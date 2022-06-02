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Общество2 июня 2022 8:40

Начало нового этапа и долгожданная передышка: Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, которым июнь-2022 принесет счастье

Астролог рассчитала новый прогноз для всех знаков Зодиака
Ирина ВИКТОРОВА
Тамара Глоба рассчитала прогноз на июнь для всех знаков Зодиака.

Тамара Глоба рассчитала прогноз на июнь для всех знаков Зодиака.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вот и наступило лето. По расчетам звездного астролога Тамары Глобы, в этот период случится много перемен, и уже июнь станет для многих удачным месяцем. Звездный специалист сделала расчеты для всех знаков Зодиака и составила общие рекомендации. Глоба представила подробный прогноз. А мы послушали и пересказываем интересные моменты из предсказаний астролога.

Список опасных дней июня

Тамара Глоба считает: «Лето - долгожданный период передышки в событиях, которые происходят сейчас в мире. Июнь - это и начало нового этапа, когда будут закладываться важнейшие перемены, которые коснуться нас в период осени, зимы, а также весны 2023 года. Эти перемены коснуться в первую очередь вопросов обучения, а также вопросов связи, коммуникаций, торгово-финансовых отношений на новом уровне. А также дорожно-транспортных отношений. Июнь – время, которое требует внимания к здоровью детей: повышенное внимание надо уделить детям в период первых трех дней июня и в последнюю неделю июня. В начале и конце месяца есть опасность для детей в таких местах, как детские сады, лагеря, на отдыхе в воде. Речь об опасности вирусов для детей».

Глоба советует в начале и конце июня быть аккуратными на воде. В середине месяца избегать всех мест, где есть скопления людей. Пожароопасный период – середина и последние дни июня, начало июля.

Дни повышенной аварийности в июне: 3, 6, 7, 8 (первая половина), 10, 12, 14, 16, 18, 23, 28, 29 и 30 июня. День летнего солнцестояния 21 июня: ночь и утро будут неудачными, а начиная с полудня (Солнце переходит в Рак) и день станут удачными.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

Июнь период интересный. Время, когда Овен разовьет активность: вы будете добиваться успеха, помогут в этом вышестоящие люди. Время прибыли, возможного строительства, интересных договоров, реализации планов, которые вы вынашивали раньше – но они во многом не состоялись. В то же время это период подарков и любви. Вторая половина июня удачна для обучения, родственных дел, общения с людьми, которых вы любите и коротких поездок. В конце месяца будьте очень внимательны в толпе, ни в коем случае не вступайте в открытый конфликт.

Телец

Для рожденных под знаком Телец июнь – период прибыли, возможных доходов, которые принесет вам ваш ум, интеллект, смекалка. Ваша работоспособность поможет поддерживать материальное положение, а также интеллектуальный уровень общения с людьми, которых любите и которые вам интересны – это принесет вам хорошую популярность. В июне отличный период и для личных дел: вы будете притягивать внимание окружающих, вам будут признаваться в любви, делать интересные предложения. В конце первой декады будьте внимательны к общению со странными персонажами, избегайте опасных связей, сомнительных контактов. Вторая половина июня для Тельца период договоров, которые принесут доход и возможное возвышение в делах, учебе, в отношениях с окружающими.

Близнецы

Период новых планов и проектов, в которых вам будут помогать успешные и авторитетные друзья. Люди, которые поддерживали вас ранее - будут поддерживать теперь. Реализуются старые планы, появятся новые идеи, над которыми будете работать в первой половине июня. Вторая половина июня принесет хороший доход и возможности укрепления положения. В дорогах можно получить новые возможности для заработка. Денег прибавиться во второй половине июня, ждите хороших договоров, популярности. Ждите поддержки в родных краях.

Рак

Июнь - период, когда вы строите новые карьерные планы. В этом помогает руководство. В то же время контролируют и обращают внимание на ваши промахи: особенно в начале и в конце месяца. Также в июне вы строите свое будущее вместе с друзьями – с людьми, которые входят в вашу жизнь. Новые друзья, новые интересы и, вполне возможно, это коснется и личных отношениях. Будьте очень внимательны в поездках в конце первой декады, самой середины и в конце июня. Внимательно следите за здоровьем в начале и в конце месяца. В конце месяца избегайте сомнительных контактов.

Лев

С одной стороны – большой успех вдали от дома: в поездках помогают друзья и вышестоящие, вас ждет успех и активная деятельность. Это принесет возможность коллективной прибыли и укрепление своего положения. Период, когда нужно задумать о вопросах карьеры. С другой стороны – Лев задумается о проблемах дома. Будьте осторожны в путешествиях в конце первой декады месяца и в конце июня. Не будьте простофилей – не доверяйте кому попало свои деньги.

Дева

Июнь – период путешествий, договоров с дальними партнерами. Вдали от дома вы чувствуете себя нужным, счастливым и любимым. Возможна важная встреча. Встанет выбором между старой связью и новыми отношениями. Во второй половине июня появится хорошая возможность для прибыли. Небольшие доходы, большие расходы. Будьте внимательны в делах, выполняйте хорошо свою работу и это принесет во второй половине месяца хорошие возможности доходы. В конце месяца будьте внимательные к друзьям: не ссорьтесь с теми, кого любите.

Весы

Период больших перемен, подведения итогов, борьбы с конкурентами. Трудности в семейных отношениях. Работа удачна только в коллективе, с людьми авторитетными – с теми, на кого можете положиться. Вторая половина месяца – время прибыли, новых контрактов, откроются новые возможности, которые начиная с осени принесут вам успех.

Скорпион

Июнь – период перемен, который касается в первую очередь отношений с близкими людьми, партнерами, противниками, родственниками. Первая половина месяца – принесет споры с окружающими. Выдержите паузу – не ссорьтесь с теми, кто дорог, потому что в конце первой декады назреет конфликтная ситуация. Она коснется и личных дел, и вопросов здоровья. Будьте внимательны в дорогах. Чем упорнее вы выполняете работу, чем больше трудитесь – тем лучше результат, который придет в конце месяца.

Стрелец

Июнь - период творческой, деловой и интеллектуальной активности. Весь месяц будете заниматься новыми проектами. Это принесет хороший результат. Июнь - время успеха и в личных делах. Вы сможете заработать хорошие деньги или извлечь выгоду из своей недвижимости. В конце месяца необходимо обратить внимание на здоровье детей и беречь деньги.

Козерог

Работа смешается с отдыхом. Хороший период для перестройки, ремонтов, переездов. Период любви, творчества, удачное время для детей. Возможна беременность, зачатие. В то же время трудности, которые возникнут в личных отношениях в конце первой декады, могут вас беспокоить. Июнь – период начинаний на работе, в конце месяца они принесут вам прибыль. В конце месяца не упускайте из внимания проблемы детей.

Водолей

Много времени посвящаете родственникам. Будут поездки, много работы, интересных и успешных встреч. Вас будут продвигать люди из окружения или родня. Вторая половина июня принесет яркие встречи, но в то же время поездки могут обернуться проблемами со здоровьем. Будьте внимательны, когда отдыхаете у воды или на воде.

Рыбы

Июнь принесет хорошие возможности для обучения, преподавания, поступления в учебные заведения. Уделите больше внимания вопросам обучения в первой половине июня - но и до конца месяца будут такие шансы. Июнь – время хороших заработков. Вместе с родственниками и хорошими знакомыми вы сможете улучшить свое материальное положение. В конце месяца нужно уделить внимание детям и помогать любимым людям – следите за их здоровьем, будьте их ангелом хранителем.

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