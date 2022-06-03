Правде не нужна зарплата: почему журналист-грантополучатель – это безусловное зло

Открытость и диалог – ключи, которые открывают ворота к настоящей журналистике Фото: Shutterstock

Объективная и доказательная журналистика переживает не лучшие времена. Кто-то, причём небезосновательно, хоронит её, но есть и люди, пытающиеся отчаянно добить истину и журналистский труд – её поиск. «Соросовские» методы построения открытых и демократических общественных систем, где действуют только «свободные и независимые» медиа, охватили всю Европу. Добрались и до России, однако здесь иностранное влияние жестоко отрабатывается Минюстом – примерно каждую пятницу. Отношения российской власти со СМИ имеют очень непростую историю, но очевидно одно: заваливать грантами иностранных журналистов – это путь наперерез правде и объективности. Ведь правде не нужна зарплата.

Интересная логика выходит: для строительства независимых и свободных институтов Запад использует доллар – наркотик, вызывающий сильнейшую зависимость. Там, где медийную реальность формирует миллиардер в роли кошелька, не приходится ждать беспристрастности и объективной оценки происходящего. Кошелёк всё равно продиктует правила, правильные ракурсы и формы подачи. Внешнеполитическую деятельность российского государства критикуют за недостаточную поддержку журналистов и блогеров: «Почему не рекомендовать программиста Еспера Ларсена на получение российского гранта? Где помощь преследуемой в Германии Алине Липп?». Хочется выразить безмерное уважение и г-ну Ларсену, и г-же Липп, однако как только первый рубль попадёт в их карман они сразу же перестанут быть независимыми журналистами. Безусловно, они останутся борцами за справедливость и правду, но их свобода сгинет под финансовым давлением. Возражает критикам и журналист, генеральный директор АНО «Русские репортёры» Дмитрий Михайлин: «”Все, кто пишет про Россию хорошо, должны иметь поддержку России” – это крайне странная постановка вопроса. По двум причинам. Во-первых, платить за правду – так себе идея. Во-вторых, СМИ, и, шире, медиа – это институты общества, а не государства, и именно общество должно поддерживать правду, если эта правда ему нужна. Форм тут огромное количество – от прямых донатов подписчиков до опосредованной поддержки разного рода некоммерческих и профессиональных организаций».

Нужно ли выписывать «премии за правду»? Безусловно, нет, ведь тогда мы перестанем отличаться от уродующих общество фондов того же Сороса. Нужно ли работать с иностранными журналистами? Конечно, да, и российские внешнеполитические структуры используют для этого по-настоящему демократичные инструменты. Журналистов за рубежом поддерживает и Россотрудничество, и АНО «Русские репортёры», представители которого исколесили практически весь СНГ за последние полгода в попытке донести до зарубежной аудитории принципы работы журналистики в классическом, то есть не извращённом деньгами, понимании.

Образовательные проекты, стажировки, совместные журналистские работы, честные и открытые обсуждения самого важного – основные способы, которые используются для взаимодействия с аудиториями зарубежных журналистов. «Именно поэтому нам доверяют сотни коллег за пределами России, – продолжает Дмитрий Михайлин, – чтобы про нас рассказывали правду – и мы должны идти к людям с правдой».

Открытость и диалог – ключи, которые открывают ворота к настоящей журналистике Листьева или Доренко – здесь героя каждый выберет сам. Правде не нужна монета, бросьте её в протянутую руку редакций западных СМИ, привыкших к постоянной финансовой и смысловой подпитке из-за океана...