Алексей Чадов вывел в свет подросшего сына от Агнии Дитковските

Алексей Чадов представил свой режиссерский дебют - фильм «Своя война. Шторм в пустыне». Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алексей Чадов и Агния Дитковските считались одной из самых красивых пар российского кино. В 2015 году супруги разошлись, но продолжают совместно воспитывать общего сына Федора. Сейчас мальчику 8 лет, он живет с мамой, но проводит много времени и с отцом. Минувшим вечером Чадов привел сына в кинотеатр «Октябрь» на премьеру фильма «Своя война. Шторм в пустыне». В антивоенной драме Чадов не только сыграл главную роль, но и выступил режиссером картины.

Алексей позировал вместе с сыном на красной дорожке и с удовольствием общался со зрителями и журналистами. Гости премьеры отметили, что подросший Федя все больше напоминает свою красавицу-маму. Отношения Агнии и Алексея никогда не были простыми: они то сходились, то расходились. Актеры познакомились в 2005 году на съемках фильма «Жара». Дочь актрисы Татьяны Лютаевой покорила Алексея с первого взгляда. Год спустя они начали встречаться, когда вновь столкнулись на съемочной площадке картины «Любовь в большом городе». В 2009 году молодые люди решили взять паузу в отношениях и расстались почти на три года. А затем снова сошлись и в 2012 году поженились.

Алексей привел на премьеру 8-летнего сына Федора. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Через два года после свадьбы у них родился сын Федя. Но рождение наследника не спасло их брак. Спустя несколько месяцев после появления мальчика на свет Чадов и Дитковските окончательно расстались.

В июне прошлого года 33-летняя Дитковските тайно вышла замуж, когда была уже на пятом месяце беременности. Избранником актрисы стал столичный ресторатор Богдан Панченко. А в ноябре стало известно, что Агния родила третьего ребенка – дочку. Дитковските также воспитывает еще одну дочь Нику. Девочка появилась на свет в 2016 году, кто отец ребенка – неизвестно.

Что сейчас происходит в личной жизни Алексея Чадова, неизвестно. Актер предпочитает не афишировать свои отношения.

Михаил Галустян. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Фильм «Своя война. Шторм в пустыне» стал режиссерским дебютом Чадова. Эту работу он посвятил режиссеру Алексею Балабанову, снявшему его более 20 лет назад в картине «Война». Героя драмы зовут Иваном, он вернулся с войны, но ему сложно найти свое место в мирной жизни. Иван продолжает в нее играть, что уже стоило ему отношений с женой, а теперь может стоить и жизни. Он отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон.

Игорь Жижикин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В фильме Алексея Чадова также снялись Кристина Асмус и Виктор Сухоруков. Всероссийская премьера фильма прошла 1 июня в сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино».