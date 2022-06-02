Куда пропала Грета Тунберг, когда она так нужна: Мир снова вспомнил про газ

Куда пропала Грета Тунберг, когда она так нужна? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Удивительно, как быстро меняются тренды. Еще пару лет назад казалось, что весь мир только и озадачен спасением окружающей среды. Европейцы скрупулезно подсчитывали, сколько углекислого газа не попадет в атмосферу, если они поедут до работы на велосипеде, ученые разрабатывали новые сорта мяса из сверчков (потому что промышленное животноводство является крупным источником выбросов метана), а журнал Time признавал неистового маленького борца за экологию Грету Тунберг «человеком года».

Но вот уже в этом году самые прогрессивные страны мира отменяют многие экологические нормы и увеличивают потребление самого грязного топлива – угля. Неужели давно обещанный «зеленый энергетический переход» списан в утиль? Попробуем разобраться.

ЛУЧШЕ «ГРЯЗЬ», ЧЕМ ГОЛОДНАЯ СМЕРТЬ

Никакого секрета тут, конечно, нет. Экологические проблемы отошли на второй план прежде всего потому, что экономика Европы трещит по швам после введения антироссийских санкций. Причем для того, чтобы цены на все виды топлива пошли вверх, достаточно было одних разговоров о запрете поставок из России. В реальность эмбарго на российский уголь в Европе вступит в силу только осенью, а на нефть – в следующем (про газ европейцы предпочитают уже вовсе не заикаться). Но в США литр бензина уже стоит $1,3 (80 рублей), а в Лондоне – $2,2 (135 рублей). Цена природного газа на бирже перевалила за $1300 за тысячу кубометров (а год назад стоила $200-300). И это далеко не предел: с началом отопительного сезона цены могут вырасти еще в несколько раз.

На фоне вполне вероятного топливного дефицита европейцам не до экологических сантиментов. Они в буквальном смысле скупают «все, что горит», включая дрова.

Реабилитация угля происходит особенно удивительными темпами. Еще недавно одна страна за другой объявляла планах закрыть тепловые электростанции на этом топливе XIX веке. Теперь они с такой же стремительностью возвращают их в эксплуатацию.

Правда, закупать уголь – вот незадача! – опять приходится у России. По данным Евростата, с 1990 по 2021 год число стран Евросоюза, добывающих каменный уголь, снизилось с 13 до 2. Сейчас шахтерское дело развито лишь в Польше и Чехии, а объемы добычи упали с 277 до 57 миллионов тонн. Чтобы хоть как-то избавиться от постылой зависимости от Москвы, Евросоюз готов везти уголь даже за полмира, из Колумбии, что естественно повлияет на цену энергии для конечного потребителя.

- «Зеленая энергетика» прямо сейчас не слишком актуальна, поскольку в ЕС на повестке дня стоит вопрос собственного выживания в условиях санкций, которые они сами же ввели против России. Когда на носу реальный голод и холод, проблемы окружающей среды несколько отходят на второй план, - говорит kp.ru доктор экономических наук, промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Прежние строгие ориентиры зеленой экономики становятся более размытыми. Например, как пишет «Файненшл Таймс», ЕС готовится ослабить свои экологические нормы для возобновляемой энергетики. Компаниям можно будет строить ветряные и солнечные электростанции без проведения оценки воздействия на окружающую среду, которая требовалась ранее.

- Важно не просто уменьшить наш углеродный след, важно сохранить конкурентоспособность нашей экономики, — говорит теперь вице-президент Европейской комиссии по «зеленому соглашению» Франс Тиммерманс.

ВОПРЕКИ ВСЕМУ

Все вышесказанное не означает, что на Западе полностью отказались от идеи повернуть вспять потепление климата и отказаться от альтернативных источников энергии. Многие считают, что нынешний энергетический хаос чуть ли не специально вызван ради того, чтобы, ужаснувшись своей зависимости от грязных ресурсов, земляне побыстрее перешли к «новому дивному эко-миру».

Недаром же на Давосском экономическом форуме министр финансов США Джанет Йеллел выступила с заявлением, что «события на Украине являются тревожным сигналом для ускорения глобального перехода к более безопасному и экологически чистому будущему».

Ей вторит британский министр энергетики Квази Картенг: «Долгосрочное решение очевидно: газ дороже возобновляемых источников энергии, поэтому от газа нужно отходить».

Впрочем, про то, что ветряные фермы дешевле трубопроводного газа – это он, конечно, загнул! При текущем уровне технологий такое возможно только, если перекрыть большую часть газовых труб в мире и создать искусственный дефицит (о чем, видимо, мечтают архитекторы «зеленого будущего»).

Кстати, история о повышенной экологичности тех же ветряков – это еще один миф. Если брать полный цикл их жизни: от добычи алюминия, из которого они сделаны, до утилизации турбин – углеродный след они оставляют даже больше, чем нефтяная отрасль. Отсюда вывод – зеленая энергетика нужна не столько ради чистоты планеты, сколько для того, чтобы лишить доходов «плохие страны» и перераспределить денежные потоки в свою сторону.

Но что-то пошло не так. И санкционная война против России показала всю поспешность этих планов.

- «Зеленую повестку» будут доставать из рукава в зависимости от ситуации в глобальной экономике. Пока мир находится в кризисном состоянии, о ней позабудут. Но через несколько лет Грета Тунберг может вновь вернуться в тренды, - полагает Хазанов.

БЕЗ РОССИИ НИКАК?

Дело в том, что технологии альтернативной энергетики сегодня фактически убыточны. И их внедрение может происходить только в условиях хорошего экономического роста и очень дешевых кредитов.

- Не надо забывать, что во времена экономического спада платежеспособный спрос на энергии снижается. Поэтому дорогие проекты солнечных электростанций быстро банкротятся, - говорит Хазанов.

В итоге – парадокс. Миру для того, чтобы отказаться от российских нефти, газа и угля… позарез нужна сама Россия с ее дешевыми ресурсами. Вот если бы Запад пользуясь нашими дешевыми и качественными ресурсами, потихоньку развивал свои зеленые электростанции, то, возможно, лет через 8-10 у него бы все могло получиться. А так вышел лишь фальстарт.

- Без России «зеленая экономика» невозможна даже в долгосрочной перспективе. Во время переходного периода отказаться от российского газа просто нереально, - говорит Леонид Хазанов.

Словом, Грете Тунберг ради спасения экологии можно посоветовать устраивать не школьные забастовки за отмену авиарейсов, а митинги в европейских столицах с требованием снять санкции с России.