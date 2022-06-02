Юнна Мориц: Мы не сдали ни полсантиметра, и никто нам не равен в борьбе…

Журналист "КП" Александр Гамов в гостях у поэтессы Юнны Мориц. Фото: Александр ГАМОВ

Конечно, когда мы дозвонились до Юнны Петровны, прежде всего поздравили большого поэта с юбилейным днем рождения. От своего имени и от имени читателей и слушателей «Комсомольской Правды», поклонников поэзии Юнны Мориц.

Дозвонились мы до нее во втором часу ночи.

В момент, когда основной городской шум спадает, когда город погружается в сон, а стихи рождаются и звучат особенно отчетливо, ясно и звонко.

Как и голос поэта, читающего свои кованые строки.

Поэтесса Юнна Мориц. Фото: Личный архив

- … Юнна Петровна, скажите, а почему поэты лучше читают свои стихи, чем поют их певцы? Потому что дыхание поэтов слышно?

- Нет, ну, все другое. Другие интонации. Все же начинается с интонации, с личности.

Это точно. Стихи начинаются с личности, с ее мировоззрения, с ее жизненной позиции.

Так случилось, что эта знаменательная для Юнны Мориц и для ее почитателей и единомышленников, для отечественной культуры дата выпала на трудное для России время, когда наша страна подвергается беспрецедентной атаке со стороны объединенной Европы и США.

Александр Гамов и Юнна Мориц. Фото: Александр ГАМОВ

И Поэту Юнне Мориц, которая вступила в эту борьбу за свою страну - своим, не боевым, на первый взгляд, но не менее боевитым оружием – словом, поэтическим, публицистическим пером, мы не могли не задать самый значимый вопрос - о судьбах нашей страны, нашей Родины.

- Юнна Петровна, смотрите, какие параллели просматриваются с Великой Отечественной войной, которую вы пережили ребенком: мы опять, как в те годы, противостоим объединенной Европе...

А потому – не совсем юбилейный вопрос: на этот раз Россия выстоит в борьбе с Западом?

- В слове «выстоит» два слова: вы и стоит. Стоит – это глагол, а глагол – всегда действие.

Действие – это действительность.

В слове «выстоит» живая действительность. И она такова. Россия, которая «вы» «стоит» - она выстоит. И не только на этот раз.

А так же в слове «выстоит» есть слово «сито», которое как бы иносказание – просеивать все чуждое, враждебное и сеять все доброе и вечное.

В этом смысле, прекрасней всего слово совесть, в котором три слова – совесть, весть, есть.

Я надеюсь, что вы понимаете, что я занимаюсь, кроме поэтства, еще и жизнью слов, которой не занимается больше никто. В этом и есть, как бы вам сказать, то, что я называю «мой поэтский телескоп».

- Который видит многое, чего не могут узреть другие.

- Сейчас идет такое глобальное истребление совести, что я бы, если бы работала в издательстве, непременно собрала бы книгу из таких писем, из таких комментариев, которые свидетельствуют о том, что есть люди, вносящие сейчас, в эпоху глобального русофобского гитлерячьего истребления совести, свой выдающийся вклад, часто жизнеопасный для человека, в не истребление совести.

Юнна Мориц с Любовью Моисеевой и Александром Гамовым. Фото: Александр ГАМОВ

И я знаю много таких людей, они читают мои стихи, пишут мне письма.

Вот редкий случай: живёт в Израиле абсолютно «наш Человек» Игорь Левитас. Он постоянно делает очень весёлые обзоры событий, расчухивая русофобщину Запада и наших бывших республик. Сейчас в «E-Daily» появилось его письмо к латышскому деятелю Левитсу, русофобищу, который, как выясняется, скорее всего, является его дальним родственником. Однако текст открытого письма далек от родственных чувств.

Автор бьет в самое яблочко на башке русофобщины «прибалтов».

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(С разрешения Юнны Мориц и Игоря Левитаса, это письмо можно прочитать прямо здесь

«Господин Левитс!

