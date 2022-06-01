Сергей Лавров обсудил Украину в Эр-Рияде

Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Бахрейн. С этой небольшой, однако влиятельной «газовой монархией» мы договорились развивать товарооборот и энергетическую кооперацию. Фото: REUTERS

Москва вновь подтвердила, что «международная изоляция России» ограничивается Вашингтоном и его немногочисленным сателлитами. Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Бахрейн. С этой небольшой, однако влиятельной «газовой монархией» мы договорились развивать товарооборот и энергетическую кооперацию.

Затем небольшой перелёт — и в тот же день наша делегация приземляется уже в соседней стране Персидского залива, Саудовской Аравии. Долгое время та была одним из главных союзников США на Ближнем Востоке. Однако теперь, несмотря на отчаянные просьбы президента Джо Байдена, официальный Эр-Рияд не спешит наращивать добычу нефти для спасения американцев от энергокризиса: ведь чем больше чёрного золота выброшено на рынок — тем меньше его цена (а также и экспортные доходы королевства).

Вместе с местным коллегой, Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом, наш министр обсудил самый широкий круг вопросов: и Сирию, и палестино-израильское урегулирование, и гражданскую войну в Йемене, и, конечно, последние события на Востоке Европы:

— Королевство Двух Святынь поддерживает усилия по поиску политического решения для окончания российско-украинского кризиса, — дипломатично заявил Фейсал Бен Фархан Аль Сауд.

— Плотная координация между Россией и Саудовской Аравией оказывает стабилизирующий эффект на мировой рынок углеводородов, — отметил Сергей Лавров. И снабдил ближневосточных коллег информацией о преступлениях украинских националистов, из-за которых российская военная спецоперация стала безальтернативной.

В итоге Москва и Эр-Рияд договорились улучшать кооперацию в различных сферах. Королевство дальновидно понимает, что запасы нефти не вечны, и планирует развивать другие формы энергетики — например, атомную. И здесь Россия, строящая АЭС под ключ для целого ряда зарубежных стран, вполне могла бы помочь.