Почему жители США убегают, завидев карету скорой помощи

Две трети (62%) американцев становятся банкротами вовсе не от разгульной жизни: причиной их несостоятельности становится невозможность оплатить гигантские счета за самое простое лечение. Фото: Shutterstock

Две трети (62%) американцев становятся банкротами вовсе не от разгульной жизни: причиной их несостоятельности становится невозможность оплатить гигантские счета за самое простое лечение.

Уровень медицинского обслуживания в Америке в мире ассоциируют с кадрами из телесериала «Доктор Хаус», чьи создатели с самого начала предупредили всех зрителей, что эта клиника, якобы расположенная в штате Нью-Джерси, вымышленная.

Роскошные интерьеры, современное оборудование, внимательные врачи американским пациентам не в диковинку, но только вот стоит все это огромных денег. Еще круче, чем в сериале, выглядят вполне реальные, самые известные в США клиники Mayo. Из личного опыта: перед первым приемом необходимо перевести на счет Mayo $7000 (440 тысяч рублей); сколько будет стоить собственно лечение, будет определено по итогам врачебной консультации.

Базовой медицинской страховки нет у половины американцев. Причина – ее высокая стоимость. Врачи говорят, что они тут не при чем – цены им приходится накручивать из-за чрезмерных аппетитов самих пациентов, которые так и норовят подать на них в суд за малейший промах. А чтобы от судебных тяжб и выплат компенсаций хоть как-то защититься, врачи покупают специальных страховые полисы, стоимость которых зашкаливает.

Президент Обама пытался навести хоть какой-то порядок в этой сфере, затеяв в США реформу медицинского страхования, но с тех пор мало что изменилось – медицинской страховки у половины американцев как не было, так и нет, а расценки за самые простые хирургические операции и лекарства поражают воображение.

За одну (!) таблетку болеутолящего средства в больнице могут вписать в счет $100 (6300 рублей), когда в ближайшей аптеке целый флакон этих таблеток может стоит $5 (315 рублей) – никаких ограничений для медиков нет. Заплатить пришлось и за… слезы. Точнее, за салфетки, которые были предоставлены пациентке, плакавшей в приемном покое от боли. Пару салфеток оценили в $11 (700 рублей), хотя их везде раздают бесплатно.

Дороже, чем неотложная помощь, может быть стоимость поездки в приемный покой на карете скорой помощи. Очередной выложенный в соцсети счет за помощь, оказанной в приемном покое, куда пациента доставили на скорой, вновь вызвал гнев американцев. Вопящего от боли мужчину со сломанной ногой, скорая доставила в ближайшую больницу. Длина поездки составила 1,8 миль (3 км), обошлось это «путешествие» в $3400 (209 тысяч рублей).

В многочисленных комментариях – сотни аналогичных историй:

- Чувак, в пересчете на мили ты еще дешево отделался: год назад скорая выставила мне счет в $1800 (113 тысяч рублей), а дорога до больницы составляла полмили (800 м – Ред.).

Каждый новый президент США обещает навести порядок в этой сфере, но мало что меняется. Трамп, на чью каденцию выпало начало пандемии коронавируса, пообещал, что за тестирование на COVID-19 и его лечение счета всем американцам выставляться не будут, все оплатит федеральная казна. Байден выделил средства из бюджета на десяток бесплатных домашних тестов на коронавирус. Но это капля в море, особенно сейчас, когда и без того высокие медицинские счета в Америке из-за общей инфляции растут как на дрожжах.