Россия, оказывается, воюет с «тысячелетней империей» Украины

САУ 2С1 "Гвоздика" на луганском фронте. Фото: REUTERS

Вчера Украинская Рада проголосовала за новый праздник - «День украинской государственности». Торжественно отмечать его будут 28 июля, когда, по существующей версии, князь Владимир Красное Солнышко в 988 году крестил Русь.

Поняли, о чем речь? Украина - это государство с тысячелетней историей, его истоки - приобщение древних украинцев к христианскому миру. Или все равно не догадываетесь? Да просто все как валенок: Украина это и есть та тысячелетняя империя, которая возникла и существовала на землях нынешней «неньнки» и Москальского царства. Никакой Руси-России и вовсе не было!

Об этом празднике Зеленский объявил в августе прошлого года, когда выступал на торжествах по случаю 30-летия Незалежности. Тогда после военного парада, который гордо завершали пожарные расчеты, и историко-патриотической мистерии о прошедшей сквозь века - от ветхой древности до наших дней - Украины прослезившийся от нахлынувших чувств Зе так и объявил: отныне день украинской государственности будем отмечать в день крещения Киевской Руси! Тут и самый тупой поймет: раз ее крестили в Х-м веке, значит, оттуда она и есть пошла…

Принципиально важно отметить, что чисто условный конструкт «Киевская Русь» некоторые историки предложили в конце позапрошлого века ввести чисто по техническим причинам: для того, чтобы более четко хронологически обозначить разные этапы истории Древней Руси. Но, как видим, прижилось, и из исторического термина попытались сделать политическую реальность.

Подмена Древней Руси Киевской вовсе не безобидна. Во время той же прошлогодней исторической мистерии о России и русских ни одного слова не сказано было. Вот некоторые пунктиры из показанной тогда «подлинной» истории Украины.

Вторая мировая война: «41-й. Нацисты уже в Украине. Украину раздирают…» И пара фраз о трагедии Бабьего Яра. Все. Война для Украинской империи закончилась. Следом начинаются гонения на украинских диссидентов-антисоветчиков. Чернобыль как преступление тоталитарного государства против свободолюбивого украинского народа. Но были и светлые пятна: 1997 год - полет в космос первого украинца! Каденюк его фамилия. И конечно же - Майданы. Первый, 2004-го, и второй, через десять лет. «Революция гидности» как триумф борьбы с москальским злом, возрождение подлинной европейской демократии, исторически бывшей когда-то великой Украинской империей…

Можно сколько угодно смеяться над эпохальными подвигами «древних укров», которые и Черное море выкопали, и дали миру всех героев и кумиров, включая Христа. Но нынешние события на Украине и кровавые жертвы, которые они несут с собой, заставляют очень серьезно отнестись к историческим бредням украинских националистов. Просто потому, что они несут для нас и для всей Европы новые угрозы, способные породить новые горячие конфликты.

На фоне полной «отмены» русской культуры в европейских странах, ослепленных пещерной русофобией, только представим, как может быть искорежена история России новоявленной «тысячелетней империей». А ведь именно ее версию сейчас готов воспринимать Запад.

Просто для примера. Если первый украинский космонавт - Каденюк, слетавший на американском челноке в 1997-м, то никаких советских космонавтов-украинцев и не было - ни Поповича, ни Берегового, ни Кизима. А если Украина и есть тысячелетнее государство, которое не претендует на первенство в космосе, то какие могут быть сомнения в том, что первыми в космос полетели американцы?

Дальше, пусть и выглядит совсем уж невероятно, но, как говорится, если нельзя, но очень хочется… Украина воевала с Наполеоном в 1812-м? Ясень пень, нет. Тогда и непонятно, кто французское войско разбил. А может, выдумали все это москали клятые? Так и в 1945-м отдельно взятая Украина никакой Германии не побеждала. Раз Украина - это и есть подлинное государство, ведущее начало от Киевской Руси, то следует разобраться, кто там до Берлина дошел и вообще как на самом деле было…

Если Россия и Советский Союз - исторические миражи, то, если строго придерживаться логики, о каких легендарных успехах советского и российского хоккея можно говорить? Были ли они? Вот канадский это да, кстати, в Канаде очень много украинцев живут…

Бред? Но ведь что-то подобное Запад уже «хавает»! Сказанное - из области фарса. А вот Буча, хотя тоже бред, но кровавый, - это уже трагедия. Нам давно показали, как западные мозгомойные технологии могут плодить бред, который затем навязывается как реальность. А потом, со ссылкой на эту «реальность», принимаются роковые решения.

Так что рейдерский захват нашей общей истории, который совершает Украина во главе с лицедеем Зеленским, может обернуться большой бедой. Запад готов верить нынешнему Киеву, когда тот объясняет, как все было «на самом деле». После «отмены» русской культуры он без труда «отменит» и русскую историю. Останется только украинская культура и придуманная история. Доказательства? На днях в Португалии балет «Лебединое озеро» на афишах обозначили как «классический украинский балет». И лишь отдельные голоса, например Болт Байер, один из соратников венгерского премьера Орбана, предупреждают: "Но если убрать из украинской литературы русские произведения, то что от неё останется? То, что будет выглядеть жалко, глупо и ничтожно. И самой красивой жемчужиной среди этого будет не кто иной, как Зеленский, который играет на пианино своим пенисом. Человек, который является президентом Украины. Но, собственно, кем ещё может быть этот человек, как не президентом Украины, которая вот-вот начнёт жечь книги?»

Символическая деталь. На торжествах прошлого года по случаю юбилея независимости в небе над Киевом пролетел самый большой в мире транспортный самолет «Мрiя» («Мечта»), созданный еще в советские времена. Его, кто бы сомневался, представили, как великое достижение Украины. Недавно эту «Мечту» разбомбили… сами украинцы. Говорят, по ошибке. А на днях появились фото, как исковерканный и обгоревший корпус чудо-самолета волокут на свалку.

Напомним: на параде в Киеве Зеленский со слезой восторга и умиления глядел в небо на «Мрiю» и объявил об Украине как тысячелетней империи. Угробил он свое детище меньше, чем через год. Но осуждать его за это не стоит.