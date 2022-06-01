Как мы ловили маньяка в московском парке Покровское-Стрешнево: через неделю после нападения на рыбака появились таинственные таблички «исправьте пути ваши»

Преступника до сих пор ищут. Поиски осложняются тем, что камер видеонаблюдения в районе этого деревянного настила нет - он ведь просто между деревьев проложен. Фото: Александр РОГОЗА

Возможно, в криминальных сводках 12-миллионного города тот случай так и остался бы совершенно незаметным происшествием, если бы не соцсети. 15 мая из парка Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы увезли на скорой мужчину. Ножевое ранение в область шеи. Последствия бытового конфликта.

В мегаполисе таких случаев разной степени тяжести - десятки, если не сотни каждый день. Но кто-то из прохожих, видевших, как увозили раненого, сделал несколько снимков с места (лежащий мужчина в окружении медиков, капли крови на деревянном настиле) и написал, как дело было. Пострадавший выехал на велосипеде на прогулку с сыном. В какой-то момент с ними поравнялся прохожий, который внезапно вытащил нож и несколько раз ударил велосипедиста в шею, глубоко рассек щеку. После чего убежал.

По словам моей собеседницы, в первые минуты раненый был еще в сознании. Одна из женщин быстро завязала его шею, из которой хлестала кровь, своим платком. Потом мужчина потерял сознание. Фото: СОЦСЕТИ

И там же - в соцсетях - вспомнили, что по почерку все очень похоже на случай из лета 2021 года. Тогда на прудах парка неизвестный порезал рыбака: напал спонтанно, без всякого повода. Просто ударил человека с удочкой ножом в живот. Тот, слава богу, добежал до сидевшей на берегу компании. Человек с ножом его преследовать не стал. А осенью 2020-го в окрестностях парка нашли истекающую кровью женщину. Она рассказала сказала, что некто подошел к ней со спины и всадил нож в шею…

В общем, было с чего разволноваться. В прилегающих к парку районах народ заговорил о маньяке. Склоняются к тому, что это некий психически нездоровый человек, который действует хаотично. И поэтому от нападения не застрахован никто.

Пришлось разбираться самим: маньяк в Покровском-Стрешневе - это только слухи или за ними действительно что-то есть.

Скорая и полиция прибыли на место за считанные минуты. Фото: СОЦСЕТИ

ЛЕСНОЙ ХАРД-РОК

Захожу в парк со стороны Волоколамского шоссе. Живописный деревянный мост переброшен через Седьмой Иваньковский пруд - самый нижний из каскада прудов. Место красивое. Правда, последние несколько месяцев в парке идет реконструкция, поэтому во многих местах – сетка и ограждения. Строители проводят коммуникации для освещения территории и установки повсюду павильонов с напитками и мороженым, облагораживают прогулочные дорожки. Закончить должны осенью, ближе к концу года. Сейчас гуляющих почти нет.

Углубляюсь в парк. Сначала шел по обычной дорожке (с обеих сторон сетка), потом свернул и вышел прямо на рабочих: просыпают гравием будущие аллеи. Через несколько минут оказался на узкой земляной тропинке и побрел, насколько понял по навигатору в телефоне, в направлении прудов. В центральной части - настоящий лес. Никаких внешних звуков не слышно. Плотные ряды высоченных деревьев. Еле заметные тропинки петляют, пересекаясь иногда друг с другом. Только бурелома нет, как в настоящем лесу.

Из-за дождливой погоды здесь даже днем темно. Жутковато. На всякий случай взвешиваю в руке зонтик.

Вдруг - музыка где-то впереди. Передо мной «качалка» под открытым небом. Турники, штанги, 16-килограммовые гири к деревьям цепями прикованы - чтоб не утащили. И под забористый хард-рок тягает гантели дядечка лет шестидесяти.

- Про тот случай, когда велосипедиста порезали, я только мельком от знакомых слышал, - отвечает на мои расспросы культурист. - Маньяк? Не, не знаю? Я на этой площадке несколько раз в неделю стараюсь заниматься. Сила есть. Если что отобьюсь… Из подозрительного? Ну вот разве что прошлым летом по всему парку кто-то странные таблички развесил. Про бога.

«ИСПРАВЬТЕ ПУТИ ВАШИ»

Мой новый знакомый Павел рассказал, что летом 2021-го на стволах деревьев начали появляться таблички с надписями религиозного содержания. Подробности он не помнил. Сам не видел - слышал от знакомых.

Я полез в телефон, искать что-то похожее в соцсетях. Действительно, в нескольких местных группах в июле прошлого года публиковались фотографии двух табличек. На одной написано: «Исправьте пути ваши и послушайтесь голоса Бога» (видоизмененная фраза из Ветхого завета. Иеремия 26:13). На другой: «Иисус скоро придет».