Поскольку мы с вами, скорее всего, дальние родственники, позвольте обращаться к вам по имени и на ты. Как известно, на идиш наши фамилии пишутся одинаково, без гласных, согласно правилам языка. И Левитсы, Левитасы, Левитесы — это, по сути, один род. Скажу больше, твои родственники сотрудничали с газетой C a, а моя родственница работала в той же газете и тоже в подполье, но уже во время режима диктатора Ульманиса.

Эгил, я бы посоветовал тебе поменять фамилию. Ты недостоин носить фамилию Левит. Ты недостоин носить еврейскую фамилию. Судьбы наших родных во многом схожи. Насколько я знаю, у тебя родственников отца убили в Латвии. Причем убили их не немцы - убили их соотечественники твоей матери — латыши. Родных моего деда, его братьев и сестер убили они же - фашисты из «команды Арайса». То есть, те самые люди, которых ты сейчас защищаешь.

Ты не хочешь признать, что из латышских евреев в годы войны спаслись только те, кто уехал в Россию, как мой дед, например. И, как ни парадоксально это звучит, в живых остались те евреи, которых советская власть депортировала в Сибирь. Те же евреи, которые понадеялись на дружелюбие латышей-соседей, были безжалостно ими же и уничтожены.

Советский солдат пришел в Латвию освободителем, освободителем от того нацизма, который ты сейчас активно внедряешь в Латвии. Советский воин — это в том числе и мой отец — Левитас Давид, и мой дед — Левитас Мирон. Так кто же дал тебе право оскорблять их память, память Левитов, воевавших в рядах Красной армии против нацистов, уничтожавших русских, украинцев, белорусов, латышей, грузин, евреев?

О какой оккупации ты говоришь? Тебя кто-то ущемлял во время учебы из-за того, что твоя мать латышка? Тебе запрещали говорить на латышском языке? Ты закончил школу, в которой обучение шло на латышском языке? Кто тебя ущемлял? О какой оккупации ты говоришь, когда Латвия жила лучше, чем российская глубинка? Как Россия могла быть оккупантом, если все годы советской власти в Латвии она кормила эту страну?

Именно Россия вместе с остальными республиками СССР создала в Латвии промышленность. Где сейчас те 2 000 предприятий, которые были построены в Латвии после войны? Где сейчас ВЭФ, где сейчас РАФ? Посмотри на промышленность и экономику страны, которую ты возглавляешь, - это не современная промышленная страна, это хутор, сельскохозяйственный отсталый придаток Европы. Приведи хоть один пример в мировой истории, когда оккупанты восстанавливали промышленность и экономику оккупированной страны! А именно это делал СССР в Латвии.

Поэтому твоя поддержка сноса памятника Солдату-Освободителю - это плевок в лицо родным тысяч солдат Красной армии, положивших свои жизни за то, чтобы твои родные не были уничтожены, чтобы ты родился, чтобы Латвия жила как республика, как страна.

Без всякого уважения к тебе,

Игорь Левитас».)

—————

… А теперь - стихи Юнны Мориц. В которых, на наш взгляд, как раз и содержатся ответы на все вопросы, которые подбрасывает нам жизнь.

* * *

Никуда не удравший Читатель

Никуда не удравшей страны.

Мой защитник и мой не предатель,

Ты – действительность, явь, а не сны.

Мы не сдали ни полсантиметра

Той страны на священной войне,

И не проданы Родины недра

В той стране, что в тебе и во мне.

Там над нами победное знамя,

И никто нам не равен в борьбе

С гитлерьём, что разгромлено нами

В той стране, что во мне и в тебе.

Там страдания наши священны,

Наши земли в дыму и в огне,

За Победу – заоблачны цены

В той стране, что в тебе и во мне.

Мы в стране проживаем, которая

Благодарна великой судьбе,

Чья священна, нетленна История

В той стране, что во мне и в тебе.

Там – Гулага великое горе,

Бездна адская – с ним наравне.

Это – горе священной Истории

В той стране, что в тебе и во мне.

Мы не сдали ни полсантиметра,

И никто нам не равен в борьбе

С гитлерьём!.. И не проданы недра

В той стране, что во мне и в тебе, -

Никуда не удравший Читатель

Никуда не удравшей страны,

Мой защитник и мой не предатель,

Волнорез – против грязной волны!

