Квот новый поворот: что он нам несет?

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Российская рыбная отрасль замерла в ожидании решения правительства о втором этапе программы инвестиционных квот. Не хотелось начинать со штампа, но, по большому счету, это и не штамп вовсе. Рыбодобытчики действительно замерли: экспорт сократился либо вовсе прекратился, внутренний рынок больше не становится, кредиты стали дороже в два раза, импортное оборудование не купить, а если купили — не привезти на верфь или ремзавод — перечислять можно долго. Жесть, одним словом. Но не та, которая нужна. Нужна белая жесть для консервных банок (о ее нехватке стало известно в апреле). А в наличии только «жесть» плохих новостей. Бизнес и жители прибрежных регионов опасаются, что апофеозом этого торнадо может стать принятие поправок в закон «О рыболовстве», которые утвердят второй этап инвестиционных квот в том виде, в котором его продвигает Минсельхоз. Это грозит банкротством десяткам малых и средних компаний в прибрежных регионах, считают эксперты.

Напомним, первый этап распределения инвестиционных квот начался в 2017 году, когда ряд предприятий получили 20% общего допустимого улова (ОДУ) сельди и минтая под обязательства покупки новых рыболовных судов и строительства перерабатывающих заводов. В 2019 году на аукционе были разыграны 50% крабовых квот, победители которого также должны были построить новые суда-краболовы. Программа стоила рыбакам около 403 миллиардов рублей «инвестиций». Изначально все квоты принадлежали компаниям-победителям аукционов 2004–2007 гг. Они давно работают в прибрежных регионах, то есть от их благополучия зависит жизнь десятков тысяч рыбаков и их семей. Многие из них являются поселко- и градообразующими.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Уже в следующем году Минсельхоз хочет отдать под инвестиционные квоты еще 24% ОДУ сельди и минтая, а также разыграть на аукционе оставшиеся у компаний 50% квот на краба и 100% дальневосточных моллюсков. По расчетам министерства, это принесет бюджету около 200 миллиардов рублей. Еще 300 миллиардов участники второго этапа должны будут вложить в строительство судов, заводов и прочих объектов. Это расчеты прошлого года, на сколько они вырастут в новых реалиях, просчитать пока невозможно.

Как рассказали ТАСС, в профильной комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в случае принятия законопроекта о втором этапе инвестиционных квот на Дальнем Востоке уже в следующем году из-за отсутствия ресурса прекратят работу 34 крабодобывающих предприятия, в большинстве своем — малый и средний бизнес (МСП). Полностью лишатся ресурса 39 МСП, занятых в добыче морского гребешка, трубача, морского ежа и трепанга — а это 82% от всего числа предприятий, добывающих таких моллюсков. У них нет денег на то, чтобы участвовать в аукционах и конкурировать с гигантами рыбной отрасли.

В конце марта РСПП направил в правительство письмо с отрицательным отзывом на законопроект о втором этапе инвестквот. Планы лишить действующие предприятия производственного ресурса в национальном бизнес-союзе назвали «беспрецедентными», а сам законопроект — «неприемлемым», так как предлагаемые изменения означают, по сути, уничтожение бизнеса компаний. Власти планируют забрать у них все без исключения квоты, чтобы разыграть их на аукционах. Вместо этого Союз предложил свой вариант регулирования отрасли — повышение налогов в виде увеличения ставок сбора за краба. По подсчетам РСПП, это принесет бюджету те же 200 миллиардов рублей дополнительных доходов, но при этом работающие в отрасли предприятия смогут и далее вести добычу и сохранять рабочие места.

