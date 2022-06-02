«Можно крутить, пробовать, запускать»: в Красноярске En+ Group открывает интерактивную программу «Энергия»

От науки клонит в сон? Вам просто не везло с учителями… А на самом деле наука – это праздник знаний, который состоит из настоящих представлений. Например, компания En+ Group запускает в Красноярском музее науки «Ньютон парк» научно-познавательную программу «Энергия», где расскажет о новых технологиях в энергетике и глобальных вызовах, которые стоят перед отраслью. Проект включает в себя интерактивную экспозицию «Энергия будущего», эксперимент-шоу «Все в мире – энергия» и мастер-класс «Под зеленым крылом».

«ЗЕЛЕНЫЙ» АЛЮМИНИЙ

На научной выставке гости узнают о видах энергии и ее возобновляемых источниках, принципах работы гидроэлектростанций, роли энергетики в промышленности и производстве «зеленого» алюминия – да-да, того самого, с низким углеродным следом. Также участники смогут увидеть каким будет транспорт будущего и получить рекомендации по его уменьшению для сохранения планеты. Экспериментальное представление показывает зрителям, к примеру, как энергию человека превратить в электричество и вскипятить чайник. А с помощью демонстраций и опытов посетители узнают, как энергия переходит из одной формы в другую.

На мастер-классе гости изучат, как жизнедеятельность человека воздействует на атмосферу. В конце мастер-класса каждый посадит свой саженец сосны и тем самым символически присоединится к масштабной программе «Под зеленым крылом», которую En+ Group запустила в 2018 году. Посетить интерактивную программу все желающие смогут в Красноярске до 30 сентября. Затем она будет доступна зрителям Москвы и Иркутска.

«Можно крутить, пробовать, запускать все, понимать какие причинно-следственные связи возникают, - не скрывает эмоций директор музея науки «Ньютон Парк» Антон Шарыпов. - У человека в голове формируется ясная физическая модель происходящих процессов. С другой стороны, тема чрезвычайно актуальна – становится понятно куда сейчас движется мир. Мы очень благодарны компании En+ Group и Олегу Дерипаске, потому что он проявляет интерес к технологическому развитию молодёжи.

ИДЕИ ОЛЕГА ДЕРИПАСКИ

Отметим, что сам Дерипаска еще в 2013 году, выступая перед участниками всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест», высказал такую мысль:

«Сейчас основной задачей является развитие регионов, создание там возможностей, которые будут позволять помогать молодым, талантливым людям, перспективным компаниям развиваться. Я уверен, что развитие регионов и прогресс в ряде секторов позволит найти реальные точки роста и организовать соответствующие кластеры. И мы в любом случае будем способствовать всему этому, используя все наши ресурсы и возможности».

En+ Group много лет проводит научные фестивали, где в интерактивной форме показывает гостям сложные производственные процессы и научные достижения. Причем, проекты рассчитаны на разную аудиторию. Например, посещение экспозиции «Энергия» может оказаться не только увлекательным представлением для детей, но и, возможно, первым шагом в выборе будущей профессии. В этом году компания объявила и межрегиональный конкурс «Мультилаб» по созданию и оборудованию мультимедийных классов для школьников. Ученики 5-9 классов в 16 регионах России проходят обучение по курсу «Энергия в каждой капле». Для студенческой аудитории в компании действуют программы для подготовки профильных специалистов и поощрения лучших учащихся, а также партнерские программы с ведущими вузами страны.