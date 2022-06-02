Профессор кафедры неврологии: Экзамены в школе нужно отменить!

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В чем основной вред экзаменов и перегрузок в школе, рассказывает профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ЛФ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, зав. кафедрой арт-терапии Института междисциплинарной медицины Мария Гусева.

НАГРУЗКИ КАК У ВЗРОСЛЫХ

– Мария Евгеньевна, почему столько разговоров вокруг ЕГЭ? Мы раньше как-то экзамены в институт сдавали, и ничего. А сейчас чуть ли не про отмену единых госэкзаменов начали говорить, мол, не выдерживают дети…

– В современном мире подготовить ребенка к экзаменам в школе не так просто, как в советское время. Отдельная история – сдача экзаменов в виде ЕГЭ.

Информационная нагрузка на школьников увеличилась и практически такая же, как у студентов или работающих взрослых. Обилие гаджетов, множество занятий дополнительно к подготовке к экзаменам: дети рисуют, учат иностранные языки, занимаются по авторским программам – от чтения до алгебры и биологии…

– Неужели все действительно так плохо?

– Дети стали меньше гулять и хуже засыпать, а амбиции родителей только возрастают – ведь ребенок должен зачастую реализовать то, что не удалось родителям. Это первая проблема.

Вторая – изменение схемы питания и ухудшение экологии в больших городах. Это ведет к недостаточности соединительной ткани, слабости нервной системы и изменениям ее реакций на простейшие для предыдущих поколений раздражители.

Третья проблема – родители очень часто не знают, как грамотно организовать режим дня у подростка (тут надо еще учитывать подростковый негативизм к командному отношению родителей), – а тут еще и экзамены на носу.

ПОМОЧЬ СВОЕМУ РЕБЕНКУ

– Чем все это в итоге чревато?

– Если у ребенка есть аллергические реакции, неврологический дефицит (тик, заикание и т.п.), возможно, аутизм – тут встает вопрос о дополнительной подготовке ребенка к нагрузке.

Школьники сидят у компьютеров по 8-10 часов в день – стресс перед экзаменами, желание попасть в престижный вуз, участие в олимпиадах, чтобы заработать дополнительные очки, а потом срыв нервной системы, которая не справляется. Подключаются врачи, назначаются сложные схемы лечения с обилием лекарственных препаратов, зачастую ставятся диагнозы типа СДВГ (недостаточность внимания с двигательной расторможенностью), и все это вместо разумного режима дня с достаточной двигательной нагрузкой и прекращением поедания фастфуда.

Правда, есть препарат, не имеющий побочных действий – наш отечественный Тенотен детский, и его вполне достаточно, зачастую, вместо назначения комплексной терапии и визитов к психологу, психоневрологу.

«ЭТО УЖЕ ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ»

– Есть ли какой-то выход из этой ситуации? Может быть, правда, что-то в системе школьного образования нужно менять, с точки зрения врача?

– Как детский психоневролог и педагог с 20-летним стажем (студенты медвуза и врачи ФУВ), я вижу, как усложняется обучение в школе. Старшеклассники не имеют свободного времени и не умеют им распорядиться. Для переключения - не игра в футбол во дворе или коньки с лыжами, плаванье, а носом в гаджеты.

Это уже не проблема, а комплекс проблем, грузом ложащийся на плечи растущего человечка. Пора пересмотреть все позиции, относящиеся к ребенку в школе – от ненужных 7-8 уроков ежедневно, - до экзаменов, вызывающих стресс.