Маленькие ангелы Великой Победы

Фото: Дмитрий АЛЕКСЕЕВ/пресс-служба РВИО

Невысокий в силу своего юного возраста мальчик в военной гимнастерке стоит на табурете босиком. На хрупкие плечики наброшена армейская шинель, под табуретом – солдатские сапоги. Мальчик гордо поднял голову, пытаясь казаться выше и быть похожим на взрослого бойца. Его детский взгляд устремлен в будущее, но в нем – совершенно недетское осознание всей ответственности своего положения. Ведь он – маленький воин, юный защитник огромной Родины, солдатик, бесстрашный герой, который равняется на старших товарищей.

Именно такой трогательный образ сына полка воплощен в Мемориале, который тожественно открыт 1 июня в Международный день защиты детей рядом с новым военно-историческим Музеем «Юные защитники Родины» в Курске. Обновленная экспозиция, и монумент, созданы Российским военно-историческим обществом при участии администрации Курской области. Музейно-выставочный центр содержит уникальные архивные документы, артефакты, фотографии, пронзительные истории юных защитников Родины.

Фото: Дмитрий АЛЕКСЕЕВ/пресс-служба РВИО

Однако, память о них навряд ли бы получила столь достойное воплощение, если бы не поддержка на самом высоком государственном уровне.

Решающей оказалась воля Помощника Президента, Председателя РВИО Владимира Мединского, который проникся идеей увековечения юных защитников, изучил архивные материалы, связанные с историей маленьких героев, и принял решение о создании современного музейного пространства, посвященного детям войны.

Владимир Мединский на церемонии открытия памятника. Фото: Дмитрий АЛЕКСЕЕВ/пресс-служба РВИО

Именно Мединский смог поднять эту слегка позабытую тему на уровень Администрации Президента и обратить внимание главы государства на важность увековечения юных героев - сынов и дочерей полков.

История Музея – это история добровольчества и энтузиазма.

На Курской земле благодаря усилиям ветерана Клары Александровны Рябовой при поддержке неравнодушных граждан еще с 60- годов прошлого века непрерывно велся поиск юных участников войны. Большая и серьезная исследовательская работа легла в основу Музея – «Юные защитники Родины». Он стал филиалом Курского областного краеведческого музея. Кстати, открытие состоялось 23 февраля 1977 года, 45 лет назад.

Клара Рябова и ее единомышленники сделали немало, была собрана серьезная база, но, несмотря на богатство фондов, одного энтузиазма, разумеется, недостаточно для развития и расширения музейной экспозиции. Музей остро нуждался в обновлении.

Ознакомившись с состоянием действующего Музея, Владимир Мединский тут же одобрил идею создания на имеющейся базе современного музейно-выставочного центра. И здесь важно отметить, что задачу Мединский поставил четкую и конкретную: создать эмоционально яркое, современное, интересное для подростков, интерактивное музейное пространство.

Администрация области горячо поддержала инициативу Российского военно-исторического общества.

Музей не только получил надежду на обновление, но и новую площадку Курской областной научной библиотеки имени Н.Н. Асеева. В РВИО началась серьезная и кропотливая работа над современной экспозицией.

Удивительно удачно разработка новой концепции военно-исторического Музея совпала с важнейшим решением Президента. Владимир Путин дал указание увековечить память о юных защитниках Родины в монументальном искусстве. Голос ветеранов Великой Отечественной, давно выступавших с этой инициативой, благодаря поддержке со стороны Помощника Президента Владимира Мединского, был услышан.

Мемориал «Сынам полков» вполне обоснованно должен был появиться там, где и располагался единственный в стране и на всем постсоветском пространстве Музей о юных героях Родины. То есть в Курске.

В результате международного творческого конкурса, организованного РВИО, лучшим был признан проект московского скульптора Михаила Баскакова. И теперь вопрос увековечения памяти маленьких участников Великой Отечественной войны решился комплексно.

Появление Мемориала в непосредственной близости от нового Музейного центра, как мощная реприза, усиливает значение малоизвестных страниц истории Великой Отечественной для общего дела сохранения памяти о событиях самой страшной и трагической войны 20 столетия.

Факты об участии детей в Великой Отечественной долгое время не удостаивались должного внимания, а иногда и сознательно замалчивались. Но историческая справедливость восторжествовала.

Как водится, у любой воплощенной идеи всегда есть свои вдохновители, которые, собственно, и дают ей крылья, чтобы она смогла долететь до людей, принимающих важные решения.

Таким вдохновителем, стоявшим у самых истоков создания современной музейной экспозиции, стал советник Председателя Российского военно-исторического общества, Ростислав Игнатьевич Мединский. Человек, который принадлежит к поколению детей войны и знает о ней не понаслышке.

