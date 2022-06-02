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Политика2 июня 2022 8:00

Вячеслав Володин: Критерии эффективности комитетов Госдумы разработают до конца весенней сессии

Спикер Вячеслав Володин рассказал, что для оценки качества работы парламентских комитетов внедрят KPI
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщил журналистам Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, для оценки качества работы обитателей Охотного Ряда внедрят KPI. Эта англоязычная аббревиатура общепринята в деловом мире, её можно расшифровать как «реально измеримые результаты».

— Наша задача при выработке показателей эффективности работы комитетов Госдумы — объединить количественные и качественные критерии их работы. Важно, чтобы депутаты с этими критериями были согласны, и введение таких показателей в результате мотивировало бы комитеты Государственной Думы на эффективную работу, — отметил спикер в беседе с представителями СМИ, включая и kp.ru.

Какими будут количественные показатели — понятно: число законов и других правовых актов, которые профильный комитет готовит или рассматривает. Или «минус-фактор» — количество «висячих» законопроектов, которые не могут рассмотреть годами. К счастью, в нынешнем созыве таковых почти не осталось, но всё же.

А в числе качественных показателей — в целом работа комитета по формированию повестки заседаний на Охотном Ряду, чтобы в ней отражались вопросы, затрагивающие насущные нужды избирателей.

— Правильно говорить не только о сопровождении и об улучшении поступивших законов, а о поиске комитетами самостоятельных решений. Например, есть комитеты и депутаты, которые видят проблему и ищут ее решение через разработку конкретной законодательной инициативы. Это непростая работа, — подчеркнул спикер.

При этом Володин отметил, что в отдельных случаях KPI будет гибким. Так, есть примеры эффективной работы таких комитетов, как комитет по международным делам, комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, комитет по контролю. С одной стороны, в их «законодательном портфеле» число инициатив минимально, но, с другой стороны, очевидно: эти комитеты работают, отстаивают интересы страны, добиваются результатов, скажем, в межпарламентской дипломатии.

— Необходимо изучить все критерии эффективности и до конца весенней сессии [6 июля 2022 года — прим. ред.] выйти на принятие решения, — сообщил Вячеслав Володин.

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