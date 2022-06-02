13 триллионов рублей потратят на ремонт вообще всех дорог

А главной ударной стройкой станет скоростная трасса из Петербурга в Казань. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин собирается победить одну из двух извечных русских бед – плохие дороги. В следующие пять лет пройдет невиданное строительство магистралей и ремонт уже существующих.

- У нас поставлена национальная цель: в 2030 году доля дорожной сети в нормативном состоянии в крупнейших городских агломерациях должна составлять не менее 85%. И важно, что эти работы сейчас идут с опережением графика, - заявил президент на совещании по дорожному строительству.

Дальше он поставил цель покрупнее – привести в нормальное состояние 85% всех опорных дорог страны, а не только федеральных или в крупных городах. За каждую сельскую грунтовку, конечно, не возьмутся, но основняк должны подтянуть.

- Возможности, ресурсы для этого у нас есть, - подчеркнул Путин.

А главной ударной стройкой станет скоростная трасса из Петербурга в Казань (и аж до Тюмени). Дорогу хотят закончить до конца 2024 года.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заметил, что с 2023 по 2027 год на дороги потратят 13,2 трлн. рублей. Этих денег хватит на то, чтобы прокладывать шоссе рекордными темпами. Которых в прошлом никогда не было.

Когда скоростная трасса из Петербурга будет закончена, время до Екатеринбурга из северной столицы сократится с 30 до 17 часов.

Министр финансов Антон Силуанов в конце заметил, что надо учитывать и возможности новых технологий.

- Вот едешь по трассе. Хорошая трасса! Начинают ремонтировать! Или полотно снимают, которое абсолютно нормальное и может еще пару лет послужить, или бордюр начинают менять! Почему? Потому что подошли межремонтные сроки и требуется вложение денег дополнительных, - недовольно заявил чиновник, предложил делать ремонт пореже, где можно.

Глава Росавтодора Роман Новиков в ответ парировал, что из 60 тысяч километров федеральных дорог по новым особо живучим технологиям построены только две тысячи. Поэтому радикально уменьшить количество ремонтов не получится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин заявил о необходимости нарастить темпы инфраструктурного строительства

Владимир Путин поставил задачу привести в нормативное состояние не менее 85 процентов автодорог по всей сети (подробнее)