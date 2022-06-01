Опрос ВЦИОМ: женщины с детьми чувствуют себя счастливее, чем бездетные

Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 июня грех не поговорить о счастье. О счастье материнства. У каждого из нас оно разное. Когда ребенок болеет — тоскливое, испуганное, когда веселится и стоит на ушах — спокойно-утомленное. Усталость и счастье всегда рядом в родительстве, каким бы оно ни было. Но все же мамы зачастую счастливее тех, у кого нет детей (речь о тех, кто решился на это из моральных соображений, а не по медицинским показаниям).

Это же подтверждает и ежегодный опрос ВЦИОМ в рамках Недели женского здоровья, которую проводит фармкомпания «Гедеон Рихтер». В этом году женщин спросили о счастье.

И выяснилось, что 73 процента мам чаще испытывают счастье (это определили по шкале, где положительные ответы начинались от отметки в пять баллов до десяти). При этом чувствуют себя скорее и абсолютно счастливыми в материнстве 92% опрошенных (индекс счастья от 7 до 10 баллов). А свое счастье в материнстве они оценивают выше, чем в других сферах жизни.

И только 55 процентов бездетных женщин могут назвать себя счастливыми.

Интересно, как распределились эмоции в связи с рождением ребенка:

* 77% - «Это большая ответственность за жизнь и здоровье малыша». Этот ответ чаще всего отмечали девушки 18-24 лет.

* 62% - «Но в то же время – это счастье и радость». Так считают женщины в группе 24-35 лет.

* 39% - «Это смысл жизни». Этот популярный ответ в возрасте 34-45 лет.

* 34% - «С рождением ребенка семья становится полноценной» также считают более взрослые россиянки.

В принципе не хотели бы иметь детей 13% опрошенных от 18 до 24 лет. Их число уменьшается с возрастом: в группе 25-34 года не желающие иметь детей уже 8%. И всего 4% в группе 35-45 лет.