Кому, если не ему, на своем детском опыте глубоко прочувствовавшему все тяготы военного времени, не знать, как сильно и страстно его ровесники хотели помочь красноармейцам, как отважно и стойко терпели испытания и делали все возможное, чтобы победить врага и изгнать нацистских преступников с родной земли.

Во время работы над современной концепцией Музея, которая проводилась под руководством Ростислава Игнатьевича Мединского, были открыты новые факты и свидетельства героических поступков юных защитников в годы войны.

К сбору историй маленьких героев подключились все региональные отделения Российского военно-исторического общества, и более 40 из них прислали уникальные фотографии, рассказы и воспоминания очевидцев, предметы быта и артефакты.

Ростислав Игнатьевич щедро делился собственными воспоминаниями, в том числе, как он, будучи совсем еще маленьким мальчиком, помогал разминированию освобожденных территорий. Невольно перед глазами возникает пронзительный образ ребенка, босиком бегущего по минному полю. В шаге между жизнью и смертью…

Согласно официальным данным, к этой опасной работе по разминированию в годы войны и в послевоенное время было привлечено порядка 46 тысяч подростков допризывного возраста.

В Курской области на разминировании освобождённой территории работали более 4500 подростков.

И это лишь один из примеров героического поведения юных защитников. Иными словами, вклад детей в Великую Победу – огромный!

Как рассказал в процессе создания экспозиции Ростислав Игнатьевич Мединский, в Великой Отечественной войне, согласно различным источникам, принимали участие более 400 тысяч детей и подростков: воспитанники воинских частей и соединений, юнги, медицинские сестры и санитары, партизаны и подпольщики, разведчики, связисты и многие другие. Они сражались с врагом на всех фронтах, освобождали страны Европы, штурмовали Берлин наравне со взрослыми воинами. И также, как взрослые, погибали.

В тылу на детские плечи легла, порой непосильная, работа в промышленности и сельском хозяйстве. Только на полях колхозов и совхозов было задействовано более 20 млн детей и подростков! Там, где раньше работали мужчины, их заменили женщины и дети.

Подростки трудились на оборонных предприятиях, изготавливали снаряды, запасные части для ремонта танков и артиллерийских систем, сеяли и убирали хлеб, помогали лечить раненых и больных в госпиталях, собирали металлолом, участвовали в сборе вещей для Красной Армии.

В пошивочных мастерских подростки шили белье, обмундирование, девочки вязали теплые вещи для фронта.

Главным для них был основной мотив – беззаветная любовь к Родине. Желание не остаться в стороне от общей беды.

Юные защитники, воспитанные на мужестве и отваге легендарных героев прошлых лет, в годы войны сами стали непревзойденным примером чести и доблести для будущих поколений.

Они справедливо считали, что быть человеком – значит быть патриотом.

К примеру, Сережа Алёшков, очень известный юный гвардеец, в шесть лет, получивший награду «За боевые заслуги», чей образ вдохновил авторов мемориала «Сынам полков».

Маму и старшего брата Сережи в 1941 году казнили за связь с партизанами. Сереже удалось сбежать.

Он прятался в лесу, голодный, холодный, испуганный, пока его не спас красноармеец-разведчик, который доставил мальчика в свою часть.

Вместе с 142-м гвардейским стрелковым полком, ставшим для Сережи родным, юный защитник дошел до Польши, а потом был отправлен в Тулу, где учился в Тульском Суворовском училище.

«Тов. Алешкин — любимец полка», — писали в боевой характеристике мальчика, который не только всеми силами помогал красноармейцам на фронте, но и в редкие моменты затишья пытался приободрить солдат песнями, рассказами, вселяя им уверенность в Победе и отогревая их сердца.

Удивительная судьба маленького героя войны легла в основу многих рассказов и даже фильмов, а теперь усилиями РВИО, его образ стал собирательным для всех юных героев- фронтовиков и воплотился в Мемориале «Сынам полков».

История Сережи Алёшкова, как и истории других известных и совершенно неизвестных, но столь же трепетных и героических «сынов» и «дочерей» полков, теперь представлены в новой экспозиции курского военно-исторического Музея.

Экспозиция Музея, по замыслу его создателей, призвана показать историю непростого пути, пройденного нашим народом к Великой Победе.

Фото: Дмитрий АЛЕКСЕЕВ/пресс-служба РВИО

Хронологически она делится на два периода: довоенный и военный. Доминанта Музея – главный зал, посвященный мужеству и героизму детей военного времени.

Благодаря оригинальному архитектурно-художественному решению застройки Музея создана атмосфера «погружения в нашу историю». Это особенно ценно, ведь в большинстве своем, в числе посетителей, будут школьники. Современные дети несколько иначе видят мир, они привыкли к визуальному ряду, и эту особенность тоже учли авторы концепции.

Хотя, глобально, задача заключалась в том, чтобы дети сами стали участниками творческого процесса, прониклись духом поисковой и научной работы, глубже заинтересовались историей своих сверстников, на чью долю выпало много испытаний.

