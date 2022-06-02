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В мире2 июня 2022 6:24

Турция сменила название

ООН одобрила просьбу властей Турции о смене названия страны
Юрий МАЙБОРОДА
Какую именно цель преследуют власти Турции, меняя исторически установившиеся нормы, пока понять трудно.

Какую именно цель преследуют власти Турции, меняя исторически установившиеся нормы, пока понять трудно.

Фото: REUTERS

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что просьба Турции о смене названия страны на иностранных языках удовлетворена, а изменения вступают в силу с момента вручения письма главе ООН Антониу Гутерришу.

Отныне писать надо не Turkey, а Türkiye.

Соответственно, изменится написание страны во всех международных документах.

– Процесс, который мы начали под руководством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана для повышения престижа бренда нашей страны, подходит к концу, – с удовлетворением отметил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который и занимался вопросом смены названия страны на международно уровне.

Какую именно цель преследуют власти Турции, меняя исторически установившиеся нормы, пока понять трудно. По данным агентства Anadolu, причина кроется в неблагозвучности прежнего имени страны, а также в его полном совпадении с названием индейки на английском языке.

Впрочем, в деле переименования Турция далеко не в первых рядах. Достаточно вспомнить Республику Острова Зеленого Мыса, превратившуюся в Республику Кабо-Верде – в этом случае власти страны просто решили прекратить смысловой перевод на другие языки. Или Буркина-Фасо, которая до 1984 года называлась Верхняя Вольта. Или Республика Кот-д’Ивуа р, которая до 1986 года жила под названием Берега Слоновой Кости.

Но это все – в Африке. А среди примеров поближе к нам – Украина, патриоты которой с самого развала Советского Союза пытаются убедить весь русскоязычный мир, что предлог «на» к их стране употреблять нельзя. Так с некоторых пор столицу Незалежной на латинице надо писать не Kiev, а Kyiv. Правда, какой в этом смысл – никто объяснить так и не взялся.

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