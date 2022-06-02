Начало нового этапа и долгожданная передышка: Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, которым июнь-2022 принесет счастье

Тамара Глоба рассчитала прогноз на июнь для всех знаков Зодиака. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вот и наступило лето. По расчетам звездного астролога Тамары Глобы, в этот период случится много перемен, и уже июнь станет для многих удачным месяцем. Звездный специалист сделала расчеты для всех знаков Зодиака и составила общие рекомендации. Глоба представила подробный прогноз. А мы послушали и пересказываем интересные моменты из предсказаний астролога.

Список опасных дней июня

Тамара Глоба считает: «Лето - долгожданный период передышки в событиях, которые происходят сейчас в мире. Июнь - это и начало нового этапа, когда будут закладываться важнейшие перемены, которые коснуться нас в период осени, зимы, а также весны 2023 года. Эти перемены коснуться в первую очередь вопросов обучения, а также вопросов связи, коммуникаций, торгово-финансовых отношений на новом уровне. А также дорожно-транспортных отношений. Июнь – время, которое требует внимания к здоровью детей: повышенное внимание надо уделить детям в период первых трех дней июня и в последнюю неделю июня. В начале и конце месяца есть опасность для детей в таких местах, как детские сады, лагеря, на отдыхе в воде. Речь об опасности вирусов для детей».

Глоба советует в начале и конце июня быть аккуратными на воде. В середине месяца избегать всех мест, где есть скопления людей. Пожароопасный период – середина и последние дни июня, начало июля.

Дни повышенной аварийности в июне: 3, 6, 7, 8 (первая половина), 10, 12, 14, 16, 18, 23, 28, 29 и 30 июня. День летнего солнцестояния 21 июня: ночь и утро будут неудачными, а начиная с полудня (Солнце переходит в Рак) и день станут удачными.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

Июнь период интересный. Время, когда Овен разовьет активность: вы будете добиваться успеха, помогут в этом вышестоящие люди. Время прибыли, возможного строительства, интересных договоров, реализации планов, которые вы вынашивали раньше – но они во многом не состоялись. В то же время это период подарков и любви. Вторая половина июня удачна для обучения, родственных дел, общения с людьми, которых вы любите и коротких поездок. В конце месяца будьте очень внимательны в толпе, ни в коем случае не вступайте в открытый конфликт.

Телец

Для рожденных под знаком Телец июнь – период прибыли, возможных доходов, которые принесет вам ваш ум, интеллект, смекалка. Ваша работоспособность поможет поддерживать материальное положение, а также интеллектуальный уровень общения с людьми, которых любите и которые вам интересны – это принесет вам хорошую популярность. В июне отличный период и для личных дел: вы будете притягивать внимание окружающих, вам будут признаваться в любви, делать интересные предложения. В конце первой декады будьте внимательны к общению со странными персонажами, избегайте опасных связей, сомнительных контактов. Вторая половина июня для Тельца период договоров, которые принесут доход и возможное возвышение в делах, учебе, в отношениях с окружающими.

Близнецы

Период новых планов и проектов, в которых вам будут помогать успешные и авторитетные друзья. Люди, которые поддерживали вас ранее - будут поддерживать теперь. Реализуются старые планы, появятся новые идеи, над которыми будете работать в первой половине июня. Вторая половина июня принесет хороший доход и возможности укрепления положения. В дорогах можно получить новые возможности для заработка. Денег прибавиться во второй половине июня, ждите хороших договоров, популярности. Ждите поддержки в родных краях.

Рак

Июнь - период, когда вы строите новые карьерные планы. В этом помогает руководство. В то же время контролируют и обращают внимание на ваши промахи: особенно в начале и в конце месяца. Также в июне вы строите свое будущее вместе с друзьями – с людьми, которые входят в вашу жизнь. Новые друзья, новые интересы и, вполне возможно, это коснется и личных отношениях. Будьте очень внимательны в поездках в конце первой декады, самой середины и в конце июня. Внимательно следите за здоровьем в начале и в конце месяца. В конце месяца избегайте сомнительных контактов.

Лев

С одной стороны – большой успех вдали от дома: в поездках помогают друзья и вышестоящие, вас ждет успех и активная деятельность. Это принесет возможность коллективной прибыли и укрепление своего положения. Период, когда нужно задумать о вопросах карьеры. С другой стороны – Лев задумается о проблемах дома. Будьте осторожны в путешествиях в конце первой декады месяца и в конце июня. Не будьте простофилей – не доверяйте кому попало свои деньги.

Дева

Июнь – период путешествий, договоров с дальними партнерами. Вдали от дома вы чувствуете себя нужным, счастливым и любимым. Возможна важная встреча. Встанет выбором между старой связью и новыми отношениями. Во второй половине июня появится хорошая возможность для прибыли. Небольшие доходы, большие расходы. Будьте внимательны в делах, выполняйте хорошо свою работу и это принесет во второй половине месяца хорошие возможности доходы. В конце месяца будьте внимательные к друзьям: не ссорьтесь с теми, кого любите.

Весы

Период больших перемен, подведения итогов, борьбы с конкурентами. Трудности в семейных отношениях. Работа удачна только в коллективе, с людьми авторитетными – с теми, на кого можете положиться. Вторая половина месяца – время прибыли, новых контрактов, откроются новые возможности, которые начиная с осени принесут вам успех.

Скорпион

Июнь – период перемен, который касается в первую очередь отношений с близкими людьми, партнерами, противниками, родственниками. Первая половина месяца – принесет споры с окружающими. Выдержите паузу – не ссорьтесь с теми, кто дорог, потому что в конце первой декады назреет конфликтная ситуация. Она коснется и личных дел, и вопросов здоровья. Будьте внимательны в дорогах. Чем упорнее вы выполняете работу, чем больше трудитесь – тем лучше результат, который придет в конце месяца.

Стрелец

Июнь - период творческой, деловой и интеллектуальной активности. Весь месяц будете заниматься новыми проектами. Это принесет хороший результат. Июнь - время успеха и в личных делах. Вы сможете заработать хорошие деньги или извлечь выгоду из своей недвижимости. В конце месяца необходимо обратить внимание на здоровье детей и беречь деньги.

Козерог

Работа смешается с отдыхом. Хороший период для перестройки, ремонтов, переездов. Период любви, творчества, удачное время для детей. Возможна беременность, зачатие. В то же время трудности, которые возникнут в личных отношениях в конце первой декады, могут вас беспокоить. Июнь – период начинаний на работе, в конце месяца они принесут вам прибыль. В конце месяца не упускайте из внимания проблемы детей.

Водолей

Много времени посвящаете родственникам. Будут поездки, много работы, интересных и успешных встреч. Вас будут продвигать люди из окружения или родня. Вторая половина июня принесет яркие встречи, но в то же время поездки могут обернуться проблемами со здоровьем. Будьте внимательны, когда отдыхаете у воды или на воде.

Рыбы

Июнь принесет хорошие возможности для обучения, преподавания, поступления в учебные заведения. Уделите больше внимания вопросам обучения в первой половине июня - но и до конца месяца будут такие шансы. Июнь – время хороших заработков. Вместе с родственниками и хорошими знакомыми вы сможете улучшить свое материальное положение. В конце месяца нужно уделить внимание детям и помогать любимым людям – следите за их здоровьем, будьте их ангелом хранителем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Астролог Татьяна Лукашевич: 3 июня ретроградный Меркурий развернется в прямое движение. И будет нам счастье!

Астролог Татьяна Лукашевич прогнозирует "огненный июнь" в 2022 году (подробнее)