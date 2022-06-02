Конец света, которым грозил Земле взрыв звезды Бетельгейзе, временно отложен

Бетельгейзе едва не потухла.

Ученые сильно напугали человечество в конце 2019 года - в начале 2020, увидев, что звезда Бетельгейзе резко потускнела. Она вдруг стала светить едва ли в 40 процентов своей мощности. Словно бы умирала, впадая в агонию.

Изменения светимости, по мнению многих весьма авторитетных астрономов, свидетельствовало о том, что Бетельгейзе вот-вот взорвется. То есть, станет сверхновой. А подобные катаклизмы - галактического масштаба - не проходят бесследно для окружающих. Вряд ли бы нас накрыло взрывной волной, а вот жестким рентгеновским излучением могло окатить. Что сильно бы навредило растительному и животному миру Земли, включая людей, конечно.

Однако тревога оказалась ложной – получено уже второе подтверждение. Его добыли, что называется, попутно японские метеорологи, использовав свой спутник Himawari-8, следящий за погодой в Японии с высоты 36 тысяч километров.

За год звезда сильно изменилась.

Метеорологи воспользовались тем, что в объектив камеры спутника часто попадала Бетельгейзе – на задний план. Узнав о тревоге, японцы собрали все имеющиеся наблюдения, накопленные за полтора года, внимательно присмотрелись к ним и сделали выводы.

Дайсуки Танигучи (Daisuke Taniguchi) и его коллеги из Токийского университета (University of Tokyo) решили, что изменение в яркости - Great Dimming, как его с уважением называют, отнюдь не свидетельствует о каком-либо приближающимся коллапсе. Звезда чуть похолодела от чего близлежащая пыль из нагретого газа частично сконденсировалась и заслонила свет. В результате на Земле сложилось впечатление, будто бы Бетельгейзе притухла. Что сильно озаботило.

В объектив камеры японского спутника то и дело попадалась Бетельгейзе.

В прошлом году к похожему заключению пришли ученые, наблюдавшие за Бетельгейзе с помощью космического телескопа Хаббл (Hubble). Но объяснили феномен чуть иначе. По словам Андреа Дюпри (Andrea Dupree) из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics), руководившей исследованиями, звезда потускнела от того, что сама исторгла из себя газы – плотные и горячие. Они понеслись прочь со скоростью порядка 300 тысяч километров в час, отлетев примерно на миллион километров, охладились, сконденсировав вокруг себя пыль. Пылевое облако частично заслонило южное полушарие Бетельгейзе.

Вскоре светимость восстановилась. Восстановилась стремительно – за какой-то месяц. Об этом американские астрономы из Университета Вилланова (Villanova University) и их коллеги из Техаса (Texas A&M University) проинформировали коллег через сеть Astronomers Telegram.

Спустя пару дней подобное «воскрешение» было замечено и в инфракрасном спектре.

Такое могло произойти от того, что облако пыли перестало загораживать звезду - либо «сползло», либо улетело дальше.

Звезду прикрыло облако пыли.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

В конце концов

Звезда Бетельгейзе — красный сверхгигант. Видна на небе чуть выше и левее изогнутой линии из трех звезд - так называемого пояса Ориона. Находится на расстоянии примерно в 430 световых лет от Солнца.

Бетельгейзе в 1400 раз больше нашего светила и в 20 раз тяжелее. Если поместить её в центр Солнечной системы, то край звезды поглотит Юпитер.

Большинство астрономов уверены: Бетельгейзе обязательно взорвется. Такова судьба красных сверхгигантов, израсходовавших свое термоядерное горючее. Не ясно лишь одно: когда случится катаклизм. Пока он откладывается. Может быть, на год, а может быть и на 100 тысяч лет.

Вспышка от взрыва Бетельгейзе озарит чуть ли не половину галактики. Вещество и радиация, выброшенные при этом, уничтожат жизнь на планетах у близлежащих звезд. Если она там, конечно, имеется. Взрыв сверхновой, который происходит в радиусе 30 световых лет, считается смертельным.

Со временем наше Солнце повторит судьбу Бетельгейзе. Тоже превратится в красного сверхгиганта. Увеличится в размерах, как минимум, в 100 раз. Поглотит Меркурии и Венеру. Земля, возможно, останется — Солнце оттеснит ее на более далекую орбиту. А потом и раздувшееся Солнце взорвется. Но ждать подобных неприятностей раньше, чем через 5-6 миллиардов лет не стоит.