Юнна Мориц работает над строчками стихов. Фото: Личный архив

* * *

Когда Москва, как римская волчица,

Вас выкормила волчьим молоком

И вылизала волчьим языком

Амбиций ваших имена и лица,

Тогда не подло ли кусать её сосцы,

Чтоб отличиться на своём культурном фронте?..

И сколько свинство ни одеколоньте,

Лишь свинством пахнут свинства образцы.

Когда Москва, как римская волчица,

Вас выкормила волчьим молоком

И весь волчатник ваш одним ползком

В Москве пошёл за славой волочиться,

Тогда не ваше ли презрение к Москве,

Которое сегодня стало модой,

Является культуры волчьей мордой

В неблагодарной вашей голове?..

ТАК ДУМАЮ И ТАК Я ГОВОРЮ...

Ну нет! Молчать, потупив кроткий взор,

Холуйствовать в расчетливой надежде,

Что надоест молоть бездушный вздор

Донельзя развращенному невежде,-

Не это ли убийственный позор?

Стоять на полусогнутых ногах,

Гасить улыбкой злое раздраженье

В надежде, что в каких-то там веках

Ты отомстишь за это униженье?

Дремучее какое заблужденье!

Нет, нет и нет! Взгляни на дураков,

Геройство променявших на лакейство,-

Ни за какую благодать веков

Попасть я не желаю в их семейство!

Свой грозный век на золотой сменять?

Моей душе противна эта сделка!

Вихляться вдохновенно и линять-

Как это нерасчетливо, как мелко!

Так думаю и так я говорю,

И так я буду говорить и думать.

Bедь я - как все: витаю и парю

От счастья, что нельзя мне в душу плюнуть!

* * *

Когда я слышу, что на той войне

Нам лучше было сдаться той стране,

Чьи граждане богаче нас намного,

Я благодарна, что по воле Бога

Тогда не ваши были времена,

Была не вашей та страна и та война.

Теперь - всё ваше. На своей войне

Свою страну сдавайте той стране,

Чьи граждане богаче вас намного.

Я благодарна, что по воле Бога

Ни глазом, ни наощупь не видна

Моя страна и в ней моя дорога,

Моя дорога и моя страна,

Чьи граждане в любые времена

Свободней всех, богаче всех – намного.

* * *

Не будь, Россия, ничьей добычей!

Не следуй правилам тех приличий,

Какие хищник диктует жертвам, -

Не будь съедобной!.. Не верь экспертам,

Чей опыт славен словесным блудом, -

Тогда не будешь дежурным блюдом,

Закуской, жертвой звериной страсти –

Порвать с восторгом тебя на части!

Не будь безгрешной!.. Из тех, кто живы,

Никто не ангел, - упрёки лживы.

Не будь пушистой, а будь зубастой!

Чисты фашисты, как тюбик с пастой,

Чисты фашисты, как зубик с пломбой,

Как в небесах санитары с бомбой.

Не говори, что бывает хуже!..

Не жди пощады в глобальной луже.

Не будь, Россия, страной-тарелкой,

Разбитой вдребезги подлой сделкой, -

Страной осколков, отдельно взятых

В разъединённых российских штатах.

Не будь разъёмной!.. Не верь экспертам,

Не следуй правилам тех приличий,

Какие хищник диктует жертвам…

Не будь, Россия, ничьей добычей!

* * *

Всё будет хорошо, – и даже то, что плохо.

Унынья грех тяжёл, стирает в порошок

Унынья суета, унынья суматоха,

Унынья глянец, блеск, нахальство и страшок.

Всё будет хорошо, – и даже то, что плохо.

Не унывай, душа, сиянье и тепло,

Ты – кроха высших сил, Творца живая кроха,

Всё будет хорошо, – и даже то, что пло!..

Всё будет хорошо, – и даже то, что плохо.

Не слушай никогда унылое трепло,

Оно удавку вьёт для выдоха и вдоха.

Всё будет хорошо, – и даже то, что плохо!..

Юнна МОРИЦ.