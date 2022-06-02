Юнна Мориц: Мы не сдали ни полсантиметра, и никто нам не равен в борьбе…

Журналист "КП" Александр Гамов в гостях у поэтессы Юнны Мориц.
Фото: Александр ГАМОВ
Конечно, когда мы дозвонились до Юнны Петровны, прежде всего поздравили большого поэта с юбилейным днем рождения. От своего имени и от имени читателей и слушателей «Комсомольской Правды», поклонников поэзии Юнны Мориц.
Дозвонились мы до нее во втором часу ночи.
В момент, когда основной городской шум спадает, когда город погружается в сон, а стихи рождаются и звучат особенно отчетливо, ясно и звонко.
Как и голос поэта, читающего свои кованые строки.
Поэтесса Юнна Мориц.
Фото: Личный архив
- … Юнна Петровна, скажите, а почему поэты лучше читают свои стихи, чем поют их певцы? Потому что дыхание поэтов слышно?
- Нет, ну, все другое. Другие интонации. Все же начинается с интонации, с личности.
Это точно. Стихи начинаются с личности, с ее мировоззрения, с ее жизненной позиции.
Так случилось, что эта знаменательная для Юнны Мориц и для ее почитателей и единомышленников, для отечественной культуры дата выпала на трудное для России время, когда наша страна подвергается беспрецедентной атаке со стороны объединенной Европы и США.
Александр Гамов и Юнна Мориц.
Фото: Александр ГАМОВ
И Поэту Юнне Мориц, которая вступила в эту борьбу за свою страну - своим, не боевым, на первый взгляд, но не менее боевитым оружием – словом, поэтическим, публицистическим пером, мы не могли не задать самый значимый вопрос - о судьбах нашей страны, нашей Родины.
- Юнна Петровна, смотрите, какие параллели просматриваются с Великой Отечественной войной, которую вы пережили ребенком: мы опять, как в те годы, противостоим объединенной Европе...
А потому – не совсем юбилейный вопрос: на этот раз Россия выстоит в борьбе с Западом?
- В слове «выстоит» два слова: вы и стоит. Стоит – это глагол, а глагол – всегда действие.
Действие – это действительность.
В слове «выстоит» живая действительность. И она такова. Россия, которая «вы» «стоит» - она выстоит. И не только на этот раз.
А так же в слове «выстоит» есть слово «сито», которое как бы иносказание – просеивать все чуждое, враждебное и сеять все доброе и вечное.
В этом смысле, прекрасней всего слово совесть, в котором три слова – совесть, весть, есть.
Я надеюсь, что вы понимаете, что я занимаюсь, кроме поэтства, еще и жизнью слов, которой не занимается больше никто. В этом и есть, как бы вам сказать, то, что я называю «мой поэтский телескоп».
- Который видит многое, чего не могут узреть другие.
- Сейчас идет такое глобальное истребление совести, что я бы, если бы работала в издательстве, непременно собрала бы книгу из таких писем, из таких комментариев, которые свидетельствуют о том, что есть люди, вносящие сейчас, в эпоху глобального русофобского гитлерячьего истребления совести, свой выдающийся вклад, часто жизнеопасный для человека, в не истребление совести.
Юнна Мориц с Любовью Моисеевой и Александром Гамовым.
Фото: Александр ГАМОВ
И я знаю много таких людей, они читают мои стихи, пишут мне письма.
Вот редкий случай: живёт в Израиле абсолютно «наш Человек» Игорь Левитас. Он постоянно делает очень весёлые обзоры событий, расчухивая русофобщину Запада и наших бывших республик. Сейчас в «E-Daily» появилось его письмо к латышскому деятелю Левитсу, русофобищу, который, как выясняется, скорее всего, является его дальним родственником. Однако текст открытого письма далек от родственных чувств.
Автор бьет в самое яблочко на башке русофобщины «прибалтов».
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(С разрешения Юнны Мориц и Игоря Левитаса, это письмо можно прочитать прямо здесь
«Господин Левитс!
