ПСБ представил выставку фотографий «Бизнес в объективе» на железнодорожных вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга

Необычная выставка открылась 1 июня на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге: банк ПСБ представил серию фотопортретов «Бизнес в объективе». Традиция рассказывать о российских предпринимателях через искусство фотографии уже стала ежегодной. В этом году ПСБ приурочил экспозицию к Петербургскому международному экономическому форуму – ПМЭФ-22, который пройдет в северной столице с 15 по 18 июня.

Героями фотовыставки по традиции стали клиенты ПСБ, открывшие малый и средний бизнес. Это люди, создавшие свои предприятия с нуля и добившиеся впечатляющих успехов в самых разных отраслях. Герои снимков выпускают продукты питания, делают мебель, шьют одежду, строят новые здания, занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками, работают в индустрии красоты и оказывают другие услуги, востребованные сегодня на рынке.

Фотоработы можно увидеть на перронах в зоне прибытия и отправления поездов «Сапсан». На Ленинградском вокзале столицы разместили портреты 24 предпринимателей из Санкт-Петербурга. На Московском вокзале в Санкт-Петербурге – снимки 20 предпринимателей из Москвы. Выставка продлится до 30 июня.

С момента запуска проекта «Бизнес в объективе» его героями стали несколько сотен предпринимателей из разных городов России, от Калининграда до Владивостока. Главная цель выставки – познакомить зрителей с развитием предпринимательского движения в нашей стране и на конкретных примерах рассказать истории успешных начинаний. Для предпринимателей участие в проекте бесплатное, более того, это отличная возможность привлечь внимание к своему бизнесу и заявить о себе. Выставка проводится при поддержке объединения предпринимателей «Опора России», Общественной палаты РФ, Фонда развития промышленности, бизнес-школы «Сколково» и национальной премии «Бизнес-Успех».