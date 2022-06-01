Морпехи 35 бригады ВСУ: «Мы не хотим умирать»

Оставшиеся в живых после первого боя с российскими военнослужащими больше не желают возвращаться на линию фронта

Зеленский продолжает скрывать число реальных потерь личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Только вот заявил СМИ, что в войсках гибнет «60-100 солдат в день». А вот час назад на брифинге Минобороны России официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что по данным объективного контроля ВСУ потеряли за сутки более 340 человек.

Выходит, что вне поля видимости главнокомандующего Зеленского ежедневно оказываются около 250 солдат. Пропадают без вести.

Но пропавших находят в сети читатели канала Readovka. Серию роликов украинских солдат под названием «ну не хотим мы воевать с русскими» сегодня пополнило очередное видеообращение солдат ВСУ.

На сей раз в ролях героев Украины, которые «мы не хотим умирать» оказались морпехи 35-й бригады.

На кадрах «суровые» защитники Украины где-то прячутся в лесу. В камеру телефона командира стараются не смотреть. Глаза опущены, величают себя «пушечным мясом» сетуют на преступные приказы командования, выполнять которые отказываются, потому, что нет «прикрытия с воздуха».

- Уважаемое руководство, нас просто убивают на передовой, уже 80 погибших, много раненых, некоторым пришлось сдаться в плен. Так дальше мы воевать против российских военных мы отказываемся, — заявляет в обращении один морской пехотинец, а другие, как на футбольном стадионе скандируют: «Слава Украине».

Бойцы с этих видеокадров сейчас где-то бродят по просекам на Николаевском направлении, ищут обойти заградотряды своих националистов. Оружие сразу не бросают. Есть шанс по дороге кого-нибудь ограбить, чтобы собрать средств для рывка до границы с Польшей (ведь на каждом кордоне нужно платить).

Тем, кто не нашел способ прорваться через своих, сдаются. Сегодня в ВСУ это самый доступный способ сохранить жизнь.

Минобороны России показали кадры допросов очередных всушников у которых хватило ума незаметно покинуть свои позиции.

Они уже не кричат «Слава Украине», а называют российских солдат «добрейшими и хорошими людьми», хотя пропаганда на украинском телевидении пытается убедить их родственников в обратном. При общении с близкими по телефону подчеркивают, что «плен стал для них спасением».

- Алло мам, ты не плакай, будь ласка, - просит бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Богданчук. - Я сдался до российских людей в плен, сказал им правду: что никого не убивал, что меня заставили. Сдался им в плен, а у меня ноги были мокрые. Они мне дали новые шкарпетки (носки) и кроссовки и сказали, что я молодец, что пришел и сдался.

- Шо теперь буде?

- Переведут туда, где все военнопленные. Связи там не будет, потому дали мне тебе позвонить. Но ты не переживай, буде все добре, чтобы вы не переживали. Тут на богато люди добрейшие, не то, что говорят у нас по телевизору.

- А шо наши скажут, что наши будут робить (делать)?

- А что наши скажут. Они меня в бой на мясо отправили. Их не волновало, умею воевать я или нет. А тут дали макарон с мясом, добрейшие люди. Сказали, что разберутся и отпустят до дому, как все закончится. Вышло все наоборот, наши люди зверски, а те добры. Я такой доброты не бачив (не видел) ни у кого здесь.

А вот рассказ военнопленного бойца территориальной обороны Вооруженных сил Украины Дмитрия Марко: «Изначально позвонили, сказали явиться в военкомат. Убеждали, угрожали, потом собрали группу и ночью вывезли в село. Пересадили на поезд. Тогда стали понимать, что везут в Донецкую область. Мы люди гражданские. Половина нашего взвода написали отказы. Люди хотят жить мирно».

Сегодня в Донбассе уже более 2 тысяч таких военнопленных. Они не спешат домой. Там могут опять призвать и отправить «привыкать к земле» в окопах.

Тем, кто не убивал мирных жителей, не мародерничал и не занимался расправами над пленными российскими военнослужащими, ничего не грозит. Как только освободят населенные пункты, где живут их семьи, сдавшихся в плен сразу отпустят домой. Судить будут националистов из националистических батальонов и военных преступников.

Первый суд по делу о военных преступлениях украинских националистов в Донбассе может пройти уже этим летом. Пока с преступниками работают следователи.