Поскольку мы с вами, скорее всего, дальние родственники, позвольте обращаться к вам по имени и на ты. Как известно, на идиш наши фамилии пишутся одинаково, без гласных, согласно правилам языка. И Левитсы, Левитасы, Левитесы — это, по сути, один род. Скажу больше, твои родственники сотрудничали с газетой C a, а моя родственница работала в той же газете и тоже в подполье, но уже во время режима диктатора Ульманиса.
Эгил, я бы посоветовал тебе поменять фамилию. Ты недостоин носить фамилию Левит. Ты недостоин носить еврейскую фамилию. Судьбы наших родных во многом схожи. Насколько я знаю, у тебя родственников отца убили в Латвии. Причем убили их не немцы - убили их соотечественники твоей матери — латыши. Родных моего деда, его братьев и сестер убили они же - фашисты из «команды Арайса». То есть, те самые люди, которых ты сейчас защищаешь.
Ты не хочешь признать, что из латышских евреев в годы войны спаслись только те, кто уехал в Россию, как мой дед, например. И, как ни парадоксально это звучит, в живых остались те евреи, которых советская власть депортировала в Сибирь. Те же евреи, которые понадеялись на дружелюбие латышей-соседей, были безжалостно ими же и уничтожены.
Советский солдат пришел в Латвию освободителем, освободителем от того нацизма, который ты сейчас активно внедряешь в Латвии. Советский воин — это в том числе и мой отец — Левитас Давид, и мой дед — Левитас Мирон. Так кто же дал тебе право оскорблять их память, память Левитов, воевавших в рядах Красной армии против нацистов, уничтожавших русских, украинцев, белорусов, латышей, грузин, евреев?
О какой оккупации ты говоришь? Тебя кто-то ущемлял во время учебы из-за того, что твоя мать латышка? Тебе запрещали говорить на латышском языке? Ты закончил школу, в которой обучение шло на латышском языке? Кто тебя ущемлял? О какой оккупации ты говоришь, когда Латвия жила лучше, чем российская глубинка? Как Россия могла быть оккупантом, если все годы советской власти в Латвии она кормила эту страну?
Именно Россия вместе с остальными республиками СССР создала в Латвии промышленность. Где сейчас те 2 000 предприятий, которые были построены в Латвии после войны? Где сейчас ВЭФ, где сейчас РАФ? Посмотри на промышленность и экономику страны, которую ты возглавляешь, - это не современная промышленная страна, это хутор, сельскохозяйственный отсталый придаток Европы. Приведи хоть один пример в мировой истории, когда оккупанты восстанавливали промышленность и экономику оккупированной страны! А именно это делал СССР в Латвии.
Поэтому твоя поддержка сноса памятника Солдату-Освободителю - это плевок в лицо родным тысяч солдат Красной армии, положивших свои жизни за то, чтобы твои родные не были уничтожены, чтобы ты родился, чтобы Латвия жила как республика, как страна.
Без всякого уважения к тебе,
Игорь Левитас».)
—————
… А теперь - стихи Юнны Мориц. В которых, на наш взгляд, как раз и содержатся ответы на все вопросы, которые подбрасывает нам жизнь.
* * *
Никуда не удравший Читатель
Никуда не удравшей страны.
Мой защитник и мой не предатель,
Ты – действительность, явь, а не сны.
Мы не сдали ни полсантиметра
Той страны на священной войне,
И не проданы Родины недра
В той стране, что в тебе и во мне.
Там над нами победное знамя,
И никто нам не равен в борьбе
С гитлерьём, что разгромлено нами
В той стране, что во мне и в тебе.
Там страдания наши священны,
Наши земли в дыму и в огне,
За Победу – заоблачны цены
В той стране, что в тебе и во мне.
Мы в стране проживаем, которая
Благодарна великой судьбе,
Чья священна, нетленна История
В той стране, что во мне и в тебе.
Там – Гулага великое горе,
Бездна адская – с ним наравне.
Это – горе священной Истории
В той стране, что в тебе и во мне.
Мы не сдали ни полсантиметра,
И никто нам не равен в борьбе
С гитлерьём!.. И не проданы недра
В той стране, что во мне и в тебе, -
Никуда не удравший Читатель
Никуда не удравшей страны,
Мой защитник и мой не предатель,
Волнорез – против грязной волны!
