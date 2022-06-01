«Получат по заслугам!»: директор «Ералаша» готов выставить киножурнал на торги

Директор «Ералаша» Аркадий Григорян. Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Ералаш» теперь и в кино: любимый киножурнал для мальчишек и девчонок, а также их родителей выходит на большие экраны 23 июня. После смерти Бориса Грачевского это первая хорошая новость на фоне многочисленных судебных разбирательств за судьбу «Ералаша», в которых смешались претензии наследников и главного владельца журнала Аркадия Григоряна.

Судебных исков сразу несколько. В первую очередь, молодая вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская пыталась доказать, что Григорян завладел контрольной долей киножурнала незаконно, с помощью поддельной подписи (у него 51% ООО «Ералаш», у Грачевского - 49%, которые теперь должны перейти наследникам. - Ред.). Однако, суды шли нелегко, и вдова от иска в итоге отказалась.

Второе дело - иск к вдове и детям Бориса Грачевского уже от самого Аркадия Григоряна. Он более 20 лет был другом и партнером худрука, а теперь требует с его семьи 18,5 млн рублей - якобы старый долг Бориса Юрьевича.

Ну а в третьем суде получить свою долю «Ералаша» пытается первая жена Грачевского, с которой он развёлся ещё в «нулевые». В этом процессе творятся настоящие чудеса: Галина Яковлевна, несмотря на расставание с режиссёром и его два последующих брака, пытается доказать, что была не в курсе событий. Она, мол, только после смерти Бориса Юрьевича сейчас узнала о собственном разводе с ним и поэтому лишь сейчас требует выделить супружескую долю.

Логично, что на пресс-конференции, которую директор «Ералаша» устроил в честь премьеры в кино, к неудовольствию самого Аркадия Григоряна речь зашла и о судебных распрях.

- Как будете уживаться в «Ералаше», когда наследники получат свою законную долю? Допустите ли их до съёмок, управления финансами? - поинтересовался у директора сайт kp.ru.

- …и получат по заслугам! - неожиданно то ли пошутил, то ли всерьёз ответил Григорян. - Я пока не планировал ничего, связанного с темой раздела наследства, наверное, поживем - увидим. Единственное, что хочу сказать: как бы пафосно это ни прозвучало, но я сделаю все возможное, чтобы «Ералаш» сохранил своё лицо. Выкупать, перепродавать, выставлять на торги, все что угодно. Это раз. А во-вторых, у меня прекрасные отношения со всеми наследниками, поэтому консенсус будет найден. Все опасения напрасны.

- Вдова Грачевского отказалась от своего иска. А вы не планировали отказаться от иска к ней на 18,5 млн?

- Раз уж так глубоко копнули, надо все-таки объяснить, что такое судебный процесс. Один товарищ что-то не поделил с другим, подал иск - и запускается система, начинают работать юристы, - уклончиво ответил нам директор «Ералаша». - Это процессуальные моменты. Конечно, можно отказаться от всего: вот стол переговоров, сели и договорились. Но почему нет ни одного вопроса: «А извинились ли перед вами наследники, которые подали на вас в суд?». Иск на 18 млн касается наследства. Когда люди вступают в наследство и принимают имущество, они должны отвечать и по долгам тоже. Так что это не направлено против кого-то конкретно.

- А чисто по-человечески вам вдову не жалко? Она осталась одна без денег с маленьким ребёнком на руках.

- Очень, очень по-человечки жалко, - нехотя признался уставший от неловких вопросов спикер и поспешил отшутиться, указав на одну из девушек в зале. - А это не Катя там случайно?

Единственное, в чем был твёрд директор «Ералаша», так это в том, что многочленные распри никак не повлияют на творческий процесс: киножурнал продолжит выходить и дальше. Хотя бюджетные деньги на производство новых серий не выделяются уже три года.

- Снимаем на свои, плюс привлекаем спонсоров, - кратко уточнил Аркадий Григорян.