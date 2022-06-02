Кириенко, Захарова и Проценко вручат призы лауреатам Национальной премии интернет-контента

2 июня на площадке Music Media Dome состоится торжественная церемония награждения победителей Национальной премии интернет-контента

Она будет вручаться впервые за создание социально значимого интернет-контента: проектам о культуре, истории, волонтёрстве, благотворительности, образовательному и просветительский контенту, контенту о достижениях граждан России, а также проектам патриотической направленности и т.д.

Награды победителям, в частности, вручат Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, официальный представитель МИД России Мария Захарова, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, генеральный директор Президентского Фонда культурных инициатив Роман Карманов, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, актриса Татьяна Васильева, шахматист Сергей Карякин.

В числе гостей и участников церемонии также генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль, актеры Анна Хилькевич и Вячеслав Манучаров, первый заместитель генерального директора холдинга ВГТРК Антон Златопольский, генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев, блогер Дмитрий Пучков, телеведущий Вадим Галыгин, писатель Александр Цыпкин, журналист Андрей Колесников и другие.

Одними из ведущих церемонии, которая будет состоять из трех актов, станут популярный актер Сергей Бурунов и телеведущая Тутта Ларсен.

«Не могу раскрывать все подробности, но отмечу помимо участия «звездных» ведущих, технологическую часть церемонии. В ней будет задействованы четыре сцены, почти сорок проекторов, 30 экранов в дополнение к панорамному экрану 360°, который создаст эффект полного погружения, вращающуюся трибуна. Кроме того, сценаристы включили в шоу элементы популярного формата ScreenLife и технологии дипфейк», - рассказал Директор по интегрированным коммуникациям Института развития интернета Александр Ляпин.

Национальная премия интернет-контента будет вручена в 19 основных категориях, а также в 8 спецноминациях, ориентированных на актуальную общественную повестку.

На соискание премии принимались проекты (видеоролики, подкасты, статьи, проекты в СМИ и блогосфере, художественные и документальные сериалы, кинофильмы), цифровой релиз которых состоялся с сентября 2020 по декабрь 2021 года. Выдвигать проекты могли лидеры индустрии: российские СМИ, производители контента, видеохостинги, медиахолдинги, блогерские агентства – всего порядка 100 организаций.

Награда учреждена Институтом развития интернета (ИРИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стратегическим партнером выступил холдинг VK. Общий призовой фонд первой Национальной премии интернет-контента составляет 18 млн руб.

Справка

Первая ежегодная Национальная премия интернет-контента учреждена в 2021 году Институтом развития интернета (АНО «ИРИ») при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Премия отмечает заслуги авторов и производителей социально значимого контента, которые вносят особый вклад в развитие Рунета и продвижение важных для общества тем.

Онлайн трансляция Церемонии награждения Премии интернет-контента