Перспективы сотрудничества с французским бизнесом обсудили в Москве

В Москве состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова с директором Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павлом Шинским.

Франко-Российская торгово-промышленная палата традиционно принимает активное участие и вносит значительный вклад в работу по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума. На протяжении многих лет организация оказывает содействие в формировании специальных мероприятий на полях Форума и принимает активное участие в разработке предложений по приоритетным направлениям развития экономических отношений двух стран.

- Франко-Российская торгово-промышленная палата является крупнейшим объединением французского бизнеса, работающего в России, и играет важную роль в поддержке экономических связей между нашими странами. При содействии палаты были реализованы крупные проекты по локализации производства на территории Российской Федерации и налажена тесная кооперация предпринимателей двух государств, – отметил Антон Кобяков.

Помимо обсуждений уточненной схемы поэтапной поддержки предприятия на каждом этапе его развития во Франции, перспективных направлений экспорта и современных трендов потребительского поведения во Франции Павел Шинский затронул вопрос развития винодельческой отрасли в России.

- Каждая площадка Фонда Росконгресс – это возможность вести открытый диалог и интегрироваться в актуальную повестку. Уверен, что новые возможности, которые открываются перед нами сейчас, станут драйвером развития максимального широкого круга отраслей, – отметил Павел Шинский.

25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.