Владимир Путин поддержал создание новой пионерии

Владимир Путин поздравил участников фестиваля «Большая перемена» с Днем защиты детей. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин поздравил участников фестиваля «Большая перемена» с Днем защиты детей. «Большая перемена» - это школьный конкурс Росмолодежи. Дети соревнуются друг с другом, предлагая решения реальных проблем. Партнеры конкурса дают задачи, а ребята накидывают практические идеи.

- Хочу сказать, что поддерживаю вашу инициативу о едином детском движении. Здесь главная задача – создать равную, доступную, интересную среду для развития, для самореализации по самым разным направлениям, но как это будет устроено, решать именно вам. Ваше мнение, ваши предложения имеют ключевое значение, - заявил президент.

- Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет, - добавил он.

Законопроект о создании новой детско-юнешеской организации под брендом «Большой перемены» в Госдуму внесли 19 мая - в день 100-летия пионерии. У нового движения, как и советского предшественника, будет своеобразная идеология. В законопроекте написано, что движение займется:

+ Помощью государственной политике «в интересах детей и молодежи».

+ Участием в воспитании и профориентации.

+ Формированием мировоззрения на основе традиционных ценностей, традиций народов России. Детям будут прививать любовь к отечеству, высокие нравственные качества», трудолюбие и так далее.

Еще участникам дадут возможность «духовно, нравственно и культурно» развиваться.

«Большая перемена», если верить законопроекту, не настолько политизирована, как старая пионерия. Тогда-то прямо писали, что дети должны быть преданы партии, что они должны строить коммунизм. Сейчас же ставка делается на два других кита: традиции и духовность.

И обязаловки не будет. Каждый сам решает — хочет он в «Большую перемену» или нет. В пионерии такой демократии не было — в нее брали всех, почти без исключения.

Вступить в «Большую перемену» смогут дети от 6 лет, учащиеся в школе или техникуме. Взрослых тоже примут, но как наставников или вожатых.