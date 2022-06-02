Дмитрий Песков: В России помнят и хорошо знают произведения Юнны Мориц

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 июня - 85 лет со дня рождения Великой русской Поэтессы Юнны Мориц.

И вопрос журналиста «Комсомольской правды» официальному представителю Кремля был в этот день, конечно же, поэтический.

- … Дмитрий Сергеевич, мы все знаем наизусть «Большой секрет для маленькой компании» Юнны Мориц, ее стихи «Собака бывает кусачей только от жизни собачей», «Когда мы были молодые и чушь прекрасную несли». Но Юнна Мориц сегодня это и ее знаменитое: «А не надо грозным басом разговаривать с Донбассом». И…

… Россия – родина Бессмертного Полка.

От ужаса вопят и воют черти,Узнав Бессмертный полк издалека.

В Кремле помнят Юнну Мориц? И - что передать Юнне Петровне?

- Вы знаете, - сказал Песков. - совершенно неважно, что думают на этот счет в Кремле. Важно, что все россияне очень хорошо ее помнят, знают и, главное, что все произведения Юнны Мориц, действительно на слуху, помнят и очень хорошо знают все, что она написала.

Поэтому, можно только присоединиться ко всей армии ее поклонников с поздравлением!

- Спасибо большое!