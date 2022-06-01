Герои спецоперации «Z»: Старшина Седегов выбил с аэродрома батальон националистов

Младший сержант Дмитрий Горбачук и ефрейтор Иван Зубов

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Они проявили образцовую боевую выучку и заслужили государственные награды.

«Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко», - любил повторять солдатам легендарный русский полководец Александр Суворов. А еще говорил, что «Одна минута решает исход баталии, один час — успех кампании, а один день — судьбу империи». Великий военный теоретик не проиграл ни одного сражения, а к своим солдатам обращался по именам и помнил все их подвиги.

СБИЛ ДВА САМОЛЕТА ПРОТИВНИКА

Ефрейтор Иван Зубов

"Ефрейтор Иван Зубов механик- водитель-электрик расчета зенитной ракетной батареи. Действуя в составе зенитного ракетного расчета по уничтожению средств воздушного нападения противника, обеспечивал

боевую работу пускозаряжающей установки. В составе расчета выполнил задачу по уничтожению 2-х воздушных целей противника. В результате уничтожен один самолет СУ-25 и один самолет СУ-24. Благодаря смелые и решительные действия ефрейтора Ивана Зубова при исполнении воинского долга, позволило не допустить

нанесения авиационных ударов по живой силе и технике наших подразделений".

УНИЧТОЖИЛ СКЛАДЫ БОЕПРИПАСОВ НАЦИОНАЛИСТОВ

Младший сержант Дмитрий Горбачук

"Старший механик-водитель самоходной пусковой установки младший сержант Дмитрий Горбачук действуя в составе расчёта по нанесению ракетного удара по уничтожению склада боеприпасов националистов. Благодаря проявленной смелости, отваге и профессионализму младшего сержанта Дмитрия Горбачук, был нанесен

серьезный урон боевой способности противника, снизив потенциал обеспеченности боеприпасами по одному

из ключевых направлений. Также младший сержант Дмитрий Горбачук, в составе своего расчета, нанес ракетный удар, по большому скоплению техники, обеспечивающей пополнение войскового запаса на склад ракетного

и артиллерийского вооружения националистов. Высокий профессионализм, мужество и самоотверженность

Дмитрия, поддержание в рабочем порядке вверенного ему вооружения, позволили расчёту выполнить боевое задание точно и в срок".

ВЫБИЛ С АЭРОДРОМА БАТАЛЬОН НАЦИОНАЛИСТОВ

Старшина Антон Седегов

"Радиотелефонист отделения управления минометной батареи десантно-штурмового батальона старшина Антон Седегов выполнял специальную задачу по захвату стратегически важного аэродрома, который охранял усиленный националистический батальон противника численностью до 500 человек.

Старшина Антон Седегов

В составе спецгруппы десантировался с вертолета, после чего сразу вступил в бой с превосходящими силами противника. В ходе захвата группа уничтожила дежурные огневые средства и скрытые позиции ПЗРК, выбила противника с оборонительных позиций и захватила укрепленный район аэродрома. Благодаря грамотным и профессиональным действиям старшины Антону Седегова удалось блокировать критически важные объекты аэродрома, находящиеся на территории площадью около 15 квадратных километров".

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Народный артист РСФСР Евгений Петросян присоединился к акции Минобороны России «Лучшим воинам мира» и провел творческую встречу с участниками спецоперации России по защите Донецкой и Луганской народных республик, проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка в Москве.

- Россия это наша мама, которую каждый сын обязан любить, - завил Евгений Петросян обступившим его со всех сторон журналистам. - И наши военнослужащие, показывают, как искренне они ее любят, какое благородство они проявляют ведя эту специальную операцию. Желаю, чтобы все они оставались здоровы, выполнили все свои задачи, и знали, что мы душой с ними, что любим, что мы им благодарны. Они наши защитники. Они защищают не только страну, не только государство, но и каждого из нас, наши семьи, наши города и села. Они должны знать, что мы с ними единая семья. Мы за них болеем, держим за них кулаки, что бы победа была за нами.

В ходе выступления Евгений Петросян исполнил для военнослужащих монологи: "Мы особые", "Старик и гаджеты".

- Хочу сказать нашим защитникам добрые слова благодарности за то, что вы делаете, приведет в конечном счете к выполнению всех поставленных задач. Это очень важно для нашего народа, нашей страны. Я счастлив констатировать, что вся страна это понимает, - заявил Петросян, обращаясь к собравшимся в зале военнослужащим.

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