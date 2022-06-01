Ушел режиссер «Рабыни Изауры» Милтон Гонсалвес. Он, почти как и героиня сериала, прошел путь от портного до кандидата в губернаторы

Его сердце остановилось 30 мая, Гонсалвесу было 88 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хлынувшие на экраны в конце 80-х — начале 90-х годов сериалы из Мексики, Бразилии и Аргентины очаровали советского и перестроечного гражданина. Воспитанный аскетичными программами ЦТ зритель набросился на роскошные пейзажи, пальмы и дворцы, а также знойных красоток-героинь, как дембель на журнал «Плейбой». Райские сады и сказочные истории золушек, интриги и слезы, откровения и голые плечи — вот, что приковывало людей разных возрастов и всех полов к экрану.

«Санта-Барбара», «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут» и другие проекты стали заменой романам в мягкой обложке. Герои сериала стали родными россиянам. И во многом это была заслуга не только телепродюсеров, но и режиссеров латиноамериканских проектов.

Милтон Гонсалвес был одним из таких. Бразилец, судьба которого могла бы запросто лечь в основу сценария — прошел путь от нищего сапожника до известного в стране постановщика, борца за права черных и политика — в качестве второго режиссера снимал «Рабыню Изауру», экранизацию одноименного прогрессивного романа Бернарду Гимарайнша 1875 года об ужасах рабства и необходимости его отмены (что случилось только в 1888 году). Главную роль Изауры дос Сантос, девушки-квартеронки (это когда один из предков во втором поколении был представителем негроидной расы), живущей в семье командора Алмейды, как все помнят, сыграла Луселия Сантуш.

Гонсалвес был не только популярным в Бразилии актером, но и режиссером нескольких десятков сериалов. Однако в историю вошел именно как создатель «Рабыни Изауры». Проект стал мегахитом. Актеры сериала были настолько популярны, что колесили по всему свету с автограф-сессиями. Слово «фазенда» как обозначение дачи вошло в обиход в России именно в результате трансляции бразильской теленовеллы.

1 июня семья, друзья и поклонники попрощались с Госалвесом на торжественной церемонии в Муниципальном театре в центре Рио-де-Жанейро. В конце прощания фанаты положили на гроб форму, флаг и кепку «Фламенго» — футбольной команды, за которую болел Милтон, и спели гимн «Я буду любить тебя».

Главной звезды «Рабыни Изауры» Луселии Сантос на похоронах видно не было.

Зато сын режиссера Маурисио Гонсалвес, тоже актер, пришел и провозгласил, что отец научил его высоко держать голову, не отчаиваться и идти вперед. Дочь Альда сообщила, что семья готовит документальный фильм о жизни Милтона. Бразильский актер Матеус Солано, работавший с Гонсалвесом, признал широту души режиссера, всячески продвигавшего права темнокожих коллег на рынок труда.

— Наследие, которое он оставил после себя, — это наследие, которое должен оставить каждый артист, — подчеркнул артист. — Это наследие любви, надежды, размышлений о себе и обществе, в котором мы живем. Милтон не стоял на месте, он всегда был активен. Помимо того, что он был великим актером, он боролся за черное движение, за темнокожих артистов, он был красивым лицом нашего телевидения. У меня остались только хорошие воспоминания о нем — и как об актере, и как о человеке.

Он родился в маленьком городке Монте-Санто в штате Минас-Жерайс 9 декабря 1933 года. В детстве Милтон переехал со своей семьей в Сан-Паулу, где выучился на сапожника, портного и графического дизайнера. Затем начал заниматься детским и самодеятельным театром. Его профессиональный дебют состоялся в 1957 году в спектакле «Мыши и люди» по Джону Стейнбеку. Именно он собрал первый актерский состав для «Глобо» — главного бразильского телеканала и компании, выпускающей сериалы. Первая зарплата режиссера, как он сам вспоминал, составляла 500 крузейро, то есть порядка 100 долларов по курсу 60-х.

В итоге благодаря кропотливой работе в Рио режиссер добился такой популярности, что баллотировался на пост губернатора штата (почти, как Михаил Евдокимов в России), но потерпел поражение на выборах. А в 2020 году после ишемического инсульта оказался парализован. Тогда он три месяца провел в больнице на дыхательном аппарате. Семья мужественно справлялась со случившимся и ухаживала за режиссером. Его сердце остановилось 30 мая, Гонсалвесу было 88 лет.

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