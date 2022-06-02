Палестинцы уверены, что журналистка Ширин Абу Акле была устранена

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11 мая мир потрясла новость об убийстве в палестинском Дженине журналистки катарского телеканала «Аль-Джазира» Ширин Абу Акле, палестинки по происхождению.

Израильское руководство, а вслед за ним и СМИ, рассказывают, что корреспондентка якобы случайно попала под перекрестный огонь израильских военных и палестинских боевиков, когда израильские силовики проводили поиски причастных к недавним терактам в крупных городах молодых палестинцев.

На этом дело попытались закрыть. Но сюжет начал приобретать политическое звучание, поскольку одна из версий отчетливо указывает на работу снайпера. Власти Палестинской национальной администрации не сомневаются, что журналистка «Аль-Джазиры» была устранена. 23 мая они закончили сбор подтверждающих это предположение доказательств и передали их в Международный уголовный суд (МУС).

Тело Ширин Абу Акле было обнаружено в 150-200 метрах от места проведения израильтянами спецоперации, а характер ее ранения (прямое попадание в голову, отсутствует задняя стенка черепа), да и калибр пули (по информации заслуживающих доверия палестинских источников, речь идет о винтовочной пуле) отчетливо говорят о работе снайпера.

По мнению арабских экспертов, мотив израильтян вполне очевиден: в последние дни перед убийством Абу Акле была в центре общерегионального внимания с острыми и актуальными репортажами с оккупированных палестинских территорий. Ее высокая активность по освещению преступлений и противоправных действий израильских военных в отношении палестинского населения сочеталась с ярким журналистским талантом. Ширин удавалось создавать эмоциональные сюжеты, например, о расставании сына и матери или о двадцатилетнем юноше, ни разу не видевшем отца, находящегося в израильских застенках.

По словам исполнительного директора международной НПО «Комитет по защите журналистов» Дж. Саймона, израильские власти целенаправленно преследуют некоторых представителей СМИ, чтобы «не допустить появления в прямом эфире человеческих страданий в Газе».

Каждая израильская жертва конфликта имеет имя и героическую биографию. После совершенных палестинцами терактов в течение нескольких дней с экранов израильских телевизоров и газет не сходят изображения безутешных родственников и осиротевших детей погибших. Убитые палестинцы, особенно если это мирные граждане, остаются, как правило, безымянными (исключение составляют известные лидеры палестинских военизированных группировок). Абсолютным табу для израильских СМИ является слово «убийство», когда речь идет о действиях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в отношении палестинцев. Считается, что ЦАХАЛ никогда никого не убивает намеренно – израильский журналист может сообщить о том, что солдаты «попали в палестинцев» или «застрелили их по ошибке», либо что палестинцы «погибли в результате ошибки», «нашли свою смерть» или «попали под огонь» (как это якобы случилось с Ширин Абу Акле).

В соответствии с данными израильской правозащитной организации «Бецелем», из 10178 палестинцев, погибших в результате израильских силовых акций с начала второй интифады, 4888 человек составили граждане, «не принимавшие участия в военных действиях», т.е. мирные жители. Однако их гибель по стандартам израильского официоза не может считаться убийством. Распространенным термином, употребляемым в Министерстве обороны Израиля, является «косвенный или побочный ущерб, сопутствующий проведенной контртеррористической операции».

Обычный репортаж о падении изготовленной в кустарных условиях ракеты «Кассам» вблизи жилых зданий в Сдероте сопровождается, как правило, сообщениями о том, что «несколько израильтян пережили шок». О палестинцах таких слов не говорится никогда. Например, когда в результате прямого попадания израильского артиллерийского снаряда в жилой дом в Хан Юнисе (Газа) 9 июля 2014 года было убито 35 палестинцев и ранено 27, ни в одном из переданных в Израиле репортажей об этом инциденте не говорилось, что родственники погибших пережили шок или психологическое потрясение.

Подобная подмена понятий помогает закрепить представление об Израиле как о жертве, вынужденной защищаться от палестинской агрессии. Это перевернутое уравнение «вызова и угрозы» как нельзя лучше вписывается в проводимую Тель-Авивом пропагандистскую линию, направленную на закрепление в общественном мнении представления о том, что ближневосточный конфликт является не следствием самой длительной в современной мировой истории оккупации, а одним из фронтов цивилизационного противостояния в духе небезызвестной теории Хантингтона.