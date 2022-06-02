Турция сменила название

Какую именно цель преследуют власти Турции, меняя исторически установившиеся нормы, пока понять трудно. Фото: REUTERS

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что просьба Турции о смене названия страны на иностранных языках удовлетворена, а изменения вступают в силу с момента вручения письма главе ООН Антониу Гутерришу.

Отныне писать надо не Turkey, а Türkiye.

Соответственно, изменится написание страны во всех международных документах.

– Процесс, который мы начали под руководством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана для повышения престижа бренда нашей страны, подходит к концу, – с удовлетворением отметил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который и занимался вопросом смены названия страны на международно уровне.

Какую именно цель преследуют власти Турции, меняя исторически установившиеся нормы, пока понять трудно. По данным агентства Anadolu, причина кроется в неблагозвучности прежнего имени страны, а также в его полном совпадении с названием индейки на английском языке.

Впрочем, в деле переименования Турция далеко не в первых рядах. Достаточно вспомнить Республику Острова Зеленого Мыса, превратившуюся в Республику Кабо-Верде – в этом случае власти страны просто решили прекратить смысловой перевод на другие языки. Или Буркина-Фасо, которая до 1984 года называлась Верхняя Вольта. Или Республика Кот-д’Ивуа р, которая до 1986 года жила под названием Берега Слоновой Кости.

Но это все – в Африке. А среди примеров поближе к нам – Украина, патриоты которой с самого развала Советского Союза пытаются убедить весь русскоязычный мир, что предлог «на» к их стране употреблять нельзя. Так с некоторых пор столицу Незалежной на латинице надо писать не Kiev, а Kyiv. Правда, какой в этом смысл – никто объяснить так и не взялся.