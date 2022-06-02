Вячеслав Володин: Критерии эффективности комитетов Госдумы разработают до конца весенней сессии

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщил журналистам Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, для оценки качества работы обитателей Охотного Ряда внедрят KPI. Эта англоязычная аббревиатура общепринята в деловом мире, её можно расшифровать как «реально измеримые результаты».

— Наша задача при выработке показателей эффективности работы комитетов Госдумы — объединить количественные и качественные критерии их работы. Важно, чтобы депутаты с этими критериями были согласны, и введение таких показателей в результате мотивировало бы комитеты Государственной Думы на эффективную работу, — отметил спикер в беседе с представителями СМИ, включая и kp.ru.

Какими будут количественные показатели — понятно: число законов и других правовых актов, которые профильный комитет готовит или рассматривает. Или «минус-фактор» — количество «висячих» законопроектов, которые не могут рассмотреть годами. К счастью, в нынешнем созыве таковых почти не осталось, но всё же.

А в числе качественных показателей — в целом работа комитета по формированию повестки заседаний на Охотном Ряду, чтобы в ней отражались вопросы, затрагивающие насущные нужды избирателей.

— Правильно говорить не только о сопровождении и об улучшении поступивших законов, а о поиске комитетами самостоятельных решений. Например, есть комитеты и депутаты, которые видят проблему и ищут ее решение через разработку конкретной законодательной инициативы. Это непростая работа, — подчеркнул спикер.

При этом Володин отметил, что в отдельных случаях KPI будет гибким. Так, есть примеры эффективной работы таких комитетов, как комитет по международным делам, комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, комитет по контролю. С одной стороны, в их «законодательном портфеле» число инициатив минимально, но, с другой стороны, очевидно: эти комитеты работают, отстаивают интересы страны, добиваются результатов, скажем, в межпарламентской дипломатии.

— Необходимо изучить все критерии эффективности и до конца весенней сессии [6 июля 2022 года — прим. ред.] выйти на принятие решения, — сообщил Вячеслав Володин.

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