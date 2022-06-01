«Не пейте, взрослые, молоко: будете здоровы?»: врачи спорят о пользе и вреде молочных продуктов

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Мнение «ПРОТИВ»: Без молока многим легче

Врач общей практики, семейный доктор Наталия Горн, автор собственной методики и книги «7 нот здоровья» (издательство «Комсомольская правда») считает, что нужно хотя бы попробовать отказаться на время от молочных продуктов, чтобы понять — действительно ли они так полезны для вашего организма.

«Всеядность (омнивор, омнифагия) — способность организма употреблять в пищу максимально широкий спектр продуктов растительного, животного или грибного происхождения. И всю эту пищу человек может принимать как в обработанном (приготовленном), так и в натуральном (сыром) виде.

С появлением в географических регионах не свойственных им новых продуктов, с развитием информации о физиологии появлялись новые блюда, рецепты и рационы, диеты и течения, которые каждый раз встречались с энтузиазмом и так же затем предавались разоблачениям и запретам.

Были гимны и оды обезжиренным продуктам, белковые диеты (Аткинса, Кремлевская и другие), веганство и вегетарианство, сыроедение и фрукторианство. Чего только не было! Однако человек по-прежнему жив, и все так же его питание далеко от идеала, как и здоровье.

Я придерживаюсь мнения, что человек должен сам понять и решить, что ему нужно, а без чего он может прожить. А врач должен мягко направить. Например, я не очень приветствую употребление сырого (свежего) молока и не кисломолочных продуктов у взрослых людей. По моему клиническому опыту, большинству пациентов без этих продуктов легче.

Многие молочные продукты надо заменить правильными их версиями: твердыми сырами, сырами из овечьего и козьего молока, кисломолочными продуктами с короткими сроками годности нормальной жирности.

Кроме того, многим моим клиентам после беседы о самочувствии, я часто советую ограничить употребление и других молочных продуктов (например, йогуртов) до двух раз в неделю. Человек привыкает к мысли, что йогурты полезны и не слышит, что организм протестует против них. Я не говорю, что нужно отказаться от них совсем, но хотя бы на время исключив их из рациона, вы поймете, стало вам без них лучше или хуже. Многие мои пациенты, попробовав молочный детокс, не возвращаются к употреблению йогуртов и молока, заменяя их растительными аналогами».

Мнение «ЗА»: То, что молоко не усваивается — это миф

«То, что молоко не усваивается у взрослых — довольно распространенный миф, - считает наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко (https://www.abcslim.ru/articles/80/moloko/). - Да, в природе ни одно млекопитающее не пьет молоко во взрослом возрасте. Да, сейчас у человека нет гена, отвечающего за успешную переработку молока. Но все дело в том, что способность переносить молочный сахар - лактозу, эволюционировала в человеческом организме очень быстро - уже к пятому тысячелетию до н.э. То есть молоко прекрасно усваивается в организме взрослого человека, за исключением случаев индивидуальной непереносимости молока или повышенной чувствительности к молочным белкам. Также плохо переваривают молоко люди с пониженной кислотностью желудка.

Стоит помнить и о несомненной пользе молока: при ежедневном употреблении около литра молока в день покрывается вся суточную потребность взрослого человека в жире, кальции, фосфоре и рибофлавине. А также 50% потребности в протеине, 33% потребности в витамине А, аскорбиновой кислоте и тиамине, 25% потребности в энергии. А еще (за исключением железа, меди, марганца и магния) полностью удовлетворяет потребность во всех минеральных веществах.

При ежедневном употреблении около литра молока в день покрывается вся суточную потребность взрослого человека в жире, кальции, фосфоре и рибофлавине. Фото: Shutterstock

И уж совершенно точно, что кисломолочные продукты нам совершенно необходимо. Они полезны для здоровья, потому что в них в большом количестве содержатся полезные бактерии - важная составляющая для работы кишечника. А все уже давно знают, что состояние кишечника оказывает влияние на весь организм человека. И поддержание микрофлоры желудочно-кишечного тракта в нормальном состоянии - одно из главных условий нашего здоровья».