Мой новый знакомый Павел рассказал, что летом 2021-го на стволах деревьев начали появляться таблички с надписями религиозного содержания. Фото: СОЦСЕТИ

Фотографии появились в соцсетях примерно через неделю после загадочного нападения на рыбака. Вдвоем с приятелем они пришли в выходной порыбачить на пруд.

- По словам одного из рыбаков, в какой-то момент они увидели на берегу мужчину, который сидел на корточках и что-то искал в большой сумке, - рассказывал «КП» источник в правоохранительных органах. - Якобы когда они проходили мимо, мужчина резко встал и не говоря ни слова ударил одного из друзей ножом в живот.

Однако, по словам источника, на самом деле никакого постороннего там не было. А было трое выпивших знакомых мужчин. Орудовавший ножом был задержан и арестован, дело передано в суд. Поймали и человека, который в 2020-м нападал на женщину.

- Эти три случая между собой никак не связаны, - заявляет источник. - И никакого маньяка в парке нет!

Действительно, в нескольких местных группах в июле прошлого года публиковались фотографии двух табличек. Фото: СОЦСЕТИ

КАК ВЫГЛЯДЕЛ НАПАДАВШИЙ

Тропинками я добрел-таки до прудов, потом, хлюпая по строительной грязи, виляя между экскаваторами, долго добирался до главного входа. По пути встречал гуляющих. В основном - одиноких мужчин. Спрашивал про давешнее нападение, про слухи о маньяке. Большинство сказали, что такого не слышали. Сверяясь с фоткой из соцсетей, нашел место, где напали на велосипедиста. В сотне метров от главного входа парка! Здесь в обход стройплощадки проложен деревянный настил. Вот на нем все и произошло. Удалось поговорить с девушкой, которая оказалась среди первых, пришедших раненому на помощь.

- Я в тот день тоже была на велосипеде. Только я по настилу не поехала, спешилась и вела велосипед, глядя по ноги. Потом поднимаю глаза - впереди лежит мужчина. Нападавший уже убежал - так мне сказали.

По словам моей собеседницы, в первые минуты раненый был еще в сознании. Одна из женщин быстро завязала его шею, из которой хлестала кровь, своим платком. Потом мужчина потерял сознание. Скорая и полиция прибыли на место за считанные минуты.

- Пострадавший успел сказать, что произошло?

- Да. Он сказал, что ехал на велосипеде и тут этот человек. Якобы незнакомец ни с того ни с сего ударил его ножом. Но потом выяснилось, что это не совсем так. Сын велосипедиста рассказал полицейским, что они с папой ехали по настилу на велосипедах и отец случайно задел прохожего. Они стали ругаться. И потом этот мужчина достал нож…

- Как выглядел нападавший?

- Мальчик описывал его так: молодой, до 30 лет, худощавый, кавказской внешности.

Как стало известно kp.ru, потерпевший отказывается писать заявление и составлять фоторобот преступника. Он все еще на лечении. Полиция проводит проверку без возбуждения уголовного дела (так как причиненный вред здоровью пока не установлен).

ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕКА С НОЖОМ НЕ СНЯЛИ КАМЕРЫ

Нападавшим мог оказаться кто-то из местных работяг - на реконструкции парка Покровское-Стрешнево задействованы несколько сотен человек. Большинство - выходцы из республик Средней Азии и Закавказья.

- Если бы это был кто-то из рабочих, сразу бы появилась зацепка - все строители в оранжевых спецовках, бригадиры и начальство - в салатовых. А тот человек с ножом был в обычной, гражданской одежде, - заявил нам один из сотрудников парка.

Преступника до сих пор ищут. Поиски осложняются тем, что камер видеонаблюдения в районе этого деревянного настила нет - он ведь просто между деревьев проложен. Да и на входной группе парка сейчас полная реконструкция.

- Вы, наверное, слышали, что есть группа активистов, которая выступала против реконструкции парка, - продолжает тот же собеседник. - А на самом деле, когда по всей территории проложат коммуникации, будет возможность установить во всех уголках, на всех аллеях, камеры. Это как раз вопрос безопасности. По камерам можно любого хулигана отследить. Лично мое мнение: те прошлые эпизоды с ножевыми ранениями и нынешний между собой никак не связаны. В случае с велосипедистом это был чисто бытовой конфликт. Какой-то «гость столицы» неадекватно себя повел. И его, конечно, надо поймать. Но никакого маньяка не существует.

Прошел до конца деревянного настила. Дальше начинается асфальтированная дорога. Мимо медленно проехал патруль ДПС. Полицейские внимательно посмотрели на меня через стекло. Через пару минут они проехали обратно. И снова – изучающий взгляд в мою сторону.

Все-таки присутствие полиции успокаивает. Только, чтоб такой огромный парк патрулировать, никаких сотрудников не хватит. Так что ждем окончания реконструкции – когда появятся камеры и освещение в самых темных уголках.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием этой истории с надеждой, что преступника все же задержат.

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