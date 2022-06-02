Критиковавший спецоперацию Евгений Миронов увидел правду Мариуполя и все понял: "Я должен людям помочь"

Знаменитый актер и худрук московского Театра наций Евгений Миронов приехал в Донбасс. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Знаменитый актер и худрук московского Театра наций Евгений Миронов приехал в Донбасс. Он поговорил с людьми, с ранеными и изменил свое мнение о происходящем: по его словам, после увиденного у него отпали многие вопросы.

Миронов навестил и маленьких пациентов республиканской детской больницы, эвакуированных из Мариуполя, после чего предложил врачам свою помощь — его благотворительный фонд много лет сотрудничает с лучшими центрами протезирования.

Он поговорил с людьми, с ранеными и изменил свое мнение о происходящем: по его словам, после увиденного у него отпали многие вопросы. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

А на следующий день народный артист России выехал в Мариуполь, где был потрясен масштабами трагедии и рассказами жителей города, которые выстраивались в очереди для фото со звездой.

Миронов навестил и маленьких пациентов республиканской детской больницы, эвакуированных из Мариуполя Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- А ко мне подняться можно? - с балкона соседнего дома попросил мужчина. - Я неходячий.

- Какой этаж? - спросил актер и тут же направился к подъезду.

- Борща хотите? Еще горячий есть, - встретил его мужчина в инвалидном кресле.

- Спасибо, мой дорогой. Все есть? Вода, продукты?

- Это все второстепенно, - сказал мужчина и обнял его. - Я рад тебя очень видеть.

А после актеры Театра наций дали детский спектакль в Доме культуры поселка Мангуш, что под Мариуполем.

- Понимаете, какая на нас взрослых большая ответственность: мы должны сделать вас счастливыми, - сказал юным зрителям Евгений Миронов.

Актер Евгений Миронов изменил свою позицию по спецоперации Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

А журналистам он рассказал о своей встрече с артистами Мариупольского драмтеатра, у которых сгорел реквизит:

- Они очень хотят работать. У них есть планы, горят глаза, я должен им помочь. И технически — у них ничего нет, все осталось в сгоревшем театре, - и творчески. Может, думать о патронаже Театра наций над Мариупольским театром.

А после недолгой, не театральной паузы, Миронов высказал свою позицию по поводу происходящего. Она изменилась после увиденного: в марте Миронов был одним из тех представителей культуры, которые критиковали спецоперацию на Украине.

А на следующий день народный артист России выехал в Мариуполь, где был потрясен масштабами трагедии и рассказами жителей города, которые выстраивались в очереди для фото со звездой. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Творческие люди — очень часто импульсивные, они часто реагируют моментально, сиюсекундно... Сейчас такой вал информации с разных сторон... Но когда ты приезжаешь сюда и видишь все своими глазами, это совсем другое дело. Вчерашний день — один из самых тяжелых дней моей жизни. Потому что я увидел людей, которые это все пережили. Увидел врачей, фантастических людей, которые приезжают сюда из разных точек, из Сибири, в том числе. Я увидел детей в госпиталях. Буквально недавно был обстрел города, пострадали дети, я с ними общался... А еще я хочу сказать, что очень многие вопросы у меня отпали, когда увидел все своими глазами. Если у моих коллег по цеху будет такая возможность, им тоже надо все увидеть своими глазами. И поговорить с людьми, которые здесь остались.

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