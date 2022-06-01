Путину рассказали, на что пошли деньги от повышения подоходного налога

Отец Александр рассказал, что за год фонд помог трем тысячам детей. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Почти год назад в России создали фонд «Круг добра». Туда напрямую поступают деньги от увеличенного НДФЛ. Все, кто зарабатывают за год больше 5 млн. рублей, платят в казну не 13, а 15% подоходного налога. Вот эти 2% и идут в фонд.

- Знаю, что фонд работает устойчиво – даже больше средств, чем предполагалось, 82 миллиарда поступило, поэтому средств там достаточно. У вас в высшей степени благородная работа, нацеленная на то, чтобы помогать детям с тяжелыми, жизнеугрожающими, хроническими заболеваниями, в том числе редкими, и она в высшей степени востребована. Вы этим занимаетесь давно: знаю, что начали ещё в Петербурге с детского хосписа, - рассказал президент главе «Круга добра» протоирею Александру Ткаченко.

Отец Александр в ответ рассказал, что за год фонд помог трем тысячам детей. Деньги пошли на покупку дорогих лекарств от спинальной мышечной атрофии (один укол может стоить десятки миллионов рублей), дистрофии сетчатки и других редких болезней.

- Помощь гарантирована. Фонд закупает лекарства на год вперед. Даже на первый квартал 2023-го года куплены препараты. Уже начали лечить детей из ДНР, - сообщил глава «Круга добра».

В конце протоирей предложил помогать и тем, кому уже исполнилось 18 лет. Хотя бы временно, чтобы местные врачи успели наладить лечение сложного пациента. Деньги у "Круга добра" на это есть. В фонде 122 млрд рублей - в прошлом году не все потратили.

- Таких детей будет всего 70-100 человек в год, и это очень важно, чтобы лечение не прекратилось, иначе весь результат будет потерян, - сказал отец Александр.

- Давайте так и сделаем! - поддержал Путин.