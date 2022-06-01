Песков объяснил высокий рейтинг доверия россиян Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В среду, 1 июня, журналисту «Комсомольской правды» показался интересным следующий вопрос, его он и задал официальному представителю Кремля…
… - Дмитрий Сергеевич, уровень доверия граждан России президенту Владимиру Путину с 16 по 22 мая (это последние данные ВЦИОМ) вырос до 81,3%. Для сравнения: рейтинг главы нашего государства после присоединения Крыма к России в 2014-м составлял 82,3%, то есть на процент выше. Разница небольшая, но все же она есть. Можно ли ее как-то объяснить? И, вообще, насколько сопоставимы эти данные о настроении россиян, скажем так?
- Один процент – это ниже статистической погрешности, это не повод для вопроса.
- То есть, я так понял, сейчас уровень доверия Путину достиг «крымских процентов», скажем так?
- Ну, это не крымские проценты.
Крымские проценты были крымскими процентами, когда крымчане решили стать частью России. Тогда это были крымские проценты.
А сейчас не нужно сравнивать, сейчас другие проценты.
Сейчас проценты - вокруг действий президента, который предпринимает меры, ориентированные на будущее. На наши грядущие поколения, для того чтобы для них создать лучший, более справедливый и более безопасный мир.
- Спасибо.