У победительницы "Битвы экстрасенсов" Елены Ясевич перед смертью отказали почки, печень и ноги

Победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Ясевич умерла в 43 года в больнице Фото: соцсети

Подруга победительницы "Битвы экстрасенсов" Елены Ясевич назвала причину смерти ясновидящей. Женщина сильно сдала после гибели крошечной дочки в 2018 году. У медиума возникли серьезные проблемы со здоровьем, она тяжело болела, но никак не хотела лечиться.

Победительница "Битвы экстрасенсов" Елена Ясевич умерла в 43 года в больнице. "Она такой человек - всегда считала, что сама все сможет, все преодолеет, доктора ей не нужны. У нас это всегда было большой темой для споров. Я и сама не любитель ходить по врачам, но, когда видишь, что это необходимо…" - рассказала подруга ясновидящей Елена Закамская.

По ее словам, некоторое время назад у Ясевич пошло осложнение на печень. "Протоки в печени закрываются. На дом приехала «скорая», сделали капельницу, все обошлось. А на днях случился повторный приступ, такой же сильный, как в первый раз. Из-за острой боли в этот момент отказывают ноги", - сокрушается приятельница.

Елену отвезли ее в больницу уже в бессознательном состоянии, потом у нее отказали почки. "В понедельник ее госпитализировали, а во вторник в 12:35 зафиксировали смерть. Она так и не пришла в сознание", - цитирует Закамскую "СтарХит".

В Санкт-Петербург съезжаются многочисленные поклонники и друзья экстрасенса на прощание и похороны, который пройдут 3 июня. Меж тем 16-летняя дочь умершей звезды "Битвы экстрасенсов" может оказаться в детдоме.

"Папы нет, он умер. Бабушка в возрасте, у нее ряд хронических заболеваний, и ее единственный доход - это пенсия. Настя находится уже в том возрасте, когда имеет право голоса. И, может быть, я возьму на себя опекунство с договором без права управления ее недвижимостью, чтобы ребенок не оказался в детском доме. У нее сейчас возраст очень тяжелый, подростковый", - поделилась подруга.