«ОПОРА РОССИИ» — организация по защите малого и среднего бизнеса — также выступает против принятия законопроекта о втором этапе инвестиционных квот. По оценкам объединения, принятие документа приведет к закрытию более сотни субъектов малого и среднего бизнеса, которые суммарно потеряют более 260 миллиардов рублей. «В текущей редакции законопроект приведет к перераспределению долей квот, принадлежащих малым и средним предприятиям рыбной отрасли, в пользу крупных рыбодобывающих компаний. Реализация положений законопроекта приведет к снижению финансовой устойчивости и банкротству малых и средних предприятий отрасли, ведущих промысел крабов, моллюсков и иглокожих», - писал исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Шубин в письме Директору Департамента регуляторной политики и ОРВ Минэкономразвития Александру Литваку в январе.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Уже в марте Минэк направил в Минсельхоз свое заключение на законопроект о втором этапе квот. Если коротко: в ведомстве нашли сразу девять существенных замечаний к документу, главное из которых касается, опять же, будущего множества средних и мелких предприятий, которые сегодня работают на рынке. В Минэкономразвития указали на то, что преимущество вновь получат несколько крупных игроков, которые находятся в лучшем финансовом состоянии и имеют доступ к заемным средствам в банках. В том числе — в государственных, которые охотно кредитуют крупные компании, способствуя превращению их в монополистов.

И здесь, кстати, напрашивается прямая аналогия с залоговыми аукционами середины 90-х годов, в результате которых несколько крупнейших российских активов оказались в частных руках. Предприятия тогда, как мы помним, были «куплены» коммерческими банками у государства... за государственные же деньги. А потом в одних руках оказывались целые отрасли, такие как нефтяная, металлургическая. Сейчас складывается похожая ситуация: банки «накачивают» государственными деньгами частные компании, делая из них монополистов. Выиграет ли от этого отрасль и, главное, жители прибрежных регионов страны — вот вопрос...

При этом пока результаты первого этапа программы инвестквот и крабовых аукционов подводить рано. Из 105 судов сдано восемь, к строительству 64 верфи пока не приступили.

Крайне важна в этой ситуации позиция Счетной палаты — именно этот орган уполномочен проводить проверки деятельности ведомств и реализации подобных госпрограмм. По информации отраслевых изданий, Совет Федерации еще осенью прошлого года рекомендовали аудиторам проверить эффективность самого механизма распределения инвестиционных квот. Ранее СП уже проводила проверку распределения на аукционах 50% ОДУ краба — и нашла серьезные недочеты. Один из них заключается в том, что аукционы не достигли основной цели — значимого увеличения поступлений в бюджеты от добычи краба и развития конкуренции. Аудиторы СП отметили, что новых игроков на этом рынке почти не появилось.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Интерес надзорных органов к результатам программы продолжает расти. На прошлой неделе на заседании межведомственной рабочей группы при Генпрокуратуре замгенпрокурора Дмитрий Демешин заявил о необходимости анализа результатов первого этапа распределения квот в обмен на инвестиции. Также, по информации fishnews.ru, представитель надзорного ведомства выразил обеспокоенность, в связи с планами Минсельхоза выставить на аукцион 100% квот на добычу морепродуктов.

По оценкам экспертов, прокурорам и аудиторам предстоит определить «денежный» эквивалент полученных на аукционе квот, а также рассчитать, какой процент от этих денег был потрачен на инвестиционные цели — строительство судов и заводов. Именно эти цифры и должны стать объективным показателем эффективности и успеха программы. Если же выяснится, что «путь инвестквот» не совсем верен, а второй этап уже будет запущен, рыбная отрасль превратиться в монополию, а все квоты будут в руках 3–5 компаний.

В этой ситуации нельзя не учитывать и текущую экономическую обстановку. Санкции и разрыв логистических цепочек практически остановили экспорт рыбы и морепродуктов. Те же санкции делают невозможным, а точнее — бессмысленным заключение не только новых контрактов на поставку из-за рубежа необходимого оборудования для новых судов и заводов, которые нужно будет построить в рамках второго этапа, но и тех, контракты на которые были заключены в 2017–2019 гг. Поэтому и рыбаки, и РСПП, и «ОПОРА РОСИИ» просили Правительство вести десятилетний мораторий на запуск следующего этапа распределения квот. Однако проект закона все же ушел на обсуждение в кабмин.