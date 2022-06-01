Мишустин поручил губернаторам контролировать ремонт школ

В День защиты детей премьер Михаил Мишустин отправился в подмосковный Красногорск, чтобы осмотреть одну из школ, находящихся на капремонте. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В День защиты детей премьер Михаил Мишустин отправился в подмосковный Красногорск, чтобы осмотреть одну из школ, находящихся на капремонте. Построено здание было в 1963 году и за это время здорово обветшало. Школа считается небольшой. В ней учится 600 детей. Капремонт делают по президентской программе. Завершить его должны к 1 сентября. Мишустин прошелся по классам, осмотрел столовую и спортзал.

Напомним, президентская программа капитального ремонта школ рассчитана на 2022-2026 годы. В этом и следующем году должно быть отремонтировано не менее 3 тысяч школ. А всего за время действия программы - порядка 7,3 тысячи школ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в планах - строительство большой современной школы рядом, которая должна быть готова уже через два года, а отремонтированное здание передадут младшему звену.

В школе Мишустин познакомился с учеником 5 «Б» класса Мишей Юровым. В этой школе училась добрая половина семьи мальчика - его бабушка, мама и тетя.

- Я увлекаюсь футболом и пока что больше всего думаю о футболе, - рассказал парень Мишустину.

- Ну ты обязательно с бабушкой, с мамой советуйся. Позволишь тебе добрый совет дать? Футбол - футболом, но инженерные науки никто не отменял, - посоветовал Мишустин.

- У меня по математике пятерка. Мы с папой думали про то, чтобы заниматься IT, - рассказал школьник.

- Здорово, это самое перспективное сейчас, - одобрил Мишустин.

Как рассказал Андрей Воробьев, к 1 сентября в Подмосковье после реконструкции откроются 52 школы. Еще 10 откроются чуть позже.

- В капремонт по президентской программе вошло 328 школ в области. Для нас это очень важно, - заметил Воробьев.

- Хочу попросить всех руководителей наших регионов держать ремонт школ под контролем, поскольку 1 сентября совсем скоро, чтобы мы выполнили все наши планы, обеспечили безопасность, дизайн, возможность заниматься спортом и, конечно, учиться в современных оборудованных классах, - сказал Мишустин.

Министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что ремонт будет выполнен в срок.