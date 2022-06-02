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Политика2 июня 2022 7:57

Минобороны показало расчеты, которые заметят старт американских ракет над Донбассом. Мимо них даже муха не пролетит

Минобороны России показало видео работы станции зенитного ракетного комплекса «Фаворит» на Украине
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России демонстрирует кадры выхода на боевое дежурство заступили подразделения радиолокационной станции ЗРС С-300ПМ2 «Фаворит», что отныне осуществляет контроль воздушной обстановки на Украине в радиусе нескольких сотен километров.

На мониторах командного пункта появляется объект. Операторы безошибочно определяют вражеский Bayraktar TB2. Пусковым установкам в дистанционном режиме дается команда – Пуск! И ракеты уходят в заданный квадрат.

«В процессе несения боевого дежурства были обнаружены воздушные цели, идентифицированные как ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. В результате грамотных действий ударные дроны, находящиеся на вооружении ВСУ, были взяты на сопровождение и уничтожены», - комментируют кадры в Минобороны России.

В ходе специальной военной операции расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300ПМ2 «Фаворит» обеспечивают защиту подразделений Вооруженных Сил России от средств воздушного нападения.

«ЗРС С-300ПМ2 «Фаворит» предназначена для поражения современных и перспективных самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет и других средств воздушного нападения, в т.ч. при воздействии интенсивных активных и пассивных помех. С-300ПМ2 является глубоко модернизированным образцом систем ПВО С-300», - сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что С-300ПМ2 «Фаворит» превосходит предшествующие версии по дальности обнаружения и уничтожения целей. Также «Фаворит» способен одновременно осуществлять наведение и обстрел большего числа летательных аппаратов.

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что в «ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности (HIMARS с ракетами дальностью действия до 80 километров, что летят на предельно низких высотах), с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города».

Как стало известно kp.ru, мощные радиолокационные станции ЗРС С-300ПМ2 «Фаворит» дополнят и усилят сеть обнаружения запусков ракет, которая выстроена подразделениями с ЗРК «Тор» и комплексами ПВО «Панцирь-С1», которые ведут контроль за воздушной обстановкой на Украине. Теперь мимо них даже муха не пролетит!

Военнослужащие говорят, что в новых кабинах комплекса ЗРС С-300ПМ2 «Фаворит» нести дежурство стало удобнее.

«В этой модификации выгодно увеличилась чувствительность по цели. Это все связано с модификацией, модернизацией, установкой новых СВЧ приборов. Машину вычислительную абсолютно поменяли. Рабочие места стали для командира и офицера пуска гораздо удобнее. Одновременно до 6 целей можем сопровождать и наводить по ним до 12 ракет», - рассказал журналистам об особенностях «Фаворита» командир зенитно-ракетного дивизиона Сергей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Представители Главного управления Связи Вооруженных сил Российской Федерации доставили в Луганский детский дом призы, выигранные военнослужащими в ходе телеигры капитал-шоу «Поле Чудес» в канун Дня Победы.

Встретили гостей хлебом с солью. Воспитанники Луганского детского дома в знак благодарности подготовили увлекательную концертную программу, в ходе которой был подарен главный приз – ключи от нового автомобиля выигранного военнослужащей с Сахалина Натальей Ткаченко.

«Сегодня в нашем заведении настоящий праздник, эмоции переполняют. Сегодня Министерство обороны Российской Федерации передало нам весь призовой фонд программы «Поле чудес», которая состоялась в канун великого праздника Дня Победы. Такой сюрприз, мы просто не ожидали, спасибо огромное!»

Ответом на оказанное внимание стало написание писем. А совсем юные воспитанники детского дома выразили свою благодарность российским детям в виде красочных рисунков, которые будут переданы адресатам офицерами Главного управления связи вооруженных сил России.

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