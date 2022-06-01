Петербургские программисты получат 15 млн рублей за полезные для города сервисы на базе ВКонтакте

ВКонтакте и экосистема городских сервисов «Цифровой Петербург» запускают конкурс для программистов «Код Петербурга» с призовым фондом 15 миллионов рублей. Участники представят свои сервисы для горожан и туристов: например, смогут внедрить технологии в образование и культуру или развить городскую среду. Сервисы будут работать на основе данных от городских служб и станут бесплатно доступны миллионам пользователей ВКонтакте.

Конкурс «Код Петербурга» пройдёт в два этапа. Первый начнётся 1 июня и коснётся сфер транспорта, экологии и бытовых удобств. Второй этап запланирован на август — его темы станут известны позже. Авторы десяти лучших проектов каждого этапа получат от 50 тысяч до 3 миллионов рублей. Участвовать в конкурсе могут как отдельные разработчики, так и команды из нескольких специалистов.

Разработчики смогут использовать открытые API — способ безопасно обмениваться данными разных систем. Участники конкурса получат доступ к городским сервисам, таким как «Кружки и секции», «Общественный транспорт», «Пункты сортировки отходов», «Информирование об отключениях воды» и других. На их основе можно создать мини-приложения ВКонтакте, скиллы для умного помощника Маруси, чат-боты и другие проекты.

Иван Расторгуев, руководитель направления развития контента и монетизации платформы VK Mini Apps:

«Участники конкурса смогут работать над самыми разными проектами: они ограничены только фантазией. С нас — инструменты и всесторонняя поддержка, от разработчиков — их талант и интеллект. В результате, как и всегда, должны получиться новые сервисы, полезные для повседневной жизни людей. Жители города смогут легко их найти прямо ВКонтакте».

Сергей Поляков, лидер проекта «Экосистема городских сервисов „Цифровой Петербург“»:

«„Цифровой Петербург“ открыл доступ к API городских сервисов для программистов, чтобы они попробовали создать IТ-решения для повседневной жизни. Также мы выделили роли жителей, такие как „Я Родитель“, „Я Пассажир“ и т. д., и их потребности, для которых можно разработать новые цифровые сервисы. Надеемся, что у разработчиков найдутся интересные идеи и возможности реализации городских сервисов для „Цифрового Петербурга“ на платформе ВКонтакте. Так вместе мы можем сделать Санкт-Петербург более комфортным и современным».

Подробности проекта доступны в сообществе проекта ВКонтакте.