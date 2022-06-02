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Наука2 июня 2022 12:15

Конец света, которым грозил Земле взрыв звезды Бетельгейзе, временно отложен

Астрономы окончательно убедились, что тревога, которую они подняли, была ложной
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Бетельгейзе едва не потухла.

Бетельгейзе едва не потухла.

Ученые сильно напугали человечество в конце 2019 года - в начале 2020, увидев, что звезда Бетельгейзе резко потускнела. Она вдруг стала светить едва ли в 40 процентов своей мощности. Словно бы умирала, впадая в агонию.

Изменения светимости, по мнению многих весьма авторитетных астрономов, свидетельствовало о том, что Бетельгейзе вот-вот взорвется. То есть, станет сверхновой. А подобные катаклизмы - галактического масштаба - не проходят бесследно для окружающих. Вряд ли бы нас накрыло взрывной волной, а вот жестким рентгеновским излучением могло окатить. Что сильно бы навредило растительному и животному миру Земли, включая людей, конечно.

Однако тревога оказалась ложной – получено уже второе подтверждение. Его добыли, что называется, попутно японские метеорологи, использовав свой спутник Himawari-8, следящий за погодой в Японии с высоты 36 тысяч километров.

За год звезда сильно изменилась.

За год звезда сильно изменилась.

Метеорологи воспользовались тем, что в объектив камеры спутника часто попадала Бетельгейзе – на задний план. Узнав о тревоге, японцы собрали все имеющиеся наблюдения, накопленные за полтора года, внимательно присмотрелись к ним и сделали выводы.

Дайсуки Танигучи (Daisuke Taniguchi) и его коллеги из Токийского университета (University of Tokyo) решили, что изменение в яркости - Great Dimming, как его с уважением называют, отнюдь не свидетельствует о каком-либо приближающимся коллапсе. Звезда чуть похолодела от чего близлежащая пыль из нагретого газа частично сконденсировалась и заслонила свет. В результате на Земле сложилось впечатление, будто бы Бетельгейзе притухла. Что сильно озаботило.

В объектив камеры японского спутника то и дело попадалась Бетельгейзе.

В объектив камеры японского спутника то и дело попадалась Бетельгейзе.

В прошлом году к похожему заключению пришли ученые, наблюдавшие за Бетельгейзе с помощью космического телескопа Хаббл (Hubble). Но объяснили феномен чуть иначе. По словам Андреа Дюпри (Andrea Dupree) из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics), руководившей исследованиями, звезда потускнела от того, что сама исторгла из себя газы – плотные и горячие. Они понеслись прочь со скоростью порядка 300 тысяч километров в час, отлетев примерно на миллион километров, охладились, сконденсировав вокруг себя пыль. Пылевое облако частично заслонило южное полушарие Бетельгейзе.

Вскоре светимость восстановилась. Восстановилась стремительно – за какой-то месяц. Об этом американские астрономы из Университета Вилланова (Villanova University) и их коллеги из Техаса (Texas A&M University) проинформировали коллег через сеть Astronomers Telegram.

Спустя пару дней подобное «воскрешение» было замечено и в инфракрасном спектре.

Такое могло произойти от того, что облако пыли перестало загораживать звезду - либо «сползло», либо улетело дальше.

Звезду прикрыло облако пыли.

Звезду прикрыло облако пыли.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

В конце концов

Звезда Бетельгейзе — красный сверхгигант. Видна на небе чуть выше и левее изогнутой линии из трех звезд - так называемого пояса Ориона. Находится на расстоянии примерно в 430 световых лет от Солнца.

Бетельгейзе в 1400 раз больше нашего светила и в 20 раз тяжелее. Если поместить её в центр Солнечной системы, то край звезды поглотит Юпитер.

Большинство астрономов уверены: Бетельгейзе обязательно взорвется. Такова судьба красных сверхгигантов, израсходовавших свое термоядерное горючее. Не ясно лишь одно: когда случится катаклизм. Пока он откладывается. Может быть, на год, а может быть и на 100 тысяч лет.

Вспышка от взрыва Бетельгейзе озарит чуть ли не половину галактики. Вещество и радиация, выброшенные при этом, уничтожат жизнь на планетах у близлежащих звезд. Если она там, конечно, имеется. Взрыв сверхновой, который происходит в радиусе 30 световых лет, считается смертельным.

Со временем наше Солнце повторит судьбу Бетельгейзе. Тоже превратится в красного сверхгиганта. Увеличится в размерах, как минимум, в 100 раз. Поглотит Меркурии и Венеру. Земля, возможно, останется — Солнце оттеснит ее на более далекую орбиту. А потом и раздувшееся Солнце взорвется. Но ждать подобных неприятностей раньше, чем через 5-6 миллиардов лет не стоит.

Наука: Клуб любознательных