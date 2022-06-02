«Получив диагноз, я была в шоке»: дочь Михаила Турецкого впервые – о последствиях ЭКО, травле из-за аборта и работе с отцом

Михаил Турецкий считает, что взрослая дочь Наталья сама может и должна принимать важные решения. Фото: Личный архив

Чаще всего публичные люди скрывают от поклонников нюансы личной жизни, проблем со здоровьем и прочих жизненных перипетий. Подробности становятся известны, благодаря расследованиям журналистов или случайно. Такая скрытность неслучайна. Публика безжалостна к кумирам: разбирает больных и здоровых, часто нарушая все личные границы.

Так и вышло с молодой женщиной, которая решилась рассказать свою историю честно. В начале года старшая дочь народного артиста Михаила Турецкого призналась, что ей пришлось прервать беременность по медицинским показаниям. 37-летняя Наталья Турецкая сделала ЭКО: сначала узнала о долгожданной беременности, а вскоре доктора при помощи специального анализа определили у плода признаки синдрома Дауна. Турецкая многократно перепроверяла диагноз. Он подтверждался. Решение сделать аборт далось женщине непросто. Наталья переживала, что после ее ухода некому будет заботиться об особенном ребенке; она не сможет уделять время старшим детям и работе… Турецкая не стала врать о выкидыше, а честно рассказала об аборте. В итоге молодую женщину затравили на различных ток-шоу без ее участия. Еще один аргумент известным семьям – скрывать личное от публики. Блогер Наталья Турецкая справилась с хейтом – она занимается семьей, работает в холдинге отца.

Наталья Турецкая помимо семейных забот — работает в холдинге отца, также развивает свои социальные сети. Фото: Личный архив

В интервью kp.ru Наталья Турецкая рассказала, как пережила травлю.

- Полгода назад вы признались в соцсетях, что сделали аборт, так как на раннем сроке узнали, что может родиться ребенок с синдромом Дауна. После этого рассказа на вас обрушилась волна критики и хейта. Как пережили?

- Нашумевшая история в январе получилась как следствие того, что я решила освещать в блоге весь процесс ЭКО. Экстракорпоральное оплодотворение подразумевает несколько этапов – вот про них я и рассказывала в публикациях. Это вызывало большой резонанс среди моей аудитории. Финальный этап был – перенос эмбриона. Я и о нем также рассказала. А дальше мои подписчики, как и моя семья, ждали результата, переживали - получилось или нет. Выждав две недели после получения результата, я вернулась и рассказала в «сторис» радостную новость – беременность наступила, Я была невероятно счастлива – эту беременность я ждала более трех лет. Ну кто же мог ожидать, что именно я попаду в этот меньше чем 1% женщин, у которых обнаруживают генетическую патологию беременности? Получив диагноз, я была в шоке. Но у меня ответственность перед аудиторией – поэтому рассказала всю правду до конца. Выходом могло стать вранье. Придумать рассказ про выкидыш, про замершую беременность? Тогда бы я обманула сама себя. И чувствовала бы себя абсолютно некомфортно, не в своей тарелке. Мое поведение в блоге максимально откровенно. Случилось именно так. Никто не виноват. Рассказала все как есть.

- Кто вас поддержал?

- Близкие, друзья, большинство подписчиков. Я получила сотни историй, признаний, личных переживаний в директ от женщин разных возрастов. Многие выговорились, прочтя мою историю – спустя много лет рассказали о своей боли и о своем горе. По-настоящему мои люди – все они остались со мной. А люди, которые пришли посмотреть на мою историю, как на интересное шоу – вот они как пришли, так и ушли. Хотя некоторые из них тоже остались в числе постоянных подписчиков.

- Мужчины вашей семьи – муж и папа как поддерживали вас в этой ситуации?

- Когда я позвонила мужу и сообщила о диагнозе, то услышала такие слова: «Это неудача, но не трагедия. Идем дальше». И у меня, и у супруга был абсолютно одинаковый ответ в голове – как поступить в подобной ситуации. Эта ситуация еще раз показала мне, что муж - на 100% мой человек и у нас «правильный коннект».

Что касается папы, то он придерживается мнения - что я взрослая и самостоятельно должна делать выбор в своей жизни. Любое мое решение он бы поддержал.

Наталья Турецкая с сыном Ваней и дочерью Леной. Фото: Личный архив

- Как вы объясните тем, кто на вас набросился с критикой, свое решение?

- Я не вижу в этой правде ничего постыдного. Наоборот: ведь женщины во многих вопросах боятся делиться своими переживаниями даже с родными людьми – а причина именно в подобной реакции социума. Задуматься, понять, поддержать могут только сильные и мудрые люди, способные мыслить и видеть этот мир чуть шире… Уверена, что у психотерапевтов тогда было бы меньше работы. Те кто критикуют, ненавидят, «кидают тапки» - они же по сути не счастливые люди, с кучей собственных проблем, загонов, секретов. Критикуя других, они удовлетворяют свои (порой нездоровые амбиции) - вот таким не экологичным путем. Покажите мне хоть одного поистине успешного, счастливого человека, изливающего желчь на кого-то, чье мнение не совпадает с мнением большинства?

- Как объяснили вам врачи – почему такой диагноз?

- Зачатие - очень сложный процесс. Очень много нюансов. Большинство половых клеток пригодны для зачатия. Но иногда попадаются клетки, несущие в себе генетическую поломку. Мне попалась именно такая клетка. Вот такая русская рулетка. Случайность.

- Если решитесь еще раз на ЭКО, то скроете это теперь от подписчиков до той поры пока не убедитесь, что все в порядке?

- Думаю, что да. Хотя в целом все будет зависеть от морального состояния. Если почувствую силы снова делиться откровенно - буду. Если нет - тогда расскажу позже.

- Ваш папа Михаил Турецкий рассказывал, что вы идеальная мама. Как развиваете детей? Как они любят проводить время с дедушкой?

Не люблю это слово идеальная. Я обычная мама, которая старается окружать любовью своих детей. Что касается их увлечений – всегда очень внимательно прислушиваюсь к детям. Главное – суметь разглядеть в своем ребенке таланты, понять, что ему самому нравится и никогда не заставлять, не ломать. Например, мне казалось, что моя дочь Лена отлично подходит для балета: мы пробовали заниматься и все прекрасно получалось. Но я увидела, что ребенку не нравится. Не стала заставлять. Теперь Лена занимается хореографией и гимнастикой. Сына Ваню к занятиям футболом подтолкнул муж, но ребенок и сам хотел. Сейчас он тренируется в детской команде клуба ЦСКА, и очень уверенно себя там чувствует. Летом хочу активно поводить детей на вокал: они артистичны, им нравится петь.

Что касается дедушки, то он частый гость в нашем доме - внуков, обожает: любит побегать с Ваней в футбол во дворе, а с Леной пообниматься. Дети, в свою очередь, когда видят в городе афиши с лицом дедушки, то радостно кричат: «Деда Миша!» И с нетерпением ждут его концертов.

- Вы зам Михаила Турецкого по внутренней политике. Чем вы занимаетесь? Легко выстраивать рабочие отношения с родным человеком?

- Я контролирую финансы в холдинге отца. Это сверх ответственно еще и по причине того, что у нас семейный бизнес. Последнее время также курирую направление социальных сетей – сами понимаете, что это моя тема. Семейные отношения и рабочие непросто разграничить. Но нам удается. Это большой труд, но он стоит того.