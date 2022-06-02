Наследники Киркорова и Рудковской вышли на подиум

Алла-Виктория уже призналась, что хочет стать дизайнером. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пончики, тонны сахарной ваты и газировки- так в День Защиты Детей встречала гостей своего показа дизайнер Екатерина Давыдова.

Одной из первых приехала поддержать подругу Яна Рудковская с младшими сыновьями -Александром и Арсением.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Арсюшу держал на руках его папа- двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Правда, Арсений на подиум в тот вечер не вышел, как планировалось. Малыш испугался камер, расплакался.

А вот Саша Плющенко (Гном Гномыч) уже давно чувствует себя уверенно на подиуме.

За каждый выход на подиум Саша Плющенко получает от родителей зарплату игрушками. Фото: Иван МАКЕЕВ

-Сашенька уже как профессионал подходит к процессу: спрашивает перед каждой съёмкой о задачах и зарплате,-говорит о сыне Яна Рудковская.-Хотя дети у меня скромные. Недавно Саша сказал, что хочет носить не люкс, а демократичные бренды. Мол, какая разница, везде есть красивые и удобные вещи. И вот как раз у Кати Давыдовой сыну понравилась одежда. У бренда Кати можно спокойно купить футболку и за 500 рублей, и она будет классной,-рассказала kp.ru Яна Рудковская.-И я уже не покупаю ничего нового из люкса. Во-первых, нет настроения и желания. Во-вторых, у меня полно винтажного люкса, буду донашивать старое.

Вышли на подиум и дети короля эстрады Филиппа Киркорова -10-летняя Алла-Виктория и 9-летний Мартин.

Наследники Филиппа Киркорова -Алла-Виктория и Мартин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Алла призналась, что хочет стать дизайнером интерьеров. А вот Мартин грезит о карьере футболиста. Любимый футболист сына Киркорова- Георгий Джикия.

Мартин Киркоров не только модель, но и спортсмен. Мальчик мечтает стать футболистом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Поддержали модный показ и другие знаменитости: Николай Басков, Ксения Собчак, Виктория Дайнеко, Ольга Серябкина, Алёна Водонаева, Екатерина Одинцова.

Викторию Дайнеко сопровождал новый бойфренд Фото: Иван МАКЕЕВ

Юлия Барановская приехала с сыновьями. Фото: Иван МАКЕЕВ

Блогер Елена Блиновская с детьми. Фото: Иван МАКЕЕВ

Филипп Киркоров с дизайнером Екатериной Давыдовой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Юлия Савичева надела под летнее мини-платье объёмные ботинки. Фото: Иван МАКЕЕВ

От Николая Баскова не отходили юные поклонники. Фото: Иван МАКЕЕВ

Алёна Водонаева удивила гостей показа маникюром. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ирина Безрукова, как всегда, была элегантна. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ксения Собчак приехала без сына Платона и долго беседовала с Филиппом Киркоровым. Собчак много лет, с детства ходит на его концерты. Фото: Иван МАКЕЕВ

В качестве подарка юным моделям перед гостями выступил любимец подростков Даня Милохин. Несмотря на все слухи о смене гражданства, блогер остаётся жить в России. Мол, все это фейки, никакого другого гражданства, кроме российского, у Милохина нет и не предвидится.