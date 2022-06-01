Включите цвет! Почему в России резко побелели упаковки соков и молока

В минималистичном дизайне уже продаются, в частности, соки «Сады Придонья» и некоторые молочные продукты Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

«ВРЕМЕННАЯ И ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА»

Заходишь в супермаркет – и в глазах рябит от разноцветных упаковок. Знакомая картина? Но из-за нехватки импортных красок, которые используются при изготовлении коробок для соков, молока и прочих напитков, полки российских магазинов начинают бледнеть. В минималистичном дизайне уже продаются, в частности, соки «Сады Придонья» и некоторые молочные продукты. И, похоже, это только начало.

- Мы хотим проинформировать вас об изменениях, которые в ближайшее время произойдут с внешним видом нашей продукции в упаковке «Тетра Пак», - сообщает на своей официальной странице «ВКонтакте» ОАО «Сады Придонья» (крупное волгоградское предприятие, специализирующееся на производстве соков и других продуктов). - Уже скоро вы увидите на полках магазинов соки и детское питание в новом минималистичном дизайне. Такой дизайн - временная и вынужденная мера. Из-за санкций возникли серьёзные проблемы с поставками в нашу страну сырья и необходимых материалов, в том числе некоторых видов картона, специальных лаков и красок. Использование меньшего количества красок для дизайна упаковки позволит обеспечивать бесперебойные поставки нашей продукции в торговые точки.

Конечно, отсутствие привычных рисунков на упаковке на качество продукции никак не влияет. А вот на объемах продаж наверняка скажется – ведь привыкшим к знакомому дизайну покупателям первое время будет труднее находить любимый товар на полках.

В основном пищевую упаковку для соков, молока и других продающихся в России напитков выпускает фирма «Тетра Пак», которая еще в марте уведомила клиентов о временном сокращении ассортимента упаковки из-за нехватки комплектующих – в первую очередь, картона, лаков и краски.

Российская фабрика транснациональной компании «Тетра Пак», имеющей шведские корни, находится в Подмосковье. Там уверяют, что производство продолжается, и уж тем более предприятие не планирует закрываться. Но проблемы с поставками сырья существуют. Большинство комплектующих, в том числе краска – это импорт. И хотя санкции на поставки в Россию типографских красок никто не вводил, головной европейский офис «Тетра Пак», по неофициальным данным, практически разорвал отношения со своим российским филиалом. И заводу теперь приходится заново выстаивать весь процесс поставок – на это уйдет время. А пока поставки снова не наладятся, будет у наших соков бесцветная упаковка.

Фото с сайта производителя pridonie.ru

ДОБАВИМ СПИРТА

Как могло случиться, что наша страна оказалась не в состоянии обеспечить себя обычной типографской краской? Оказывается, во времена СССР краски для типографской печати производил Торжокский завод. Его построили еще 1963 году. Сегодня это предприятие, увы, банкрот. Не выдержало конкуренции в условиях, когда с начала 2000-х страну заполонила продукция иностранных производителей - Sun Chemical, Siegwerk, Torda, Flint и др. Покупать их товар оказалась намного выгоднее, чем краски собственного производства. Но все же в России есть предприятия, которые производят полиграфические краски, это ООО «ПТК «Гангут», ООО «Бета-Силикон», ООО «Партнер», ООО «Принт-колор». И они готовы заполнить своим товаром привлекательную нишу. Но есть один нюанс.

Наша отечественная краска, в производстве которой используется этиловый спирт, могла бы успешно конкурировать с импортной. Но этиловый спирт является подакцизным товаром – то есть к его стоимости добавляется особый налог. Получается, что наша краска с содержанием спирта сделает конечный продукт значительно дороже, что невыгодно ни потребителям, ни производителям напитков и упаковки. Поэтому тот же «Тетра Пак» использовал в производстве краску зарубежных производителей, которая еще и ввозилась в Россию беспошлинно.

Но ситуация может измениться. Сейчас обсуждается вопрос о выводе из-под акциза предприятий за использование денатурированного этилового спирта в полиграфических красках, применяемых для упаковки типа Tetra Pak, - об этом сообщили недавно в Минпромторге.

- Это позволит повысить конкурентоспособность отечественной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках, - подчеркивают в пресс-службе ведомства.

На тот случай, если решить проблему нехватки красок своими силами быстро не получится, а иностранные производители откажутся от поставок своих красок в Россию, у правительства есть план Б: полиграфические краски были включены в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. То есть ввозить их в страну теперь можно и без разрешения их производителей и правообладателей. Раньше без такого разрешения эти товары развернули бы на таможне, а импортера ждал штраф.