате ударов авиации уничтожено более 140 националистов, а также 9 танков и боевых машин пехоты, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», шесть артиллерийских орудий и минометов, 13 автомобилей ВСУ различного предназначения и один зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», - перечислил представитель Минобороны.

При этом ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 128 пунктов управления, 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, а также 623 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожили за это же время до 200 националистов, а также 24 единицы вооружения и военной техники, в том числе батарея 155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 «Пион», боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня «Град» и два склада боеприпасов.

О том, как это приохотит можно посмотреть тут.

Военное ведомство продемонстрировало как операторы беспилотника «Орлан-10» обнаруживают и сообщают координаты целей артиллеристам, которые их мгновенно уничтожают массированным огнем.

Конашенков отметил работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Сергеевич Донецкой Народной Республики и вертолет Ми-8 в районе Харькова, семь украинских беспилотников и две украинские ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

185 - самолетов.

129 - вертолетов.

1077 - беспилотных летательных аппаратов.

326 - зенитных ракетных комплексов.

3363 - танка и других боевых бронированных машин.

457 - установок реактивных систем залпового огня.

1744 - орудия полевой артиллерии и минометов.

3329 - единиц специальной военной автомобильной техники.