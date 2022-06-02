Детям с гиперактивностью нужно есть эти продукты для мозга: Важный вывод ученых

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Научный мир представил ещё одну вескую причину есть фрукты и овощи. Особенно детям. И особенно - детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Новое исследование показало, что такой рацион помогает уменьшить симптомы, связанные с невнимательностью у детей – отличительным признаком заболевания, включающим проблемы с концентрацией, невыполнением инструкций, трудностями с запоминанием и регулировкой эмоций.

НА ЗАМЕТКУ

Синдром дефицита внимания и гиперактивности - неврологическое поведенческое расстройство, начинающееся в детском возрасте и проявляющееся трудностями концентрации и поддержания внимания, чрезмерной двигательной активностью (гиперактивностью), несдержанностью и импульсивностью. Распространённость у детей - примерно 5%.

Исследование провели учёные Университета штата Огайо. Для участия в нем пригласили родителей, чьи дети имели в анамнезе СДВГ. Всего 134 семьи, им предстояло заполнить две систематичные анкеты.

В первой нужно было подробно ответить на вопросы о продуктах питания, которые употребляют дети, включая размеры порций - а за отчётный период брался период, охватывающий 90 дней.

Во втором опроснике родителям требовалось оценить поведение своих детей, при этом особое внимание уделялось симптомам невнимательности - отличительного признака СДВГ.

Объединив и изучив полученные ответы, учёные обнаружили одну закономерность: дети, которые потребляли больше фруктов и овощей, проявляли менее выраженную симптоматику.

КСТАТИ

Синдром дефицита внимания не приговор, а иногда даже наоборот помогает добиться успеха – такие люди как «пропеллеры», им нужно что-то постоянно делать и куда-то (или к чему-то) двигаться. И если направить эту активность в правильное русло, вырастают успешные люди. Иногда весьма знаменитые. Как пример – Том Форд, лорд Байрон, Пикассо, Томас Эдисон, Уинстон Черчилль, Людмила Гурченко, Джим Керри, Майкл Фелпс, Майкл Джордан. Более того, нередко СДВГ является причиной гениальности (или наоборот), яркое доказательство этому Альберт Эйнштейн.

Ирэн Хатсу, руководитель исследования, доцент Кафедры питания человека в Университете штата Огайо, объясняет ценность полученных результатов:

- На сегодняшний день не существует единого протокола лечения поведенческих нарушений у детей. Врачи обычно назначают медикаментозную терапию, то и дело увеличивая дозу при усилении симптомов, что нередко только вредит организму. А между тем, соблюдение здоровой диеты, включающей фрукты и овощи, и обеспечивающей все питательные вещества, необходимые ребёнку, может быть одним – и, возможно, лучшим – из способов уменьшить некоторые симптомы СДВГ.

Она также обращает внимание, что данное исследование стало первым, в котором изучается связь между симптомами синдрома и качеством питания детей:

- Многим свойственно раздражаться, когда они голодны, и дети здесь не исключение. И если ребёнок с синдромом дефицита внимания не получает достаточного количества питательных веществ, это может усугубить симптомы невнимательности и гиперактивности.

Почему диета может быть так важна при СДВГ? Исследователи считают, что расстройство связано с низким уровнем некоторых нейротрансмиттеров в мозге, а витамины и минералы играют тут ключевую роль, помогая организму вырабатывать эти важные нейрохимические вещества.

Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Nutritional Neuroscience.