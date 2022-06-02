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2 июня 2022 11:56

Наследники Киркорова и Рудковской вышли на подиум

Знаменитости поддержали показ российского бренда KATEE’S KIDS
Мария РЕМИЗОВА
Мария РЕМИЗОВА
Алла-Виктория уже призналась, что хочет стать дизайнером.

Алла-Виктория уже призналась, что хочет стать дизайнером.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пончики, тонны сахарной ваты и газировки- так в День Защиты Детей встречала гостей своего показа дизайнер Екатерина Давыдова.

Одной из первых приехала поддержать подругу Яна Рудковская с младшими сыновьями -Александром и Арсением.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Арсюшу держал на руках его папа- двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Правда, Арсений на подиум в тот вечер не вышел, как планировалось. Малыш испугался камер, расплакался.

А вот Саша Плющенко (Гном Гномыч) уже давно чувствует себя уверенно на подиуме.

За каждый выход на подиум Саша Плющенко получает от родителей зарплату игрушками.

За каждый выход на подиум Саша Плющенко получает от родителей зарплату игрушками.

Фото: Иван МАКЕЕВ

-Сашенька уже как профессионал подходит к процессу: спрашивает перед каждой съёмкой о задачах и зарплате,-говорит о сыне Яна Рудковская.-Хотя дети у меня скромные. Недавно Саша сказал, что хочет носить не люкс, а демократичные бренды. Мол, какая разница, везде есть красивые и удобные вещи. И вот как раз у Кати Давыдовой сыну понравилась одежда. У бренда Кати можно спокойно купить футболку и за 500 рублей, и она будет классной,-рассказала kp.ru Яна Рудковская.-И я уже не покупаю ничего нового из люкса. Во-первых, нет настроения и желания. Во-вторых, у меня полно винтажного люкса, буду донашивать старое.

Вышли на подиум и дети короля эстрады Филиппа Киркорова -10-летняя Алла-Виктория и 9-летний Мартин.

Наследники Филиппа Киркорова -Алла-Виктория и Мартин.

Наследники Филиппа Киркорова -Алла-Виктория и Мартин.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Алла призналась, что хочет стать дизайнером интерьеров. А вот Мартин грезит о карьере футболиста. Любимый футболист сына Киркорова- Георгий Джикия.

Мартин Киркоров не только модель, но и спортсмен. Мальчик мечтает стать футболистом.

Мартин Киркоров не только модель, но и спортсмен. Мальчик мечтает стать футболистом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Поддержали модный показ и другие знаменитости: Николай Басков, Ксения Собчак, Виктория Дайнеко, Ольга Серябкина, Алёна Водонаева, Екатерина Одинцова.

Викторию Дайнеко сопровождал новый бойфренд

Викторию Дайнеко сопровождал новый бойфренд

Фото: Иван МАКЕЕВ

Юлия Барановская приехала с сыновьями.

Юлия Барановская приехала с сыновьями.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Блогер Елена Блиновская с детьми.

Блогер Елена Блиновская с детьми.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Филипп Киркоров с дизайнером Екатериной Давыдовой.

Филипп Киркоров с дизайнером Екатериной Давыдовой.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Юлия Савичева надела под летнее мини-платье объёмные ботинки.

Юлия Савичева надела под летнее мини-платье объёмные ботинки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

От Николая Баскова не отходили юные поклонники.

От Николая Баскова не отходили юные поклонники.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Алёна Водонаева удивила гостей показа маникюром.

Алёна Водонаева удивила гостей показа маникюром.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ирина Безрукова, как всегда, была элегантна.

Ирина Безрукова, как всегда, была элегантна.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ксения Собчак приехала без сына Платона и долго беседовала с Филиппом Киркоровым. Собчак много лет, с детства ходит на его концерты.

Ксения Собчак приехала без сына Платона и долго беседовала с Филиппом Киркоровым. Собчак много лет, с детства ходит на его концерты.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В качестве подарка юным моделям перед гостями выступил любимец подростков Даня Милохин. Несмотря на все слухи о смене гражданства, блогер остаётся жить в России. Мол, все это фейки, никакого другого гражданства, кроме российского, у Милохина нет и не предвидится.

Даня Милохин спел для детей свои лучшие хиты.

Даня Милохин спел для детей свои лучшие хиты.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Шоу-бизнесМода: Звездный стиль