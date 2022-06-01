Решение властей Казахстана спасает российских и белорусских дальнобойщиков от безработицы

Фото с сайта pixabay.com

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана (МИИР) объявило об отмене требования о запрете «перецепки», т.е. о смене тягача при международных перевозках грузов в отношении белорусских и российских перевозчиков до 1 января 2023 года. В министерстве пояснили, что решение принято «в качестве доброй воли в результате переговоров глав правительств России и Казахстана».

Золотая середина найдена

Решение МИИР Казахстана заставляет вспомнить апрельскую встречу министра иностранных дел республики Мухтара Тлеуберди с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которой Тлеуберди заверил, что Казахстан не намерен присоединяться к санкционному давлению на Россию и предпринимать какие-либо шаги, ущемляющие интересы России и противоречащие духу партнёрства наших стран. «Имея самую протяжённую в мире границу, мы намерены сохранить наработанный уровень торгово-экономического взаимодействия с российскими партнёрами. В целом юридически и политически наши государства – союзники и стратегические партнёры», – подчеркнул Мухтар Тлеуберди.

При этом правительство Казахстана не собирается обходить антироссийские санкции. «Защищая собственные национальные интересы, Казахстан прилагает все усилия по недопущению серьёзного воздействия этих (антироссийских – Ред.) санкций на развитие нашей экономики. Правительство Казахстана в данное время ведёт консультации по этим вопросам с нашими западными партнёрами. Во избежание вторичных санкций и для минимизации их негативных последствий на наше население, товаропроизводителей, экспортёров Казахстан не намерен предпринимать каких-либо целенаправленных шагов для обхода санкций», – заявил глава МИД Казахстана.

Решение об отмене обязательной «перецепки» грузов при пересечении границы для российских перевозчиков укладывается именно в эту схему – оно не должно вызвать претензий со стороны западных партнёров и при этом призвано снизить разрушительный эффект западных санкций на тесно связанные экономики России и Казахстана.

Ограничения по автомобильным перевозкам из третьих стран существуют в большинстве государств, включая Россию

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана пояснили, что в целях защиты интересов национальных автоперевозчиков в законодательствах большинства стран мира существуют ограничения по автомобильным перевозкам из третьих стран (а также на территорию третьих стран), в том числе на «перецепку». В Казахстане эти ограничения были введены в 2017 году специальным приказом Министерства по инвестициям и развитию. За нарушение этих требований для водителей транспортных средств предусмотрен административный штраф в размере 200 месячных расчётных показателей. (Месячный расчётный показатель (МРП) – это показатель, используемый в Казахстане для исчисления пенсий, пособий и иных социальных выплат, для применения штрафных санкций, расчёта налогов и других платежей, а также в договорах о совместной деятельности. Размер МРП рассчитывается при планировании бюджета исходя из ожидаемого размера инфляции в будущем году). Для юридических лиц сумма штрафа составляет 500 МРП.

Запрещающие «перецепку» требования в одинаковой степени распространяются и на иностранных, и на казахстанских перевозчиков. В МИИР Казахстана отмечают, что подобные ограничения введены и в России, они отражены в приказе Министерства транспорта от 14 октября 2015 года и в последующем приказе Министерства транспорта от 28 июля 2020 года. Штраф за нарушение этой нормы в России составляет 150 тыс. рублей.

В МИИР Республики Казахстан подчеркнули, что не так давно в связи с обострением геополитической обстановки российские и белорусские профильные ведомства без уведомления казахстанской стороны приостановили действие требований о запрете «перецепки» до 1 января 2023 года, несмотря на то, что в Казахстане это требование оставалось в силе.

«После обсуждения сообщения о приостановлении действия требований о запрете «перецепки», которое состоялось в ходе встречи глав правительств Казахстана и России 30 мая, казахстанской стороной проявлено понимание и в качестве доброй воли предложен эффективный выход из сложившейся ситуации. Требование о запрете «перецепки» не будет действовать в отношении белорусских и российских перевозчиков до начала следующего года» – говорится в заявлении министерства.

В МИИР Казахстана отмечают, что «законодательством республики не ограничивается возможность осуществления перегрузки при международных автомобильных перевозках в/из третьих стран», но для этих целей необходимо получить специальный разрешительный документ.

В настоящий момент в Казахстане зарегистрировано порядка 40 компаний с общим парком транспортных средств в 3 тыс. единиц, которые обеспечивают перевозку грузов из Казахстана в европейские страны.

«Помогать друг другу в трудную минуту»

Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта России «ГРУЗАВТОТРАНС» Владимир Матягин назвал решение властей Казахстана о разрешении «перецепов» для российских и белорусских перевозчиков шагом поддержки, обусловленным пониманием того, что «в трудную минуту надо всегда помогать друг другу».

«Возможно, европейские кампании попытаются ограничивать перевозчиков из России, нам надо вместе с казахстанскими перевозчиками решать задачи, – считает президент «ГРУЗАВТОТРАНСа». – В рамках таможенного союза нам никто не запрещает взаимодействие. Российские перевозчики открывают свои предприятия, подразделения в РК и регистрируют машины в юрисдикции Казахстана. В данном случае возникает вопрос: «Какое количество квот есть у Казахстана для проезда в европейские страны, потому что там всё определяется количеством квот?».

К этому можно добавить, что в первый день лета-2022 Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в России Ермек Кошербаев заверил, что его страна не присоединится к санкционному давлению на Российскую Федерацию и не предпримет шагов, которые могут противоречить духу нашего партнёрства.

Слова посла стали своего рода «эхом» звучавших ранее заявлений главы внешнеполитического ведомства страны и других высших официальных лиц, включая президента.

Дипломат подчеркнул, что при любых обстоятельствах Россия остаётся для его страны ближайшим соседом и важнейшим партнёром. «Казахстан никогда не участвовал, и не будет участвовать в геополитических играх», – заключил Ермек Кошербаев.

Читайте также:

https://www.kp.ru/daily/27377.5/4570157/

https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792283403.html