Юнна Мориц работает над строчками стихов.
Фото: Личный архив
* * *
Когда Москва, как римская волчица,
Вас выкормила волчьим молоком
И вылизала волчьим языком
Амбиций ваших имена и лица,
Тогда не подло ли кусать её сосцы,
Чтоб отличиться на своём культурном фронте?..
И сколько свинство ни одеколоньте,
Лишь свинством пахнут свинства образцы.
Когда Москва, как римская волчица,
Вас выкормила волчьим молоком
И весь волчатник ваш одним ползком
В Москве пошёл за славой волочиться,
Тогда не ваше ли презрение к Москве,
Которое сегодня стало модой,
Является культуры волчьей мордой
В неблагодарной вашей голове?..
ТАК ДУМАЮ И ТАК Я ГОВОРЮ...
Ну нет! Молчать, потупив кроткий взор,
Холуйствовать в расчетливой надежде,
Что надоест молоть бездушный вздор
Донельзя развращенному невежде,-
Не это ли убийственный позор?
Стоять на полусогнутых ногах,
Гасить улыбкой злое раздраженье
В надежде, что в каких-то там веках
Ты отомстишь за это униженье?
Дремучее какое заблужденье!
Нет, нет и нет! Взгляни на дураков,
Геройство променявших на лакейство,-
Ни за какую благодать веков
Попасть я не желаю в их семейство!
Свой грозный век на золотой сменять?
Моей душе противна эта сделка!
Вихляться вдохновенно и линять-
Как это нерасчетливо, как мелко!
Так думаю и так я говорю,
И так я буду говорить и думать.
Bедь я - как все: витаю и парю
От счастья, что нельзя мне в душу плюнуть!
* * *
Когда я слышу, что на той войне
Нам лучше было сдаться той стране,
Чьи граждане богаче нас намного,
Я благодарна, что по воле Бога
Тогда не ваши были времена,
Была не вашей та страна и та война.
Теперь - всё ваше. На своей войне
Свою страну сдавайте той стране,
Чьи граждане богаче вас намного.
Я благодарна, что по воле Бога
Ни глазом, ни наощупь не видна
Моя страна и в ней моя дорога,
Моя дорога и моя страна,
Чьи граждане в любые времена
Свободней всех, богаче всех – намного.
* * *
Не будь, Россия, ничьей добычей!
Не следуй правилам тех приличий,
Какие хищник диктует жертвам, -
Не будь съедобной!.. Не верь экспертам,
Чей опыт славен словесным блудом, -
Тогда не будешь дежурным блюдом,
Закуской, жертвой звериной страсти –
Порвать с восторгом тебя на части!
Не будь безгрешной!.. Из тех, кто живы,
Никто не ангел, - упрёки лживы.
Не будь пушистой, а будь зубастой!
Чисты фашисты, как тюбик с пастой,
Чисты фашисты, как зубик с пломбой,
Как в небесах санитары с бомбой.
Не говори, что бывает хуже!..
Не жди пощады в глобальной луже.
Не будь, Россия, страной-тарелкой,
Разбитой вдребезги подлой сделкой, -
Страной осколков, отдельно взятых
В разъединённых российских штатах.
Не будь разъёмной!.. Не верь экспертам,
Не следуй правилам тех приличий,
Какие хищник диктует жертвам…
Не будь, Россия, ничьей добычей!
* * *
Всё будет хорошо, – и даже то, что плохо.
Унынья грех тяжёл, стирает в порошок
Унынья суета, унынья суматоха,
Унынья глянец, блеск, нахальство и страшок.
Всё будет хорошо, – и даже то, что плохо.
Не унывай, душа, сиянье и тепло,
Ты – кроха высших сил, Творца живая кроха,
Всё будет хорошо, – и даже то, что пло!..
Всё будет хорошо, – и даже то, что плохо.
Не слушай никогда унылое трепло,
Оно удавку вьёт для выдоха и вдоха.
Всё будет хорошо, – и даже то, что плохо!..
Юнна МОРИЦ.