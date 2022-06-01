Домик в деревне станет доступнее: Льготную ипотеку можно будет взять на строительство частного жилья

Эксперт рассказал, как государство поможет обзавестись жильем на природе и к чему это приведет Фото: Евгения ГУСЕВА

То, о чем мечтали миллионы жителей крупных городов, свершилось. Теперь обзавестись собственной виллой станет проще. Правительство запустило ипотечную программу для желающих построить частный жилой дом собственными силами – без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Соответствующее постановление уже подписал премьер Мишустин, сообщает официальный сайт правительства РФ.

Льготная ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых. А максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн руб. Для остальных регионов сумма в два раза меньше - до 6 млн руб.

Таким образом правительство уравняло в правах тех, кто хочет построить домик на земле, с теми, кто предпочитает обзавестись городской квартирой, для обеих категорий ставка составляет 9%.

- Это очень здорово, что принято такое решение, - сказал kp.ru вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев. - Уже много месяцев мы говорим о том, что есть серьезная поддержка участникам многоэтажного строительства, но все соцопросы показывают, что большинство населения предпочитают жить в собственном доме на собственной земле. А после пандемии эти устремления еще больше усилились, и сейчас число желающих иметь собственный дом достигло почти 80% россиян. Это показывают и результаты жилищного строительства. Ежегодно, включая и прошлый год, когда были введены рекордные объемы жилья, более 50% возведенных квадратных метров приходится именно на индивидуальное жилищное строительство.

Напомним, что в прошлом году из рекордных 92,6 млн квадратов многоэтажки составили 43,5 млн, а остальные 49,1 млн пришлись на индивидуальные жилые дома. Причем, в основном без всяких девелоперов, банков и программ поддержки, на свой страх и риск.

Эксперт особенно отметил, что упростились правила предоставления ипотеки.

- Если прежде для ипотеки требовался договор подряда со строительной организацией, то теперь ипотека предоставляется и без договора подряда, - отметил Апрелев. - Вообще, нужно максимально упростить правила предоставления кредитов на индивидуальное строительство и дать возможность воспользоваться ими максимально широкому кругу желающих.

По мнению нашего собеседника, развитие индивидуального строительства позволит решить и демографическую проблему в стране.

- Для большинства семей возможность переехать в собственный дом — это в том числе и путь к повышению рождаемости, - отметил Апрелев. - Сегодня люди находятся в бетонных каменных мешках, в стесненных условиях, зачастую два поколения живет на общей площади - конечно, это никак не стимулирует увеличение рождаемости. В просторном собственном доме совсем другие условия. Так что стимулирование индивидуального строительства это еще и решение демографической проблемы.