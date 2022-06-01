Какая зарплата была у боевиков неонацистского Азова и почему Зеленский желал им смерти

«Азовцев» насчитывалось около 3 тысяч человек. Фото: Владимир Андриянов

Полковник Службы внешней разведки в отставке, бывший член Совета Федерации РФ Валерий Шнякин рассказал в интервью корреспонденту kp.ru, зачем Соединенные Штаты поставляют оружие Украине и почему боевиков батальона Азов (против его членов возбуждено уголовное дело в РФ) хотели отправить на смерть свои же.

- Соединенные Штаты объявили о военной помощи Украине на $40 млрд. Чем грозит перспектива получения ВСУ современного наступательного вооружения?

- Во-первых, уверен, большую часть транша разворуют еще в Америке. А во-вторых, всю эту технику без экипажей и расчетов можно считать просто очень дорогим металлоломом. В авиации, ПВО, танковых войсках потери личного состава ВСУ около 80 процентов. В нашу бытность, чтобы подготовить нормального танкиста, нужно было полгода проходить «учебку»: практика, сработка, координация. А сколько времени надо, чтобы подготовить летчика? Во время Великой Отечественной готовили 9-10 месяцев, а сейчас требуются годы. Кто сядет за эту технику? Своих привезут? Плюс возникает проблема места, где готовить летчиков, танкистов. Если только на территории Польши.

- А на подготовку националистических батальонов много денег было потрачено?

- Расскажу про батальон Азов. Наши специалисты посмотрели на татуировки этих бойцов. Нацистская тематика рисунков не удивила, а вот цена некоторых шедевров доходила до $30-50 тысяч долларов. Настоящие картины. За восемь лет нашли время разукраситься, походить на сеансы.

- Откуда такие деньги?

- Их зарплата во время боевых действий от $5 тысяч до $20 тысяч в месяц ( то есть от 300 тысяч рублей до 1,2 млн рублей — прим.ред.). Зависит от должности и специализации. Но это не главное. Если футболист забил гол, ему дают премию. У них такая же система: подбил БТР, убил противника - держи премию.

Вы поняли теперь, откуда все эти фейковые военные донесения, которые они посылали в главные штабы и сливали в местные пропагандистские СМИ? Получалось, что, по их оценкам, они ликвидировали две дивизии, около 20 тысяч человек. А кто проверит?

«Азовцев» насчитывалось около 3 тысяч человек. За два месяца военных действий перед ними набежало долга на сумму более $200 млн! Поэтому, арифметика у киевских властей была простая. Пускай сидят в подвале «Азовстали», пока их всех не убьют и долг не спишется. Ринат Ахметов, который платил азовцам, тоже ведь не дурак разбрасываться деньгами.

Украинское руководство говорит, что надеется их обменять. Да они молят бога, чтобы никогда больше ни один «азовец» не вернулся домой и не пошел в кассу за своими премиальными.

Досье «КП»

Валерий Николаевич Шнякин, полковник Службы внешней разведки, член Совета Федерации РФ от Нижегородской области (2010—2014).

Служил в Первом главном управлении КГБ СССР, в составе ограниченного контингента советских войск прошел Афганистан.

В 1988 году был членом первой советской группы контроля за уничтожением американских ракет средней и меньшей дальности в рамках ДРСМД.

Работал на должности Заместителя генерального секретаря ЕврАзЭС.

В апреле 2014 года наряду со всеми членами комитетов Совета Федерации по международным делам, обороне и безопасности попал санкционный список ЕС.