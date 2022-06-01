Путин предложил вернуть матерей-героинь и давать им по миллиону рублей

По традиции, в День защиты детей Владимир Путин пообщался с многодетными семьями, которые отметили орденом Родительской славы. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

По традиции, в День защиты детей Владимир Путин пообщался с многодетными семьями, которые отметили орденом Родительской славы. Президент не стал долго тянуть и сразу перешел к главному — денежным выплатам.

- При вручении медали ордена «Родительская слава» у нас ранее не была предусмотрена денежная выплата. Я предлагаю установить такую единовременную выплату. Предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей (раньше не было ничего — Ред.). При вручении самого ордена «Родительская слава» вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей. А тем мамам, которые будут удостоены почётного звания «Мать-героиня» единовременно выплачивать миллион рублей, - заявил российский лидер.

Заметим, что сейчас официально советского звания мать-героиня в стране нет. Его отменили в 1991 году. Вернуть звание недавно предложила глава Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович на заседании Госсовета. Но пока нет даже законопроекта.

Карпович считает, что «героиньство» надо давать после рождения пятого ребенка. Если орден Родительской славы даетcя больше за воспитание детей, то почетное звание должно присваиваться просто по факту родов.

Но возможно, что в итоге условия изменятся. В советское время Мать-героиню давали за десять родов. Сейчас тоже странно было бы давать за пятерых. А то выходит, что за рождение пятерых детей дают миллион, а за рождение и воспитание семерых — только 500 тысяч рублей (хоть и вместе с орденом).

Как и в прошлом году, многие семьи начали звать Путина к себе на чай.

- Хотелось бы вас пригласить к нам в Мурманск в гости. Если сейчас не получится, то когда на пенсию пойдете, у вас много будет времен, приглашаем вас, - позвала семья Халитовых (10 детей).

– Спасибо за приглашение, обязательно буду иметь это в виду, когда выйду на пенсию. Может и раньше получится, - ответил президент.

Семья Вилькишовых (8 детей) из Нижневартовска рассказала, что последний ребенок родился с синдромом Дауна. Главу страны попросили помочь с бесплатными перелетами особенно ребенка и сопровождающего до санатория.

- А до от нас до юга два дня ехать, - пожаловались орденоносные родители.

- Хорошо. Думаю, решение найдем, - ответил российский лидер.