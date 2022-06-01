Кто убил Нику Турбину? Накануне двадцатилетия со дня смерти девочки-вундеркинда вышел откровенный фильм "Ника"

Накануне памятной даты в кинотеатрах вышла экзистенциальная драма "Ника". Дебютная работа молодого режиссера Василисы Кузьминой получилась очень достойной. Фото: кадр из фильма

Двадцать лет назад не стало Ники Турбиной. Кто не видел черно-белые советские записи, на которых девочка с пронзительным взглядом и прической "а-ля Цветаева", раскачиваясь, читает совершенно по-взрослому стихи. "Я полынь-трава, горечь на губах..." Ее знал и любил весь Советский Союз. Накануне памятной даты в кинотеатрах вышла экзистенциальная драма "Ника". Дебютная работа молодого режиссера Василисы Кузьминой получилась очень достойной.

Фактология "Ники" почерпнута из биографии "Тайны жизни Ники Турбиной («Я не хочу расти…») Александра Ратнера. Несколько лет назад эта книга произвела настоящую сенсацию и много пересудов, ведь автор прямым текстом сказал то, о чем многие догадывались, но не решались даже подумать.

Биография Ратнера о жизни девочки-вундеркинда разрушила миф о девочке-поэтессе.

"Это были люди творческие, неискренние и глубоко распущенные", - такими словами Ратнер начал разговор о семье Ники: о ее маме и бабушке.

Он познакомился с семьей уже после смерти девочки. Как и многие, был влюблен в Нику, в ее стихи. Мать, Майя Никаноркина, быстро смекнула, что из богатого поклонника умершей дочери тоже можно извлечь пользу. Майя привыкла жить за чужой счет и умела тянуть деньги с мужчин.

До самой смерти женщины Ратнер обеспечивал семью лекарствами, едой. Как признавался сам, за годы привык к грязи, слезоточивому запаху кошачьей мочи, но никак не мог привыкнуть к подробностям жизни и эксплуатации Ники.

Майя пичкала ее седативными препаратами, чтобы дочь не мешала бдениям. Маленькая девочка, страдающая астмой, жила в неубранной квартире, среди трех кошек, вечного запаха дыма, и практически лишенная возможности нормально спать.

- Дома у них было что-то типа литературного салона, который устроила бабушка, сотрудница бюро обслуживания интуристов гостиницы "Ялта", - рассказывал автор. - В "салон" приходили знаменитые поэты и писатели, до ночи разговаривали о стихах. Нравы царили свободные, неслучайно Нику приписывали в дочери Вознесенскому.

Ника слушала взрослые разговоры, выступала перед взрослыми дядями, читая стихи, отрепетированные и заученные вместе с матерью.

За каждый свой концерт девочка-вундеркинд получала по полторы зарплаты инженера. А когда повзрослела - Майя фактически продала шестнадцатилетнюю дочь 76-летнему итальянскому профессору...

В итоге все это и привело к трагическому концу, ответственность за который автор книги возлагает на мать и бабушку:

- Это они убили Нику, - припечатывает Ратнер.

Поразительно, что перед смертью 58-летняя Майя Никаноркина отдала Ратнеру черновики собственных стихов, которые долгое время мы знали как стихи Ники. Казалось бы, зачем рушить миф?

- Взыграло честолюбие, - считает Ратнер.- Она хотела, чтобы все узнали правду, что стихи за Нику на самом деле писала она. Ведь стихи Майи не печатали, а вот дочь - была знаменита на всю страну.

Майя Никаноркина и Ника.

В фильме рассказывается о другом

Но если биография Ратнера - тяжелая и написанная с большой претензией (с многом справедливой) к таким горе-родителям, то к чести фильма, он не оставляет чувства омерзения. Большая часть негатива остается за кадром и, как отмечает режиссер, "Эта история не о том, кто на самом деле писал стихи Турбиной, а о теряющем идентичность и погибающем без любви человеке".

Режиссера Василису Кузьмину "зацепила идея проживания жизни наоборот". В детстве Ника получила все, к чему можно стремиться, — всесоюзную популярность и всеобщее восхищение. А к двадцати пяти стала никому не нужна.

В центре фильма уже повзрослевшая Ника. Она не может писать стихи, потому что уже не верит в обман матери. Но она не может управлять своей жизнью. В разных источниках впроброс говорилось о том, что основной талант Турбиной был вовсе не в поэзии, а в актерстве. В фильме на этом сделан акцент. Ника поступает на актерский, но не встречает поддержки матери и окончательно разочаровывается в людях и в отношениях.

Анна Михалкова играет маму Ники, Майю Никаноркину.

Существует немало фильмов о горе-мамашах со сломанными инстинктами. Можно вспомнить ленту 2020 года "Взаперти" или основанный на реальных событиях мини-сериал 2019 года "Притворство". В обоих фильмах показаны гиперзаботливые матери-одиночки. Искусственным образом они превращают своих вполне нормальных детей в инвалидов и паразитируют за их счет.

Многим ли отличается поведения Майи Никаноркиной, которая искусственным образом делала из своего ребенка гения? Это мог бы быть интересный разговор. Возможно из деликатности (все-таки у Ники есть сестра), режиссеры не стали акцентировать внимание на лукавой горе-родительнице. В отличие от Лизы Янковской, великолепно справившейся с ролью Ники, у опытной Анны Михалковой, играющей Майю Никаноркину, создать внятный образ не получилось. Кто такая Майя: сумасшедшая яжемать, чудовище, эксплуатирующее сосбственную дочь? А может быть, несчастная женщина, которая растерялась от того, что ее любимая маленькая Ника выросла, а что делать с большой - она совсем не представляет?

Тут могли бы быть разные варианты, но в фильме Майя не вызывает никаких чувств, кроме недоумения.

- А она нас любила? - спрашивает повзрослевшая Ника маленькую Нику в фильме.

- Меня да! - уверенно отвечает маленькая девочка.

В зарубежных фильмах, снятых на ту же тему, замученные родительницами дочери жестоко мстят своим близким и продолжают жить. В случае с Никой все произошло по-другому. Да и в фильме, в отличие от сокрушившей идеалы книги Ратнера, Турбина, несмотря ни на что, осталсь поэтом.

Накануне "Дня защиты детей" было бы нелишним всходить в кино, посмотреть "Нику" и оценить мысль про "жизнь наоборот". Детский проект сегодня пошел в тираж и история, рассказанная в фильме, перестает быть частной. Достаточно открыть одну из соцсетей, чтобы увидеть кучу детских страничек, где одни маленькие гении распаковывают подарки; другие декламируют стихи; третьи демонстрируют свои спортивные успехи. Помимо того, что это приносит неплохой заработок их родителей, детские странички безумно радуют поклонников и зрителей. И все это было бы весело и классно, если бы детство никогда не кончалось.