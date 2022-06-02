Туркменским женщинам запретили наносить татуировки и «надувать» губы

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Пример Афганистана, где новые властители «усилили контроль общественной морали», оказался заразителен для соседних стран Центральной Азии. Например, для Туркменистана. Прежде пост Туркменбаши — владыки всех туркмен — 15 лет занимал Гурбанкулы Бердымухамедов, но теперь его сменил молодой (по политическим меркам) Сердар Бердымухамедов. Приходящийся своему предшественнику единственным сыном.

Многие надеялись на либерализацию — ведь после развала СССР страна год от года скатывалась в архаику, последние годы девушек на улице могли оштрафовать за облегающие джинсы или узкие платья. Но ашхабадские чиновники, наоборот, решили продемонстрировать новому Туркменбаши верноподданническое рвение — и закрутили гайки ещё сильнее.

Как сообщают источники, отныне в республике запретили «искусственную красоту» — накладные ногти, ресницы, красители для волос. Покусились и на святое — ботокс и силикон, с помощью которых некоторые дамы улучшают лицо и тело. По салонам красоты в Ашхабаде и других городах проходят специальные рейды. За наращивание ногтей могут впаять штраф. Как и за татуировку. Или за увеличение губ.

Разумеется, никаких официальных подтверждений тому нет — все СМИ в Туркмении контролируются государством. Анонимные свидетельства о «патрулях моды» перепечатываются из третьих рук.

В туркменской провинции идут ещё дальше. Там женщинам, как говорят, запрещают пользоваться яркой косметикой — мол, облик прекрасного пола должен быть естественным. «Патрули красоты» могут прийти и на свадьбу, проверить невесту и подружек на соответствие «норме». Белое платье, скажем, под запретом.

Ашхабад. Посетительницы в модном торговом центре "Беркарар". Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Справедливости ради, есть и другая версия. Рейды по туркменским точкам красоты происходят во благо граждан. По слухам, из-за мирового кризиса многие владельцы ашхабадских салонов закупили самопальный ботокс низкого качества, от которого женщина может просто погибнуть. А «борьба с белыми платьями и накладными ногтями» — это, как всегда, перегибы руководителей на местах, жаждущих показать Туркменбаши собственную незаменимость.

Потому что и туркменским чиновникам сейчас несладко — из-за энергетического кризиса от них требуют экономии. Проедешь, например, на служебной машине в личных целях — можешь попрощаться с машиной, а то и с должностью.

Тем временем

Гурбангулы поставит памятник любимому коню

Акхан («белый царь») — животное удивительное. Истинный конь-огонь. На скаку обгонит молнию. Заржёт — содрогнется Каспий от Астрахани до Бендер-Энзели. А ещё (и тут уже не до шуток) это конь-рекордсмен. В 2018 году Акхан прошёл на задних копытах десять метров менее чем за пять секунд. Что было отмечено Книгой рекордов Гиннеса. Выезд её представителей для фиксации достижения, как правило, происходит за немалые деньги. Но владелец коня может себе такое позволить, ведь это — сам Гурбангулы Бердымухамедов. А теперь, после его ухода с поста президента, любимый скакун будет увековечен в бронзе и граните. И навечно замрёт в виде статуи на проспекте своего имени в новом городе-спутнике Ашхабада. И в «насаждении культа» не упрекнёшь: ибо конь ведь — не личность!

Конь Гурбангулы Бердымухамедова Акхан.

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