Чтобы они погрузились в ту среду, в которой жили и росли их ровесники, прочувствовали и поняли, как в этих тяжелых условиях дети войны сумели закалить свой характер и поднять из руин огромную страну, сделать ее мощной и великой.

Авторы новой экспозиции, а это сотрудники Российского военно-исторического общества и курского Музея, провели большую работу, тщательно выверили все полученные сведения, верифицировали фотографии юных героев.

Особое место в экспозиции занимает Зона Почёта – мультимедийное пространство с электронной базой юных защитников Родины, которая будет пополнятся новыми именами героев. В фондах музея хранятся фото и личные дела более 10 000 детей войны.

Фото: Дмитрий АЛЕКСЕЕВ/пресс-служба РВИО

Оказавшись в Музее, сразу эмоционально растворяешься в судьбах ребят, детей войны. Современные технологии лишь усиливают эффект погружения и дают ощущение полной сопричастности событиям тех лет. Разумеется, для создания экспозиции потребовалась не только большая интеллектуальная и творческая работа, но и помощь людей, заинтересованных в сохранении исторической правды о подвиге нашего народа и самых маленьких граждан страны в военное время.

Значительный вклад в появление современной экспозиции оказала Государственная транспортная лизинговая компания.

Когда один их попечителей Военно-исторического общества, глава ГТЛК Евгений Дитрих узнал о планах создания нового музейно-выставочного центра в Курске, он не просто поддержал идею, но и оказал всестороннюю помощь.

Безусловно, столь яркое и стильное воплощение всех тематических пространств, с использованием возможностей мультимедийных технологий, тачскринов, документальной хроники и музыкальных композиций, стало возможным благодаря значительной поддержке ГТЛК.

Курский Музей «Юные защитники Родины», как заметил Ростислав Игнатьевич Мединский, должен стать современным центром идейно-патриотического воспитания граждан России, знаковым местом сохранения исторической памяти.

А Мемориал «Сынам полков» - символом сохранения преемственности, монументальным воплощением благодарности от ныне живущих - всем тем, кто отдавал свои жизни, защищая Родину, кто поднимал и восстанавливал страну после войны.

Как признался Ростислав Игнатьевич: «Без преувеличения могу сказать, что в этот Мемориал мы вложили всю душу и силы. Перед вами не только трогательные памятник Сыну полка и информационный пилон, но и стела с художественным барельефом.

Импульсом к ее созданию послужило стихотворение Александра Твардовского «Рассказ танкиста». Из него мы узнаем о подвиге неизвестного мальчишки, который помог нашим танкистам обнаружить вражескую батарею и ее уничтожить. Тогда, в сентябре 1941 года Твардовский написал: «Когда-нибудь, фигура этого мальчика в раздувающейся пузырем рубашонке, держащегося одной рукой за башню танка, идущего в бой, будет изваяна скульптором». Через 80 лет – это свершилось!»

На Курской земле сейчас снова неспокойно. Хроника новостей фиксирует взрывы, на приграничных с Украиной территориях участились провокации, в области объявлен желтый уровень террористической опасности.

Трудно представить, что на земле, еще помнящей страшные и кровопролитные сражения 1943 года, спустя почти 80 лет, вновь звучат раскаты военного грома.

Вновь где-то рядом еще орудуют нацистские батальоны, а маленькие дети с надеждой встречают и провожают военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, которые не только защищают мирных жителей Донбасса и освобождают от нацисткой нечисти его территории, но и надежно обеспечивают безопасность нашей страны. Уже восемь лет на донбасской земле растет новое поколение детей войны. Поколение 21 века.

Вот почему открытие военно-исторического Музея «Юные защитники Родины», как и Мемориала «Сынам полков» в Курске не просто знаковое событие, оно приобретает общественно-значимое политическое звучание.

Фото: Дмитрий АЛЕКСЕЕВ/пресс-служба РВИО

Надпись в книге посетителей музея, оставленная председателем РВИО Владимиром Мединским: "Поразительно! Слезы на глазах... Спасибо от всего сердца создателям музея! Каждый, кто здесь побывает, должен понять, что Россия - непобедима!"

Это мощный ответ всем клеветникам и генераторам исторической фальши, это предупреждение тем, кто пытается уничтожить Россию, русский народ и русскую культуру.

Ответ созидательный и деятельный. Ответ, подкрепленный памятью о всех юных участниках Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов. Маленьких ангелов нашей Победы.

Примечательно, что после осмотра экспозиции и Мемориала Помощником Президента Владимиром Мединским и главой Курской области Романом Старовойтом, всем создателям Музея за их кропотливую работу и неравнодушное отношение к делу, были выражены искренние слова благодарности. Нет никакого сомнения, что новый Музей станет огромным вкладом в дело сохранения памяти и исторической правды.