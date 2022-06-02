Минобороны: в районе Харькова уничтожены пункты управления украинских нацбатальонов "Кракен" и "Азов"*

Генерал-майор отметил, что сотни иностранных наемников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия еще в местах прохождения ими подготовки и слаживания тактических подразделений.

- С начала мая фактически иссяк приток на Украину иностранных наемников для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил.

По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза с 6,6 до 3,5 тысяч человек. При этом число наемников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии на Донбассе сократилось на порядки, - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что сотни иностранных наемников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия еще в местах прохождения ими подготовки и слаживания тактических подразделений.

Напомним, ракетные удары по лагерям, где они были расквартированы наносились во Львовской и Одесской областях.

По словам Конашенкова, все же большая часть наемников уничтожена в зоне боевых действий "вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта."

"Отдельно обращу внимание, что командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии, в состав которых попадали наемники, стремясь снизить потери своих военнослужащих, не жалеют иностранцев. Захваченные в плен наемники рассказывают на допросах, что ими жертвуют в первую очередь. Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков, родственники наемников в странах проживания об их гибели просто не знают", - отметил генерал-майор.

Представитель Минобороны привел данные разведки, которые говорят о том, что наемники, столкнувшись с реальной боевой обстановкой и большими потерями среди военнослужащих ВСУ, Нацгвардиии и иностранцев, предпочитают поскорее покинуть территорию Украины, но киевский режим всячески препятствует их выезду за рубеж.

Украинские военные начинают лихорадочно включать иностранцев в ряды подразделений Вооруженных сил Украины, выдавать им украинские паспорта, обещать правовую защиту в случае плена.

- Напомню, что в соответствии с международным гуманитарным правом, наемники не являются комбатантами и лучшее, что их ожидает, уголовная ответственность, - напомнил Конашенков, и предупредил, что свежие паспорта граждан Украины "никого из них не спасут".

Свои слова Игорь Конашенков подтвердил данными оперативной обстановки на Донбассе, где за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований "Кракен" и "Азов" в районе Харькова.

"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 15 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены склады боеприпасов и топлива ВСУ в районах населенных пунктов Долина и Славянск Донецкой Народной Республики,

Всего в результате ударов авиации уничтожено до 240 националистов, 39 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», 10 танков и боевых машин пехоты, три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», семь артиллерийских орудий и минометов, а также 17 специальных автомобилей", - перечислил Конашенков, отметив, что ракетными войсками и артиллерией поражен 131 пункт управления, 146 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, а также 579 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

По данным официального представителя Минобороны истребительной авиацией России сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области, а средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены семь беспилотников.

* В РФ возбуждены уголовные дела

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России показало работу специалистов ремонтно-восстановительных подразделений в ходе специальной военной операции, что проводят ремонт вооружения и военной техники в полевых условиях. Для скорейшего возвращения военной техники и вооружения в строй специалисты ремонтных подразделений применяют методику модульного ремонта, путем замены неисправных агрегатов исправными из ремонтного фонда либо снятых с трофейной техники ВСУ.

Да, трофеи идут в дело, что позволяет сократить время на ввод в строй неисправных образцов вооружения. По окончании восстановления вся отремонтированная техника возвращается в свои соединения и воинские части. В среднем на восстановление одного танка, который подорвался на мине уходит от суток до трех. Ежедневно выход техники из ремонта в данном ремонтно-восстановительном подразделении составляет от 50 до 70 единиц. Перед тем, как техника идет в бой, она проходит обязательную проверку.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

186 - самолетов.

129 - вертолетов.

1084 - беспилотных летательных аппарата.

327 - зенитных ракетных комплексов.

3373 - танка и других боевых бронированных машин.

460 - установок реактивных систем залпового огня.

1752 - орудия полевой артиллерии и миномета.

3350 - единиц специальной военной автомобильной техники.