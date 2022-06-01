Круиз на поезде в горах: Как увидеть все главные жемчужины Северного Кавказа за неделю

От заснеженных вершин Эльбруса до бурных теснин, от древних крепостей до ультра-современных мечетей в стиле хайтек... Кавказ - это целая отдельная Вселенная, которую можно открывать, изучать, любоваться ей бесконечно. А с чего начать? Например, с поезда! В этом году был запущен обновленный маршрут круизного поезда «Жемчужина Кавказа». Только не вспоминайте при слове "поезд" про шумные плацкарты! Этот состав - настоящий роскошный отель на колесах. А его пассажиры за неделю успевают посетить главные жемчужины Северного Кавказа, попробовать кухню разных регионов и насладиться легендарным гостеприимством.

Честный отзыв нашего корреспондента о плюсах и минусах путешествия на поезде по Северному Кавказу читайте в материале kp.ru.